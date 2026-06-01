„Highway to Hel” revine: autobuzul 666, care a stârnit controverse în întreaga lume, circulă din nou

Ruta de autobuz 666 către stațiunea balneară poloneză Hel a fost repusă în funcțiune, readucând în atenție una dintre cele mai controversate linii de transport din Europa. Traseul, supranumit „Highway to Hel” (n.r. „Autostrada spre Hel”), a stârnit ani la rând dezbateri și critici din partea unor grupuri religioase conservatoare, care au considerat problematică asocierea dintre numărul 666 și numele destinației. În 2023, linia a fost renumerotată 669, însă acum revine la indicativul care a făcut-o celebră la nivel internațional, anunță BBC.

Noul traseu de 13 ore operat de FlixBus va face legătura între Cracovia și Hel, trecând prin alte orașe regionale importante din Polonia, inclusiv capitala Varșovia.

Purtătorul de cuvânt al FlixBus, Aleksander Kalenik, a declarat pentru serviciul de știri polonez TVN24: „Numărul 666 a fost ales în mod deliberat ca element de comunicare de marketing, cu scopul de a crește vizibilitatea legăturii pe popularul traseu de vacanță către Hel.”

În iunie 2023, un purtător de cuvânt al PKS Gdynia declarase presei: „Consiliul de administrație a cedat sub greutatea scrisorilor și cererilor care ne-au fost trimise, poate nu în număr mare, dar periodic, timp de mulți ani, cu solicitarea de a schimba numărul liniei.”

Un grup religios polonez acuzase compania de autobuze de „răspândirea satanismului”. Biblia identifică 666 ca fiind „numărul fiarei”, iar Hel are doar un „l” mai puțin decât cuvântul englezesc „hell” (n.r. iad). Polonia este o națiune predominant romano-catolică, unde Biserica a avut întotdeauna o influență semnificativă.

Hel este situat la capătul Peninsulei Hel, lungă de 35 de kilometri, care se întinde de-a lungul coastei de nord a Poloniei, în Golful Gdansk. Turiștii sunt atrași de plajele nisipoase din Hel, de arhitectura sa veche și de rezervația de foci.

