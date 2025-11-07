Live TV

Partidul german de extremă dreapta AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei (Der Spiegel)

Pressekonferenz der AfD
Lidera AfD, Alice Weidel. Foto: Profimedia
Oficiali germani de rang înalt au acuzat partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) că a abuzat în mod deliberat de puterile parlamentare pentru a colecta și, probabil, a transmite Rusiei informații secrete despre capacitățile militare ale țării și starea infrastructurii critice. Potrivit publicației germane Der Spiegel, deputații AfD au trimis în mod sistematic guvernului german numeroase solicitări parlamentare privind detalii despre transporturi militare, contracararea dronelor, apărarea cibernetică și vulnerabilitatea infrastructurii critice. Politicienii și oficialii din domeniul aplicării legii se tem că aceste date au fost colectate pentru a fi transferate Rusiei.

Ministrul de Interne al Turingiei, Georg Mayer, a declarat că AfD „a abuzat de dreptul parlamentar de anchetă pentru a investiga în mod specific infrastructura critică a țării”. El a afirmat că aceste acțiuni reprezintă „îndeplinirea sarcinilor stabilite de Kremlin”. Mayer a acuzat în mod direct partidul că acționează în interesul Rusiei.

O poziție similară a fost exprimată de președintele comisiei de apărare a Bundestagului, Thomas Röwekamp. Într-un interviu acordat Der Spiegel, el a subliniat că AfD „pune în mod sistematic și țintit întrebări extrem de detaliate despre potențialul militar al Bundeswehrului și punctele sale slabe”.

Urmăresc să afle care sunt punctele nevralgice ale Armatei

Potrivit acestuia, acest nivel de detaliu „nu poate fi explicat prin controlul parlamentar obișnuit” și „poate indica colectarea de informații sensibile valoroase pentru state străine, în primul rând Rusia”.

Sursele Der Spiegel din Ministerul Federal al Apărării spun că ministrul Apărării, Boris Pistorius, împărtășește aceste suspiciuni. Departamentul consideră că solicitările AfD pot fi coordonate și că scopul lor este de a identifica lacunele din sistemele de apărare ale Germaniei.

AfD, potrivit publicației, este interesat în special de subiecte precum dronele, apărarea cibernetică și pregătirea centrelor de date ale statului pentru situații de criză. Partidul a pus întrebări care ar putea dezvălui informații potențial confidențiale, printre care: câte centre de date are Ministerul de Interne, care dintre ele au surse de alimentare de rezervă și cât de eficient sunt protejate împotriva atacurilor cibernetice.

„Răspunsurile detaliate la astfel de întrebări ar putea fi extrem de utile pentru hackerii ruși și analiștii militari ai Kremlinului”, notează Der Spiegel.

Legături „evidente” între AfD și Ambasada Rusiei la Berlin

Partidele coaliției din Bundestag au declarat deja că există „legături evidente” între AfD și ambasada Rusiei la Berlin. Ministrul Mayer a menționat, de asemenea, „contactele strânse” ale partidului nu numai cu Rusia, ci și cu China.

Liderul fracțiunii CDU/CSU, Jens Spahn, a subliniat că „suspiciunea că parlamentarii lucrează în Parlament în beneficiul unui stat inamic este cea mai gravă posibilă”. Potrivit lui, dacă liderul AfD, Alice Weidel, nu oferă explicații convingătoare, ea ar putea deveni „complice la o posibilă trădare”.

Pe 5 noiembrie, s-a aflat că deputații Bundestagului Steffen Kotre și Rainer Rothfuss, din partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, plănuiesc o călătorie de afaceri la Soci, Rusia, la mijlocul lunii noiembrie.

Anterior s-a relatat că vicepreședintele AfD, Markus Frohnmeier, plănuiește să călătorească la Moscova în 2026.

Anterior, trei membri ai Parlamentului landului Saxonia-Anhalt din AfD au participat la un eveniment în onoarea zilei de naștere a lui Vladimir Putin la Ambasada Rusiei din Berlin.

 

