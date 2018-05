Harry și Meghan își amână luna de miere

Prinţul Harry şi Meghan Markle au trecut într-o nouă etapă a vieţii lor - cea de familie - după nunta spectaculoasă care a avut loc la Windsor. Cuplul va trebui să mai aştepte înainte de a pleca în luna de miere, pentru că săptămâna aceasta are de îndeplinit primele angajamente oficiale, după căsătorie. Ducele şi ducesa de Sussex vor participa marţi la o petrecere organizată, la palatul Buckingham, de Prinţul Charles, pentru organizaţiile de caritate. Azi, Harry şi Meghan vor reveni la palatul Kensington.

După ceremonia organizată în capela Saint George de la Windsor, Harry şi Meghan şi-au schimbat ţinutele pentru recepţia privată de la casa Frogmore, eveniment la care au ajuns cu un Jaguar electric. Pe plăcuţele de înmatriculare era trecută data căsătoriei.

Harry a renunţat la uniformă pentru un smoking, iar Meghan a purtat o rochie albă, lungă, creată de designerul britanic Stella McCartney. Pe degetul Ducesei de Sussex strălucea un inel cu acvamarin, care a aparţinut Prinţesei Diana. E parte din cadoul de nuntă pe care Harry i l-a făcut lui Meghan.

Petrecerea s-a încheiat târziu în noapte, însă Casa Regală a fost extrem de zgârcită cu informaţiile şi imaginile de acolo.

Regina Elisabeta a II-a luat parte la recepţiile organizate în cinstea mirilor, însă dimineaţă a fost prima care a părăsit castelul Windsor, la bordul unei maşini.

Casa Regală s-a grăbit să adauge pe pagina oficială de Internet biografia Ducesei de Sussex, însoţită de fotografii ale acesteia, inclusiv din acţiunile de caritate şi voluntariat.

Nunta prinţului Harry cu Meghan Markle a fost urmărită de două miliarde de telespectatori, în timp ce pe Twitter, într-un interval de 25 de ore, de vineri până sâmbătă, au existat peste șase milioane de postări legate de căsătoria celor doi. Printre cele mai discutate subiecte a fost superba rochie de mireasă creată de Clare Waight Keller, prima femeie designer de la Givenchy.

Clare Waight Keller, designer Givenchy: Meghan e atât de modernă şi proaspătă, aşa şi-a dorit să fie şi rochia. A dorit neapărat să o reprezinte. Am vrut ca ea să arate absolut incredibil în rochie şi să simtă că e foarte potrivită pentru ocazie. Am lucrat foarte apropiat ca să ne vină ideile. În mod clar, ea a ştiut ce îşi doreşte şi eu am încercat să vin cu ceva în plus.