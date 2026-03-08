Trump o laudă pe Giorgia Meloni în plină criză din Orientul Mijlociu: „Încearcă mereu să ajute, este o lideră excelentă”

Donald Trump a lăudat-o pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, şi a declarat că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite şi Israelul în războiul lor cu Iranul. „Giorgia este o lideră excelentă”, a declarat președintele SUA, într-o discuție telefonică cu publicația Corriere della Sera.

„Iubesc Italia, cred că este o mare lideră”, a spus Trump despre premierul italian.

Corriere della Sera l-a întrebat pe liderul de la Casa Albă ce părere are despre intervenția și ajutorul posibil al Italiei în război, având în vedere faptul că Italia trimite unități navale pentru apărarea Ciprului și dacă, în ochii lui, acest lucru este suficient.

Giorgia Meloni „încearcă mereu să ajute, este o lideră excelentă și este prietena mea”, a răspuns președintele, fără să intre în detalii.

A fost o scurtă conversație telefonică după summitul „Scutul Americilor” desfășurat la Mar-a-Lago, în Florida, cu aliații din America Centrală și America Latină, înainte ca Trump să plece spre Dover, în statul Delaware.

Acolo, el a participat ieri la ceremonia de primire a sicrielor soldaților americani uciși în Orientul Mijlociu.

Mesaj dur pentru premierul britanic

La scurt timp după aceea, Trump a publicat pe rețeaua sa socială Truth un mesaj foarte critic la adresa premierului britanic Keir Starmer.

„Regatul Unit, cândva un Mare Aliat al nostru, poate cel mai Mare dintre toți, în sfârșit ia în serios trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu. Foarte bine, domnule prim-ministru Starmer, nu mai avem nevoie de ele. Dar ne vom aminti acest lucru, nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi am câștigat deja!”, a spus Donald Trump.

Casa Albă cere cooperare europeană

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a spus jurnaliștilor că Trump se așteaptă la cooperare din partea tuturor țărilor europene.

„Președintele se așteaptă ca toți aliații noștri europeni, desigur, să coopereze în această misiune așteptată de mult timp nu doar de Statele Unite, ci și de Europa, pentru a zdrobi regimul iranian renegat care nu doar amenință America, ci amenință și aliații noștri europeni”, a precizat Leavitt.

Donald Trump a schimbat complet modul în care un președinte al Statelor Unite vorbește cu jurnaliștii.

De când a ordonat atacurile în Iran, vineri 27 februarie, președintele a comunicat prin postări și videoclipuri direct pe rețeaua sa socială și a răspuns toată săptămâna pe telefonul mobil la o serie de apeluri descrise drept „exclusive”, de câteva minute fiecare, cu jurnaliști din presa americană.

Printre acestea se numără site-urile Axios și Politico, revista The Atlantic, ziarele New York Times, Washington Post și New York Post, televiziunile Fox, ABC, NBC și CNN, site-ul Washington Free Beacon, MS Now și televiziunea israeliană Channel 14 News.

În câteva cazuri a vorbit și cu ziare britanice (Daily Mail, Telegraph, Sun), iar conversația de ieri cu Corriere este prima intervenție telefonică cu un ziar italian.

Este o strategie mediatică deliberată și neconvențională într-un moment decisiv al celui de-al doilea mandat al său.

Rolul Italiei și misiunea militară

Misiunea italiană are loc în coordonare cu aliații europeni, în cadrul așa-numitului „E4” (alături de Germania, Franța și Regatul Unit), un mecanism promovat de premier pentru a face față acestei faze de urgență din Mediterana.

Italia a trimis fregata Martinengo în Cipru și a decis, de asemene,a trimiterea unei baterii de apărare antirachetă Samp/T în Emiratele Arabe Unite, precum și sisteme anti-dronă în Kuweit și Qatar.

Tensiuni cu Spania și Marea Britanie

Marțea trecută, președintele american l-a primit la Casa Albă pe un alt aliat european important, cancelarul german Friedrich Merz.

În timpul acelei vizite, Trump a folosit însă un ton foarte critic față de premierul spaniol Pedro Sánchez, amenințând cu consecințe comerciale pentru Madrid după ce guvernul spaniol a evitat folosirea a două baze comune de pe teritoriul său pentru atacuri și a criticat puternic intervenția militară.

„Spania a fost teribilă”, a spus Trump.

„Vom tăia tot comerțul cu Spania, nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a adăugat președintele SUA.

Ulterior, miercuri, în briefingul cu jurnaliștii de la Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Leavitt a declarat: „Cred că Spania a primit mesajul președintelui clar și răspicat și, din câte știu, au acceptat să coopereze cu forțele militare americane.”

Madridul a anunțat trimiterea unei fregate în Cipru.

Trump îl criticase deja pe Starmer în presa britanică pentru că nu oferise imediat disponibilitatea bazei Diego Garcia din arhipelagul Chagos pentru atacurile împotriva Iranului.

Duminică, Starmer a pus ulterior bazele la dispoziție pentru scopuri descrise drept „defensive, specifice și limitate”, dar Trump a rămas supărat din cauza ezitării aliatului.

„Strică relațiile. Suntem foarte surprinși. Nu avem de-a face cu un Winston Churchill”, a spus premierul britanic.

