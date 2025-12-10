Live TV

Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia

Data publicării:
politisti patruleaza pe langa gardul ridicat de ungaria la granita cu serbia
Viktor Orban a dat ordin să fie înălțate și mai mult gardurile construite la granița Ungariei cu Serbia ca să împiedice intrarea migranților Foto: Profimedia Images

Ungaria nu va implementa pactul UE privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a declarat Gergely Gulyas, şeful cabinetului premierului ungar.

Gergely Gulyas a amintit în conferinţa de presă obişnuită de miercuri că săptămâna viitoare va avea loc la Bruxelles un summit al Uniunii Europene, dar miniştrii de interne şi justiţie au luat deja o decizie privind distribuirea migranţilor, care stabileşte cifrele şi capacitatea pentru Ungaria.

Cu toate acestea, Ungaria nu va implementa pactul privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a subliniat oficialul ungar, potrivit MTI, preluată de Agerpres.

Luni, statele UE au ajuns la un acord politic în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne privind stabilirea rezervei anuale de solidaritate pentru 2026, unul dintre principalele elemente ale Pactului pentru migraţie şi azil, menit să asigure sprijin efectiv pentru acele state membre care sunt sub presiunea migraţiei.

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat pe o reţea de socializare că nu va respecta acordul încheiat de statele membre UE de a asigura transferuri, asistenţă financiară sau de alt tip pentru acele ţări care se confruntă cu cea mai mare presiune migratorie.

„Prin luarea deciziei de astăzi, Bruxellesul ar obliga Ungaria să plătească şi mai mult sau să primească migranţi. Acest lucru este inacceptabil”, a postat Orban pe Facebook, adăugând că ţara sa „cheltuieşte deja suficient pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii”.

Citește și: „Plămânii s-au separat de ficat”: Viktor Orban acuză Bruxellesul că „îi atacă pe unguri pe la spate” pe tema migrației

Editor : B.P.

