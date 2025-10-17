„Hibele” schemei de împrumut a UE pe baza activelor rusești blocate. Ucraina vede măsura drept una problematică: „O soluție provizorie”

În 2022, ONU a recunoscut că Rusia poartă responsabilitatea pentru agresiunea împotriva Ucrainei și trebuie să plătească pentru toate daunele pe care le-a cauzat. În acest context, Comisia Europeană a venit cu propunerea unui un credit de „reparații” al Uniunii Europene pentru Ucraina, care ar putea ajunge la o valoare de 130 de miliarde de euro, bazat pe activele rusești blocate în Occident. Kievul avertizează însă că aceasta este doar o soluție provizorie și cere transferul integral al activelor rusești în mecanismul de compensare pentru Ucraina, anunță European Pravda.

Anul trecut, primul element al unui mecanism internațional de compensare, Registrul daunelor, a fost lansat în cadrul Consiliului Europei.

Anul viitor, se preconizează că va fi înființată oficial a doua componentă a mecanismului, Comisia de despăgubiri. Aceasta va examina cererile depuse la Registru și va acorda despăgubiri.

A treia componentă va fi crearea unui fond care ar putea fi alimentat cu activele înghețate ale Rusiei, în valoare de 300 de miliarde de dolari.

În acest context, inițiativa Comisiei Europene, susținută și de Regatul Unit, de a introduce un „credit de reparații” este considerată următorul pas logic către utilizarea practică a activelor rusești înghețate.

Potrivit Irynei Mudra, adjunctul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, „creditele de reparații” ar putea consolida în mod semnificativ capacitățile de apărare ale Ucrainei, afectând în mod direct situația de pe linia frontului.

Cu toate acestea, ea subliniază că această inițiativă nu vizează doar apărarea.

„Creditul pentru reparații poate și trebuie să devină o punte către crearea unui viitor fond de compensare, din care vor fi efectuate plăți către persoanele care și-au pierdut locuințele, afacerile, proprietățile sau mijloacele de trai”, anunță Mudra.

În prezent, potrivit acesteia, Registrul daunelor a primit primele 60.000 de cereri, dar se așteaptă milioane de alte cereri odată ce toate categoriile vor fi deschise.

Mudra îndeamnă ucrainenii să își depună solicitările:

Acest lucru trebuie făcut, dacă nu pentru voi înșivă, atunci pentru alții, deoarece Registrul este și un instrument de presiune, un argument în negocierile noastre care demonstrează amploarea distrugerilor provocate de Rusia. Este arma noastră împotriva scepticilor care continuă să susțină că războiul nostru nu este atât de teribil pe cât este în realitate și că rușii nu vizează obiective civile

Potrivit lui Mudra, partenerii europeni discută posibilitatea înlocuirii fondurilor rusești înghețate cu propriile obligațiuni, care ar fi rambursate ulterior, odată ce Moscova va compensa Ucraina pentru daunele cauzate.

Conform acestui plan, activele rusești ar rămâne înghețate până când Rusia, într-o formă sau alta, va plăti Ucrainei reparații reale. Mudra a subliniat:

De aceea comunicăm clar: aceasta este doar o soluție provizorie și continuăm să solicităm transferul integral al activelor rusești în mecanismul de compensare pentru Ucraina. Nu vom permite Rusiei să fie eliberată nici măcar parțial de responsabilitatea sa în cadrul unui astfel de sistem

Ea subliniază, de asemenea, poziția Ucrainei cu privire la credit: acesta trebuie să fie acordat fără condiții, deoarece altfel ar impune obligații suplimentare victimei unui război agresiv.

Mudra adaugă că echipa sa lucrează, de asemenea, la extinderea domeniului de aplicare geografic al deciziei privind creditul de reparații.

„Următorul pas trebuie să fie implicarea țărilor G7 și a restului lumii, deoarece numai Japonia deține active rusești în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari. În Canada se află încă aproximativ 15 miliarde de dolari, în Regatul Unit 26 de miliarde de dolari și câteva miliarde în alte zece țări”, raportează oficialul ucrainean.

