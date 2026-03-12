Live TV

Italia: Curtea Constituțională confirmă reforma care limitează cetățenia prin descendență la două generații

pasaport italia
Reforma urmăreşte combaterea „comercializării” cetăţeniei italiene. Sursa foto: Profimedia Images

Curtea Constituțională a Italiei a confirmat legalitatea reformei care limitează acordarea cetățeniei prin descendență la două generații, respingând obiecțiile de neconstituționalitate ridicate de o instanță din Torino împotriva legii promovate de guvernul premierului Giorgia Meloni, adoptată în 2025 pentru a reduce numărul cererilor venite din străinătate.

Legea, promovată de guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni şi aprobată în mai 2025, are ca scop reducerea volumului de cereri provenite din străinătate, în special din America de Sud, restricţionând acordarea automată la două generaţii, adică copii şi nepoţi ai cetăţenilor născuţi în Italia.

Sentinţa Curţii Constituţionale consideră „neîntemeiate” şi „neadmisibile” obiecţiile de natură legală prezentate împotriva normei, scrie Agerpres. Potrivit deciziei, persoanele născute în străinătate şi care au altă cetăţenie sunt consideraţi ca şi cum „nu ar fi dobândit niciodată” cetăţenia italiană, cu excepţia cazului în care îndeplinesc cerinţe specifice de legătură directă.

Dintre cerinţele stipulate, se remarcă:

  • depunerea cererii înainte de 27 martie 2025,
  • demonstrarea că un părinte sau un bunic deţine exclusiv cetăţenia italiană,
  • părintele a locuit în Italia cel puţin doi ani consecutivi după ce a obţinut cetăţenia şi înainte de naşterea copilului.

Măsura apare ca răspuns la creşterea cererilor de cetăţenie italiană de la solicitanţi din ţări precum Argentina şi Brazilia. Conform datelor oficiale, populaţia italiană rezidentă în străinătate a crescut cu 40% în ultimul deceniu, de la 4,6 la 6,4 milioane.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani a explicat anterior că reforma urmăreşte combaterea „comercializării” cetăţeniei italiene, un fenomen care a generat supraîncărcare administrativă în consulate şi a pus sub semnul întrebării autenticitatea legăturilor culturale ale multor solicitanţi.

Curtea Constituţională susţine, de asemenea, centralizarea procedurilor într-un organism dependent de Ministerul de Externe. Prin această măsură, consulatele încetează să mai aibă competenţă de gestionare pentru a uşura blocajul administrativ cauzat de volumul ridicat de dosare restante.

