Înalt demnitar UE: Avem nevoie de concesii reale din partea Rusiei: limitarea armatei sale sau restricționarea bugetului său militar

Parada militară la Moscova
Parada militară la Moscova. Foto: Profimedia
Rusia nu are „voință sinceră pentru pace” Presiune crescândă din partea SUA

Orice acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina va dura doar dacă Moscova face concesii reale, inclusiv limitarea dimensiunii forțelor sale armate și reducerea bugetului său militar în creștere, a declarat diplomatul de rang înalt al UE.

Într-un interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera și publicat vineri, Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a avertizat că, fără concesii semnificative din partea Moscovei, Europa riscă să se confrunte cu noi conflicte în alte părți.

„Problema pentru pace este Rusia”, a spus Kallas, adăugând: „Chiar dacă Ucraina ar primi garanții de securitate, fără concesii din partea Rusiei, am avea alte războaie, poate nu în Ucraina, ci în alte părți”.

Declarațiile sale vin în contextul în care oficialii americani continuă să elaboreze o propunere de pace menită să pună capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial — una care trebuie să fie acceptabilă atât pentru Kiev, cât și pentru Moscova.

Rusia nu are „voință sinceră pentru pace”

Kallas a spus că Kievul și aliații săi „salută cu siguranță impulsul către pace pe care îl arată administrația americană”, dar a avertizat că Rusia nu are „voință sinceră pentru pace”.

„[Rusia] bombardează constant civilii ucraineni și infrastructura civilă”, a declarat ea pentru Corriere della Sera, subliniind că „mai întâi trebuie să vedem un armistițiu”. ”

Ea a spus că, pentru a obține o pace durabilă, este necesar să se asigure că „Rusia nu va ataca din nou”, adăugând că acest lucru necesită concesii clare din partea Moscovei.

„Avem nevoie de concesii din partea Rusiei, fie că asta înseamnă limitarea armatei sale sau restricționarea bugetului său militar”, a spus Kallas, care a ocupat funcția de prim-ministru al Estoniei între 2016 și 2021.

Moscova și-a mărit semnificativ bugetul militar în ultimii ani, redirecționând resurse vaste către industria de apărare pentru a susține războiul din Ucraina.

În contrast, multe națiuni europene au menținut de-a lungul istoriei bugete de apărare mai mici, bazându-se în mare măsură pe Washington în cadrul arhitecturii de securitate de după al Doilea Război Mondial.

Cu toate acestea, războiul din Ucraina, care se apropie acum de al patrulea an, a determinat o schimbare bruscă, împingând statele membre ale UE să crească cheltuielile militare și să-și consolideze propriile apărări.

Presiune crescândă din partea SUA

Între timp, Ucraina se află sub o presiune crescândă din partea Casei Albe pentru a avansa rapid către o soluționare, chiar dacă se opune unor elemente ale unei propuneri susținute de SUA, prezentată luna trecută, pe care Kievul și multe capitale europene o consideră prea favorabilă Moscovei.

Un oficial prezidențial francez a declarat vineri că Ucraina, Statele Unite și marile puteri europene încearcă în continuare să elaboreze o poziție comună care să contureze un potențial acord de pace – inclusiv garanții de securitate pentru Kiev – care ar putea fi prezentat în cele din urmă Rusiei.

„Obiectivul nostru este să avem o bază comună solidă pentru negocieri. Această bază comună trebuie să unească ucrainenii, americanii și europenii”, a declarat oficialul reporterilor, adăugând că scopul este de a elabora „o ofertă de pace solidă și durabilă, care să respecte dreptul internațional și interesele suverane ale Ucrainei” și că negociatorii americani ar fi pregătiți să o prezinte Moscovei.

Oficialul a declarat că nu există încă un document comun, dar consultările vor continua în zilele următoare prin apeluri telefonice și înt

 

