O înregistrare video cu turiști care omoară cu pietre un pește spadă a provocat furie în Grecia. Zeci de mii de oameni au semnat o petiție prin care cer pedepsirea acestora.

O înregistrare video a incidentului, petrecut luna aceasta pe o plajă din Halkida, s-a viralizat pe rețelele sociale, provocând furie în Grecia, relatează The Independent.

Zeci de turiști pot fi văzuți la țărm, în timp ce peștele înoată disperat printre ei. Unii încearcă să-l prindă, alții aruncă cu pietre în el, în timp ce alți turiști filmează totul.

Peștele-spadă reușește să fugă, într-un final, urmărit de câțiva bărbați, în timp ce turiștii aruncă în continuare cu pietre.

Peștele a fost găsit mort la scurt timp, de către ofialii portului din oraș, după cum a relatat presa locală. Nu a fost făcută încă o autopsie, pentru a se stabili clar cauza morții peștelui, dar mulți greci dau vina pe turiști.

A fost lansată o petiție pentru ca oamenii care au lovit peștele să fie amendați și ca angajații portuari care nu ar fi intervenit să fie pedepsiți. Petiția a ajuns deja la 27.000 de semnături și va fi trimisă poliției și autorităților pentru protecția animalelor.

„E momentul să punem capăt tacticilor oribile de abuz asupra animalelor în țara noastră. Știm că nu e o specie protejată, dar vocea noastră trebuie să se facă auzită, astfel încât acest comportament inacceptabil față de creaturile slabe să fie oprit”, se arată în petiție.

Potrivit unor relatări de pe rețelele sociale, unii dintre turiști s-au speriat când au văzut peștele-spadă, care înota aproape de suprafață, pentru că l-au confundat cu un rechin.

Într-un comunicat preluat de presa din Grecia, Autoritatea Portuară din Halkida arată că angajații portului nu și-au dat seama că peștele a ajuns atât de aproape de turiști.

Un purtător de cuvânt a precizat că, „la un minut după incidentul cu turiștii, un salvamar a găsit peștele mort”.

Cadavrul a fost dus la morga din Halkida, unde va fi autopsiat de medicii veterinari pentru a i se determina cauza morții.