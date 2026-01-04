Live TV

Haos în traficul aerian din Europa: Zboruri din Grecia, Italia și Olanda, perturbate din cauza vremii sau a unor dificultăţi tehnice

Data publicării:
aeroport grecia
Zboruri din Grecia, Italia și Olanda, perturbate din cauza vremii sau a unor dificultăţi tehnice . Foto: Profimedia
Din articol
Defecțiune „fără precedent” Mii de persoane blocate peste noapte la Bergamo KLM anulează 124 de zboruri din cauza ninsorii

Traficul aerian în primul weekend al anului a fost perturbat în Europa din cauza unor dificultăţi tehnice sau din cauza vremii. Astfel, zborurile din Grecia au fost suspendate duminică timp de mai multe ore din cauza pierderii comunicaţiilor, o problemă tehnică neobişnuită a cărei cauză încă nu a fost identificată. În Italia, aeroportul din Bergamo a suspendat traficul sâmbătă seara din cauza unor probleme tehnice cu sistemul de ghidare la aterizare şi a vizibilităţii reduse, în timp ce peste 100 de zboruri KLM au fost anulate luni în Olanda din cauza vremii, relatează Reuters.

Zborurile din Grecia au fost suspendate timp de câteva ore duminică, după ce o întrerupere a frecvenţelor radio a paralizat comunicaţiile din traficul aerian, blocând mii de călători şi ducând la o oprire aproape totală a operaţiunilor aeroportuare.

Nu există prea multe clarificări cu privire la cauza întreruperii, care a început duminică dimineaţa şi s-a agravat rapid, afectând planurile de călătorie ale mii de persoane în ultima săptămână aglomerată a perioadei de sărbători, scrie News.ro. Unele zboruri deasupra spaţiului aerian grecesc şi regional erau încă operate, dar au fost impuse restricţii asupra operaţiunilor aeroportuare, a declarat autoritatea aviatică civilă din Grecia.

Duminică după-amiază, servicii limitate au fost restabilite după ce piloţii au trecut la frecvenţe de rezervă pentru a păstra legătura cu controlorii de la sol, au declarat autorităţile.

Autorităţile elene încă nu ştiau cu certitudine care este cauza întreruperii, care a perturbat zeci de zboruri.

„Din anumite motive, toate frecvenţele au fost brusc pierdute... Nu am putut comunica cu aeronavele aflate în zbor”, a explicat Panagiotis Psarros, preşedintele Asociaţiei Controlorilor de Trafic Aerian din Grecia, la postul public de televiziune ERT.

Defecțiune „fără precedent”

Asociaţia a declarat ulterior că defecţiunea a afectat toate frecvenţele utilizate la sol şi unele frecvenţe utilizate de Athens Approach, o unitate de control al traficului aerian responsabilă de gestionarea aeronavelor care sosesc şi pleacă de la aeroportul Eleftherios Venizelos din Atena.

Printre responsabilităţile sale se numără monitorizarea radarului pentru separarea în siguranţă a aeronavelor în aer, precum şi emiterea de instrucţiuni cu privire la viteza şi nivelurile de altitudine.

Controlorii de trafic au utilizat toate mijloacele de care dispuneau pentru a asigura siguranţa zborurilor, a declarat Asociaţia Controlorilor de Trafic Aerian, calificând amploarea incidentului ca fiind „fără precedent şi inacceptabilă” pentru un sistem de control al traficului aerian.

Psarros a declarat că problema părea să fie o cădere a sistemelor centrale de frecvenţe radio care a apărut la sistemele de control din zona Atenei şi Macedoniei, cea mai mare instalaţie de control aerian din ţară. Acesta monitorizează regiunea de informare a zborurilor din Atena, o vastă zonă aeriană aflată sub controlul autorităţilor elene.

„Nu am fost informaţi cu privire la cauza acestei probleme. Cu siguranţă echipamentul pe care îl avem este practic antic. Am ridicat această problemă de multe ori în trecut”, a declarat Psarros.

Până la sfârşitul după-amiezii, autorităţile reuşiseră să crească la 45 numărul zborurilor care pleacă din aeroporturile elene în fiecare oră, a declarat un oficial elen.

Mii de persoane blocate peste noapte la Bergamo

Aeroportul italian Bergamo Orio-al-Serio, un hub Ryanair pentru zborurile către Milano, a suspendat zborurile sâmbătă seara din cauza unor probleme tehnice cu sistemul de ghidare la aterizare şi a vizibilităţii reduse, lăsând mii de persoane blocate peste noapte.

SACBO, compania care operează aeroportul, a declarat într-un comunicat că problema tehnică a fost rezolvată în jurul miezului nopţii, dar un avertisment pe site-ul aeroportului a indicat că „zborurile pot fi întârziate sau anulate”.

Incidentul a dus la anularea a 26 de zboruri de plecare, dintre care 6 au fost redirecţionate către alte aeroporturi şi 7 reprogramate pentru duminică, potrivit presei locale.

Mii de persoane au petrecut noaptea la aeroport, imaginile arătând oameni dormind pe podea şi pe benzile de check-in pentru bagaje.

Ediţia online a ziarului Corriere della Sera din Bergamo a declarat că primele zboruri au fost suspendate sâmbătă, în jurul orei 17:00 GMT (19:00, ora României).

Informaţiile în timp real despre zboruri de pe site-ul aeroportului arătau o listă lungă de zboruri Ryanair întârziate, deşi câteva au plecat duminică dimineaţa.

Un zbor Ryanair către Cagliari, programat pentru ora 06:05 GMT şi întârziat până la ora 08:50 GMT, era afişat ca „plecat”, la fel un zbor Neos către Sharm-el-Sheikh, programat pentru ora 06:20 GMT şi întârziat până la ora 08:55 GMT

KLM anulează 124 de zboruri din cauza ninsorii

Compania olandeză KLM a anunţat că vremea de iarnă a forţat-o să anuleze 124 de zboruri programate pentru luni către şi dinspre Aeroportul Schiphol din Amsterdam.

Filiala olandeză a Air France-KLM a anulat deja sute de zboruri începând de vineri, deoarece condiţiile meteorologice reci perturbă operaţiunile la Schiphol.

Aeroportul a avertizat pasagerii să se aştepte la întârzieri şi anulări, deoarece personalul lucrează la dezgheţarea aeronavelor.

Meteorologii anunţă că în următoarele zile se aşteaptă până la 5 centimetri de zăpadă proaspătă în unele părţi ale Olandei.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
3
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
photo-collage.png (32)
5
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
Digi Sport
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aerial View Of Greek Islands, Greece - 08 Jun 2019
Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene
avalansa, munte
Trei oameni au murit şi mai mulți au fost răniți în urma mai multor avalanşe produse în Italia
petarda care se aprinde
Un adolescent român a rămas fără o mână după explozia unei petarde, în Italia, iar un moldovean a murit la Roma din aceeași cauză
Dried spaghetti and tomato puree
SUA reduc tarifele uriașe pentru pastele italiene. Anunțul Italiei după recalcularea taxelor
statiune Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola Piemont Italia
Ministra de Externe, Oana Țoiu, face precizări despre cei trei români blocaţi în telecabină în Italia 
Recomandările redacţiei
Delcy Rodriguez sustine un discurs
Preşedinta Rodriguez „va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce...
tribut pt victimele Le Constellation bar - Crans Montana
Românul de 18 ani, mort în incendiul care a devastat barul elvețian...
judecatori ccr
Doi judecători CCR, contestați în instanță. Ce implicații ar avea o...
concediu medical-gettyimages
Ministrul Sănătăţii, despre decizia de a nu mai plăti prima zi de...
Ultimele știri
Premierul Danemarcei a cerut SUA să înceteze „amenințările” după ce Trump a spus că America are „în mod absolut nevoie” de Groenlanda
Ministrul Sănătății: „Raportul Corpului de Control va fi trimis la Parchet”. Rogobete vrea reevaluarea tuturor scutirilor de gardă
Ar putea fi Cuba următoarea țintă a SUA după Venezuela? Marco Rubio descrie guvernul cubanez drept „o problemă uriaşă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: 'Totul este în regulă!'
Fanatik.ro
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Daniel Paraschiv a ajuns în cantonamentul Rapidului din Antalya! Primele imagini. Video
protestatari in iran
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor...
Playtech
Nicolas Maduro a fost dus în închisoarea de care se teme orice deținut. De ce este numită „Iadul pe Pământ”
Digi FM
Par mai degrabă surori. Eleganta și senzuala Miley Cyrus a făcut furori la Palm Springs. Mama i-a fost...
Digi Sport
Au ”explodat” vânzările! Ce a urmat după fotografia postată de Donald Trump cu Nicolas Maduro e complet...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
Adevarul
Bradul de Crăciun din Drăgășani, furat din cimitir. Familia care l-a plantat a fost șocată să-l vadă în Ajun...
Newsweek
Pensie crescută la 8.100 lei după ce instanta i-a crescut punctajele cu 50%. A muncit un număr mic de ani
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...