Italia schimbă legea privind violența sexuală: consimțământul devine criteriu esențial

Italia face un pas major în redefinirea violenței sexuale, introducând în lege consimțământul „liber și actual” ca element central al infracțiunii. Noua formulare stabilește că orice act sexual fără consimțământ explicit este considerat viol, aliniind legislația italiană la standardele europene și la Convenția de la Istanbul.

Italia își actualizează legislația pentru a redefini violența sexuală, concentrându-se pe consimțământ și nu pe constrângere fizică. Amendamentul este susținut de liderii principalelor partide și este aliniat la Convenția de la Istanbul, scrie Euronews.

Comisia pentru Justiție a Camerei Deputaților din Italia a aprobat un amendament la proiectul de lege privind violența sexuală pentru a introduce obligativitatea consimțământului, marcând o schimbare față de legislația anterioară, care se concentra pe constrângere fizică sau amenințări.

Amendamentul, prezentat de Michela Di Biase din Partidul Democrat (PD) și Carolina Varchi din Frații Italiei (FdI), a fost susținut direct de liderii de partid Elly Schlein și Giorgia Meloni, în urma unor discuții din ultimele zile, potrivit unor surse parlamentare.

„Acesta este un pas important înainte pentru Codul Penal italian”, a declarat Di Biase în timpul lucrărilor comisiei. „Noul text reprezintă o schimbare culturală majoră, deoarece prea des am asistat la situații în care femeile au fost nevoite să se justifice chiar și în fața violenței suferite. Sexul fără consimțământ este viol”, a explicat ea.

Noul text prevede că oricine comite sau determină acte sexuale fără consimțământul liber și actual al celeilalte persoane va fi pedepsit cu închisoare de la șase la 12 ani.

Consimțământul este definit ca o „manifestare liberă, conștientă și neechivocă a voinței persoanei de a participa la actul sexual”, valabilă pe toată durata actului și revocabilă în orice moment.

Consimțământul obținut prin constrângere, abuz de autoritate, amenințare, înșelăciune sau prin exploatarea unei stări de vulnerabilitate fizică sau psihică nu este considerat valid conform amendamentului.

Schimbarea actualizează articolul 609-bis din Codul Penal, introdus prin Legea nr. 66/1996, care a mutat infracțiunea de violență sexuală din sfera moralității publice în categoria infracțiunilor contra persoanei. Legea nr. 69/2019, cunoscută sub numele de Codul Roșu, a ridicat pedepsele la intervalul de șase până la 12 ani și a introdus circumstanțe agravante specifice.

Definiția este aliniată la Convenția de la Istanbul și la jurisprudența Curții Supreme a Italiei, care a recunoscut violența sexuală chiar și în absența rezistenței fizice. Amendamentul urmează să fie transmis Camerei Deputaților luni, înainte de a fi trimis Senatului.

