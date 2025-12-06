Live TV

Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi”

Data publicării:
kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Kaja Kallas a dat asigurări sâmbătă că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.

„Desigur, există multe critici, dar cred că unele dintre ele sunt întemeiate”, a spus Kallas, întrebată despre strategia de securitate în cadrul unei conferinţe la Doha, în Qatar. 

„Statele Unite rămân cel mai mare aliat al nostru (...) nu am fost întotdeauna de acord pe diferite subiecte, dar cred că principiul general rămâne acelaşi. Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi”, a adăugat ea. 

Administraţia Trump a făcut public vineri un document care redefineşte „Strategia de securitate naţională” în conformitate cu abordarea preşedintelui american de a pune „America pe primul loc”.

Documentul critică dur europenii, susţinând afirmaţiile extremei drepte potrivit cărora bătrânul continent se confruntă cu o „dispariţie civilizaţională” din cauza imigraţiei. Totodată, documentul pune sub semnul întrebării „obsesia sa infructuoasă pentru asfixierea reglementară”.

Mai mult, documentul precizează că nu va avea loc extinderea NATO, distrugând încă o dată speranţele Ucrainei.

„Europa şi-a subestimat propria putere. În ceea ce priveşte Rusia, de exemplu (...) ar trebui să avem mai multă încredere în noi înşine”, a afirmat Kallas. 

Responsabilii ucraineni şi americani se întâlnesc sâmbătă la Miami pentru a treia zi consecutivă de negocieri menite să pună capăt unui conflict de peste trei ani cu Rusia.

„Impunerea de restricţii şi constrângeri asupra Ucrainei nu ne va aduce o pace durabilă”, a avertizat responsabila europeană. „Dacă agresiunea este răsplătită, ea se va repeta, nu numai în Ucraina sau în Gaza, ci peste tot în lume”, a adăugat ea.

Citește și:

Prima reacție din Europa la noua strategie de securitate a lui Trump: „Nu avem nevoie de sfaturi din exterior”

„Progresul real” către pace depinde de Rusia. Noi discuții între negociatorii din SUA și Ucraina au loc astăzi în Florida

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
1
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
JD Vance
2
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
militari români
4
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General Bălăceanu: Mobilizarea...
sed guv oana gheorghiu
5
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
Shakira și Pique, răsturnare spectaculoasă de situație!
Digi Sport
Shakira și Pique, răsturnare spectaculoasă de situație!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Rutte - Alexus G. Grynkewich joint press conference in Brussels
NATO îşi restructurează comanda pentru a spori securitatea nordului. Mai multe ţări europene vor ţine de comandamentul Norfolk din SUA
nato
Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum”
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 (Reuters)
Alexus Grynkewich
Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate: „Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane”
Digi 24_2025_12_04_20_41_16
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază? Nu!”
Recomandările redacţiei
ploi si vant femei cu umbrele
Alerte de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Care sunt...
clădire incendiată în Kramatorsk / soldat ucrainean
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a...
elena lasconi la dezbaterea tvr
Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerilor: „Sistemul...
buletin de vot urna inquam octav ganea
Ultimele pregătiri pentru alegerile la Primăria Capitalei. MAI: „Vor...
Ultimele știri
Cum a ajuns Islanda un paradis pe Instagram în urma unui invazii de flori mov și criza biodiversității care a cuprins insula
Sorana Cîrstea anunță că se retrage din sport după o carieră de 20 de ani: Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui „adio”
Marina suedeză reclamă că se întâlnește „aproape săptămânal” cu submarinele rusești. Căpitan: Rusia își sporește capacitățile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Berbec. Curajul tău devine forță și viața prinde contur. Cum stai cu banii...
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Gigi Becali a sărit în ajutorul lui Florentin Petre într-un moment critic: “M-a salvat! Fac orice pentru el...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir, atac la adresa USR: „Vrea să pună mâna pe justiție! Sunt numai pe luate”. Video
Adevărul
Cum va fi iarna 2025-2026 și cum vor influența temperaturile preturile energiei
Playtech
Top 10 țări ideale pentru pensionare în 2026. Țara preferată de români, pe primul loc
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Nicio șansă! Reacția americanilor, după ce au aflat că pot întâlni România la Cupa Mondială 2026
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, după ce ea a spus că n-a fost iubită niciodată. Ojani Noa: "Problema ești tu. Ai ales...
Film Now
Sydney Sweeney, îndrăzneală modernă combinată cu eleganța vechiului Hollywood. Rochia generos decoltată i-a...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, sâmbătă dimineața, în zona seismică Vrancea
Newsweek
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionarii au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi”
Digi FM
Ce avere are Anca Alexandrescu, candidata la Primăria București. Deține un apartament de 4 mp și un teren de...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă