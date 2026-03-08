Live TV

Trump o laudă pe Giorgia Meloni în plină criză din Orientul Mijlociu: „Încearcă mereu să ajute, este o lideră excelentă”

Data actualizării: Data publicării:
meloni trump
Foto: Getty Images
Din articol
Mesaj dur pentru premierul britanic Casa Albă cere cooperare europeană Rolul Italiei și misiunea militară Tensiuni cu Spania și Marea Britanie

Donald Trump a lăudat-o pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, şi a declarat că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite şi Israelul în războiul lor cu Iranul. „Giorgia este o lideră excelentă”, a declarat președintele SUA, într-o discuție telefonică cu publicația Corriere della Sera.

„Iubesc Italia, cred că este o mare lideră”, a spus Trump despre premierul italian.

Corriere della Sera l-a întrebat pe liderul de la Casa Albă ce părere are despre intervenția și ajutorul posibil al Italiei în război, având în vedere faptul că Italia trimite unități navale pentru apărarea Ciprului și dacă, în ochii lui, acest lucru este suficient.

Giorgia Meloni „încearcă mereu să ajute, este o lideră excelentă și este prietena mea”, a răspuns președintele, fără să intre în detalii.

A fost o scurtă conversație telefonică după summitul „Scutul Americilor” desfășurat la Mar-a-Lago, în Florida, cu aliații din America Centrală și America Latină, înainte ca Trump să plece spre Dover, în statul Delaware.

Acolo, el a participat ieri la ceremonia de primire a sicrielor soldaților americani uciși în Orientul Mijlociu.

Mesaj dur pentru premierul britanic

La scurt timp după aceea, Trump a publicat pe rețeaua sa socială Truth un mesaj foarte critic la adresa premierului britanic Keir Starmer.

„Regatul Unit, cândva un Mare Aliat al nostru, poate cel mai Mare dintre toți, în sfârșit ia în serios trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu. Foarte bine, domnule prim-ministru Starmer, nu mai avem nevoie de ele. Dar ne vom aminti acest lucru, nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi am câștigat deja!”, a spus Donald Trump.

Citește și: De ce atacurile lui Trump îl lasă rece pe Starmer în criza Iranului. „Nu mai suntem în epoca lui Churchill”

Casa Albă cere cooperare europeană

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a spus jurnaliștilor că Trump se așteaptă la cooperare din partea tuturor țărilor europene.

„Președintele se așteaptă ca toți aliații noștri europeni, desigur, să coopereze în această misiune așteptată de mult timp nu doar de Statele Unite, ci și de Europa, pentru a zdrobi regimul iranian renegat care nu doar amenință America, ci amenință și aliații noștri europeni”, a precizat Leavitt.

Donald Trump a schimbat complet modul în care un președinte al Statelor Unite vorbește cu jurnaliștii.

De când a ordonat atacurile în Iran, vineri 27 februarie, președintele a comunicat prin postări și videoclipuri direct pe rețeaua sa socială și a răspuns toată săptămâna pe telefonul mobil la o serie de apeluri descrise drept „exclusive”, de câteva minute fiecare, cu jurnaliști din presa americană.

Printre acestea se numără site-urile Axios și Politico, revista The Atlantic, ziarele New York Times, Washington Post și New York Post, televiziunile Fox, ABC, NBC și CNN, site-ul Washington Free Beacon, MS Now și televiziunea israeliană Channel 14 News.

În câteva cazuri a vorbit și cu ziare britanice (Daily Mail, Telegraph, Sun), iar conversația de ieri cu Corriere este prima intervenție telefonică cu un ziar italian.

Este o strategie mediatică deliberată și neconvențională într-un moment decisiv al celui de-al doilea mandat al său.

Rolul Italiei și misiunea militară

Misiunea italiană are loc în coordonare cu aliații europeni, în cadrul așa-numitului „E4” (alături de Germania, Franța și Regatul Unit), un mecanism promovat de premier pentru a face față acestei faze de urgență din Mediterana.

Italia a trimis fregata Martinengo în Cipru și a decis, de asemene,a trimiterea unei baterii de apărare antirachetă Samp/T în Emiratele Arabe Unite, precum și sisteme anti-dronă în Kuweit și Qatar.

Tensiuni cu Spania și Marea Britanie

Marțea trecută, președintele american l-a primit la Casa Albă pe un alt aliat european important, cancelarul german Friedrich Merz.

În timpul acelei vizite, Trump a folosit însă un ton foarte critic față de premierul spaniol Pedro Sánchez, amenințând cu consecințe comerciale pentru Madrid după ce guvernul spaniol a evitat folosirea a două baze comune de pe teritoriul său pentru atacuri și a criticat puternic intervenția militară.

„Spania a fost teribilă”, a spus Trump.

„Vom tăia tot comerțul cu Spania, nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a adăugat președintele SUA.

Citește și: Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol

Ulterior, miercuri, în briefingul cu jurnaliștii de la Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Leavitt a declarat: „Cred că Spania a primit mesajul președintelui clar și răspicat și, din câte știu, au acceptat să coopereze cu forțele militare americane.”

Madridul a anunțat trimiterea unei fregate în Cipru.

Trump îl criticase deja pe Starmer în presa britanică pentru că nu oferise imediat disponibilitatea bazei Diego Garcia din arhipelagul Chagos pentru atacurile împotriva Iranului.

Duminică, Starmer a pus ulterior bazele la dispoziție pentru scopuri descrise drept „defensive, specifice și limitate”, dar Trump a rămas supărat din cauza ezitării aliatului.

„Strică relațiile. Suntem foarte surprinși. Nu avem de-a face cu un Winston Churchill”, a spus premierul britanic.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Rachete interceptoare
3
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
4
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
World-leading robotic urological surgeon, Professor Prokar Dasgupta, who leads The London Clinic's Robotic Centre of Excellence, performing a remote telesurgery operation using the Toumai Robotic System, carried out from The London Clinic. Picture date: W
5
Un chirurg din Londra a operat un pacient aflat la 2.400 km distanță, cu ajutorul unui...
A lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am vrut să mor! Sunt terminată, soțul meu este direct responsabil”
Digi Sport
A lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am vrut să mor! Sunt terminată, soțul meu este direct responsabil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin.
Ajutor de la Moscova pentru Teheran: tehnologie rusească găsită în drona care a lovit o bază a forțelor aeriene britanice din Cipru
Natanz
SUA iau în considerare trimiterea de forțe speciale pe teren pentru a confisca arsenalul nuclear al Iranului
USA and China flags painted on the concrete wall with Donald Trump and Xi Jinping shadows. Kaunas, Lithuania 2025 04 10
„Flăcările războiului” se răspândesc, avertizează China, care cere rezolvarea „diferențelor” înaintea întâlnirii Xi-Trump
profimedia-1080956122
Război în Orientul Mijlociu, ziua 9. Atacuri cu drone și rachete în Golf. Iranul se declară pregătit pentru 6 luni de conflict intens
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați americani”
Recomandările redacţiei
Militar SUA
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria...
ID329345_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
La 37 de ani de la Revoluție, statul român nu a adoptat nicio lege...
gunoaie arie protejata
Gunoaie abandonate lângă râu, în baza unei așa-zise hotărâri de...
ciucu bucuresti
Ciucu, despre centrul Capitalei: „Degradare, nepăsare. Autoritatea...
Ultimele știri
Vreme mai caldă decât normalul în București. Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin
Șoferul băut care a provocat accidentul mortal din Pitești a fost reținut. Avea permisul suspendat și fugise de la locul accidentului
Incendiu cu degajare mare de fum la Halele Centrale Ploieşti. Nu sunt persoane rănite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ce i-a spus un șeic din Dubai lui Giovanni Becali: “O să dureze 200-300 de ani!”
Adevărul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
Pro FM
Elvis Presley, de la celebritate absolută la decădere. Ce ar fi produs „prăbușirea” lui: „I-a fost greu să...
Film Now
In interiorul turbulentei dinastii Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal, despre relația complicată cu fratele ei mai...
Adevarul
Milioane de oameni dezinstalează ChatGpt. Care e motivul
Newsweek
Caz revoltător. Pensionar cu 1.230 lei pensie după aproape 30 ani contributivi. De ce nu e un caz singular?
Digi FM
Camila Cabello a împlinit 29 de ani și a sărbătorit împreună cu iubitul miliardar. Tort cu trandafiri și mii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii