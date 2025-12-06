Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi”

Kaja Kallas a dat asigurări sâmbătă că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.

„Desigur, există multe critici, dar cred că unele dintre ele sunt întemeiate”, a spus Kallas, întrebată despre strategia de securitate în cadrul unei conferinţe la Doha, în Qatar.

„Statele Unite rămân cel mai mare aliat al nostru (...) nu am fost întotdeauna de acord pe diferite subiecte, dar cred că principiul general rămâne acelaşi. Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi”, a adăugat ea.

Administraţia Trump a făcut public vineri un document care redefineşte „Strategia de securitate naţională” în conformitate cu abordarea preşedintelui american de a pune „America pe primul loc”.

Documentul critică dur europenii, susţinând afirmaţiile extremei drepte potrivit cărora bătrânul continent se confruntă cu o „dispariţie civilizaţională” din cauza imigraţiei. Totodată, documentul pune sub semnul întrebării „obsesia sa infructuoasă pentru asfixierea reglementară”.

Mai mult, documentul precizează că nu va avea loc extinderea NATO, distrugând încă o dată speranţele Ucrainei.

„Europa şi-a subestimat propria putere. În ceea ce priveşte Rusia, de exemplu (...) ar trebui să avem mai multă încredere în noi înşine”, a afirmat Kallas.

Responsabilii ucraineni şi americani se întâlnesc sâmbătă la Miami pentru a treia zi consecutivă de negocieri menite să pună capăt unui conflict de peste trei ani cu Rusia.

„Impunerea de restricţii şi constrângeri asupra Ucrainei nu ne va aduce o pace durabilă”, a avertizat responsabila europeană. „Dacă agresiunea este răsplătită, ea se va repeta, nu numai în Ucraina sau în Gaza, ci peste tot în lume”, a adăugat ea.

Citește și:

Prima reacție din Europa la noua strategie de securitate a lui Trump: „Nu avem nevoie de sfaturi din exterior”

„Progresul real” către pace depinde de Rusia. Noi discuții între negociatorii din SUA și Ucraina au loc astăzi în Florida

Editor : A.M.G.