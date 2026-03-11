Live TV

Giorgia Meloni critică dur războiul SUA-Israel împotriva Iranului: „Amenințările devin din ce în ce mai înspăimântătoare”

Giorgia Meloni, premierul Italiei.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a formulat miercuri cea mai dură critică de până acum la adresa războiului SUA-Israel împotriva Iranului, descriindu-l ca parte a unei tendințe crescânde și periculoase de intervenții „în afara cadrului dreptului internațional”, relatează Reuters.

Declarațiile sale în parlament au venit după acuzații repetate din partea opoziției că guvernul său de dreapta a fost prea indulgent față de aliații săi. Majoritatea celorlalte națiuni europene, cu excepția notabilă a Spaniei, s-au abținut de la critici directe la adresa atacurilor SUA și Israelului, apelând în mare parte la reținere.

Meloni, care are legături strânse cu președintele american Donald Trump, a mai spus că Iranului nu trebuie să i se permită să dezvolte arme nucleare, deoarece acest lucru ar pune capăt cadrului internațional de neproliferare, cu „repercusiuni dramatice asupra securității globale”, lăsând Italia și Europa expuse unei potențiale amenințări nucleare din partea Teheranului.

SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului în Orientul Mijlociu, în timp ce războiul a ajuns în a 12-a zi, un conflict care a oprit fluxul unei cincimi din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze.

Adresându-se parlamentului cu privire la criză, Meloni a făcut o paralelă între conflictul din Orientul Mijlociu și invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei, care, potrivit ei, a declanșat o destabilizare globală mai amplă.

„În acest context al crizei structurale a sistemului internațional, în care amenințările devin din ce în ce mai înspăimântătoare și intervențiile unilaterale în afara cadrului dreptului internațional se înmulțesc, trebuie să plasăm și intervenția americană și israeliană împotriva regimului iranian”, a declarat ea în Senat.

Meloni a afirmat că Roma furnizează mijloace de apărare aeriană țărilor din Golf afectate de atacurile din Teheran.

„Acest lucru nu se întâmplă doar pentru că acestea sunt națiuni prietenoase și partenere strategice ale Italiei, ci și pentru că în acea zonă se află zeci de mii de cetățeni italieni pe care trebuie să îi protejăm, fără a mai menționa faptul că în Golf sunt staționați aproximativ 2.000 de soldați italieni”.

„Atacul abia a început”. Lumea paralelă în care îi ține pe iranieni propaganda de la Teheran

Putin ar putea trimite trupe în Iran, spune Zelenski: „La fel cum s-a întâmplat când Coreea de Nord a trimis soldați în Rusia”

