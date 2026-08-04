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Video Incendiile continuă să amenințe Grecia. Pompierii câștigă teren în apropierea Atenei, dar riscul rămâne ridicat

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incendii in grecia
Incendii în Grecia. FOTO: Profimedia Images
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Din articol
Autoritățile se tem de reaprinderea incendiului Cinci pompieri și-au pierdut viața în ultima săptămână Două arestări și peste 30 de persoane reținute

Pompierii din Grecia au făcut progrese în lupta cu incendiul de pădure care arde de cinci zile în apropierea Atenei, după ce vântul s-a domolit, permițând intervenția unui număr mare de aeronave de stingere. Cu toate acestea, autoritățile avertizează că pericolul nu a trecut, iar regiunea Atenei rămâne sub alertă, fiind încadrată la un nivel aproape maxim de risc de incendii, anunță France24.

Pompierii din Grecia au făcut progrese marți în lupta împotriva incendiului de pădure care arde de cinci zile în apropierea satului de coastă Psatha, situat la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Atena. Slăbirea vântului a permis reluarea intervențiilor aeriene, considerate esențiale pentru limitarea extinderii flăcărilor.

Peste 575 de pompieri, sprijiniți de mai mult de 30 de aeronave, au intervenit pentru stingerea incendiului care a afectat o suprafață întinsă de pădure și terenuri agricole.

„Situația s-a îmbunătățit în mod evident față de ultimele zile, dar există încă multe focare izolate, ceea ce înseamnă că forțele rămân la fața locului pentru a preveni o eventuală reaprindere”, a declarat șeful departamentului de comunicare al serviciului de pompieri, Vassilis Vathrakoyannis.

Autoritățile se tem de reaprinderea incendiului

Deși incendiul este mai bine controlat, pompierii avertizează că numeroase focare continuă să mocnească sub stratul de cenușă și se pot reaprinde rapid dacă vântul se intensifică.

„Este o zonă imensă și ar putea izbucni din nou un foc în orice moment”, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al pompierilor, Yiannis Artopios, pentru televiziunea publică ERT.

Cele mai mari pagube au fost înregistrate în localitățile de pe malul Golfului Corint, în special în Porto Germeno, unde zeci de locuințe au fost distruse sau grav avariate.

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Poliția a instituit puncte de control la intrările în localitate, în timp ce autoritățile evaluează amploarea distrugerilor.

Versanții care până de curând erau acoperiți de păduri de pini au fost transformați în suprafețe carbonizate, iar numeroase locuințe au fost mistuite de flăcări. Printre ruine se află și o autospecială de pompieri complet arsă.

Atena și mai multe insule, în alertă din cauza riscului extrem de incendii Ministerul elen al Protecției Civile a clasificat miercuri regiunea Atenei, insula Evia și mai multe insule din Marea Egee, inclusiv Chios și Lesbos, la un nivel de risc de incendiu aproape maxim.

Specialiștii avertizează că perioada cea mai periculoasă a verii abia începe.

„Aceasta este perioada în care, de obicei, asistăm la cele mai mari incendii. Prin urmare, trebuie să fim foarte precauți până în perioada 20–25 august”, a declarat pentru ERT Kostas Lagouvardos, director de cercetare la Observatorul Național al Greciei.

Meteorologii estimează că temperaturile vor continua să crească în zilele următoare, favorizând apariția unor noi incendii.

Cinci pompieri și-au pierdut viața în ultima săptămână

Actualul val de incendii a făcut deja cinci victime în rândul echipelor de intervenție. Duminică, doi piloți au murit după ce două elicoptere Bell s-au ciocnit în timpul unei misiuni de stingere a incendiilor la vest de Atena. Victimele sunt un pilot danez și copilotul său grec.

Alți trei pompieri și-au pierdut viața în incendii izbucnite în Creta și în Peninsula Peloponez. Între timp, alte incendii de vegetație din Grecia, inclusiv cel de pe insula Cefalonia, au fost în mare parte stinse, potrivit serviciului elen de pompieri.

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Peste 13.000 de hectare au fost mistuite de flăcări Meteorologul Theodore Giannaros, specialist în incendii de vegetație la Observatorul Național al Greciei, consideră că țara traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimul deceniu.

„Aș spune că este cu siguranță una dintre cele mai grave crize provocate de incendii pe care le-am văzut în ultimii, poate, opt până la zece ani”, a declarat acesta pentru AFP.

Potrivit Observatorului Național, incendiul din zona Porto Germeno a distrus peste 13.000 de hectare de pădure și terenuri agricole.

Specialiștii au precizat că vânturile puternice înregistrate la sfârșitul lunii iulie au fost cele mai intense din ultimii 15 ani, contribuind decisiv la propagarea rapidă a flăcărilor.

Două arestări și peste 30 de persoane reținute

Ancheta privind izbucnirea incendiilor este în desfășurare. Poliția a efectuat două arestări în cazul incendiului din Porto Germeno, printre persoanele reținute aflându-se și un primar local. Anchetatorii suspectează că incendiul ar fi fost provocat de un cablu electric defect.

În total, peste 30 de persoane au fost reținute în legătură cu incendii izbucnite în diferite regiuni ale Greciei, autoritățile suspectând că unele au fost provocate intenționat, iar altele din neglijență.

Printre cei anchetați se numără și primarul insulei turistice Paros, în legătură cu un incendiu izbucnit săptămâna trecută la o groapă de gunoi.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a avertizat că Grecia urmează să traverseze zile „extrem de dificile”, în contextul temperaturilor ridicate și al secetei persistente, care continuă să favorizeze izbucnirea și propagarea incendiilor de vegetație.

La fel ca alte state din regiunea mediteraneană, Grecia se confruntă în ultimii ani cu incendii tot mai frecvente și mai violente, fenomen pe care oamenii de știință îl pun pe seama schimbărilor climatice.

Editor : C.A.

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