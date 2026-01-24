Zeci de nave ruseşti traversează lunar Canalul Mânecii. Cum ocoleşte Rusia sancţiunile chiar sub ochii Europei

În ciuda sancţiunilor occidentale şi a avertismentelor lansate de autorităţi, zeci de petroliere ruseşti continuă să tranziteze lunar Canalul Mânecii fără a fi oprite. Datele analizate de BBC arată cum Moscova reuşeşte să ocolească restricţiile chiar sub ochii Europei.

De la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina, Rusia a folosit sute de petroliere vechi, cu proprietari greu de identificat, pentru a evita sancţiunile impuse exporturilor sale de petrol. Deși guvernul britanic a primit, la începutul acestei luni, undă verde de la juriști pentru ca astfel de nave să fie reţinute, 42 de petroliere sancţionate, monitorizate de BBC Verify, au traversat Canalul Mânecii după primirea acestor recomandări.

Printre ele se numără şi Sofos, un petrolier sancţionat de Ministerul britanic de Externe în mai 2025. Nava a traversat Canalul după ce a venit din Venezuela şi se află în prezent în apropierea oraşului rus Sankt Petersburg.

Datele de monitorizare arată că Sofos a încărcat petrol în Rusia la jumătatea lunii noiembrie, apoi a navigat spre Turcia şi ulterior spre Venezuela, unde şi-a dezactivat semnalul de urmărire. Imagini din satelit au plasat ulterior nava la terminalul petrolier Jose din Venezuela, pe 22 şi 23 decembrie, înainte ca semnalul să reapară pe 26 decembrie, în afara apelor ţării. O imagine arată Sofos la un terminal petrolier din Venezuela şi traversând Canalul Mânecii pe 10 ianuarie 2026.

Petrolierul Nasledie, vechi de peste 20 de ani, a intrat şi el în Canalul Mânecii în ianuarie. Nava a fost sancţionată de Marea Britanie în mai 2025 şi, potrivit Annei Zhminko, analist la firma de informaţii maritime Vortexa, face parte din flota fantomă din 2023.

În noiembrie, nava şi-a schimbat identitatea, renunţând la numele Blint şi trecând la registrul rusesc, după ce arborase în mod fals pavilionul Insulelor Comore. A părăsit Rusia la sfârşitul lunii decembrie şi după câteva zile a intrat în Canal transportând aproximativ 100.000 de tone de petrol Urals, principalul sortiment rusesc.

Flota fantomă, colac de salvare pentru economia Rusiei

Flota fantomă a ajutat Rusia să atenueze impactul embargoului impus exporturilor sale de petrol din 2022 şi să susţină o economie afectată de sancţiunile occidentale.

În ianuarie, ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat că guvernul este pregătit să „strângă şurubul” asupra Rusiei şi să adopte noi „măsuri ferme” împotriva navelor din flota fantomă. Declaraţiile au venit după ce oficialii au fost informaţi că trupele pot urca la bord şi pot confisca petrolierele în baza Legii privind sancţiunile şi spălarea banilor din 2018.

Deşi Marea Britanie a ajutat forţele americane să confişte un petrolier lângă Islanda la începutul lunii ianuarie şi Franţa în Marea Mediterană, trupele britanice nu au confiscat până acum independent nicio navă a flotei fantomă.

Acest lucru se întâmplă în pofida faptului că BBC Verify a identificat şase petroliere care operau în Canalul Mânecii sub pavilioane false de la începutul lunii ianuarie. Acest lucru indică faptul că navele nu sunt înregistrate în statele pe care pretind public că le reprezintă. Conform Convenţiei ONU privind Dreptul Mării, astfel de nave pot fi confiscate ca fiind fără stat.

Emily Thornberry, preşedinta Comisiei parlamentare pentru Afaceri Externe, a declarat că este „foarte dezamăgită” de faptul că navele nu au fost interceptate. „Pentru a sprijini Ucraina în mod real, nu este suficient să avem sancţiuni doar pe hârtie. Trebuie să ne asigurăm că le aplicăm cu adevărat”, a spus ea.

Mike Martin, deputat liberal-democrat şi fost ofiţer al armatei britanice, a pus sub semnul întrebării reticenţa Marii Britanii de a aborda navele în mod independent, subliniind că puşcaşii marini sunt instruiţi şi echipaţi pentru astfel de operaţiuni. „Nu este atât de greu să proiectezi forţă la 12 mile de Strâmtoarea Dover. Nu este atât de dificil să urci la bordul unui petrolier”, a declarat el.

Petrolierele ignoră avertismentele

Alte petroliere sancţionate de SUA şi UE, dar nu şi de Marea Britanie, au traversat Canalul şi în cursul lunii ianuarie. Arcusat, sancţionată anterior de SUA sub numele Tia, înainte de a-şi schimba identitatea în 2024, a traversat Canalul pe 8 ianuarie, înainte de a fi oprită de poliţia federală germană şi întoarsă din drum.

Anul trecut, nava a obţinut un nou număr IMO, o practică aproape fără precedent. Acest cod unic identifică navele şi ar trebui să rămână asociat acestora pe viaţă, indiferent de schimbările de nume sau proprietar.

În ciuda apelurilor tot mai frecvente pentru aplicarea mai strictă a sancţiunilor, navele flotei fantomă rămân dificil de monitorizat. Ele folosesc diverse strategii pentru a evita detectarea, inclusiv arborarea unor pavilioane false, oprirea sistemelor de urmărire şi transmiterea unor poziţii false.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), petrolierele flotei fantomă transportă anual petrol în valoare de 87 - 100 de miliarde de dolari. Vaibhav Raghunandan, analist la Centrul pentru Cercetare în Energie şi Aer Curat, a declarat că 68% din petrolul rusesc a fost transportat pe nave sancţionate în decembrie 2025.

Deputatul Mike Martin spune că veniturile generate de flota fantomă contribuie la finanţarea războiului din Ucraina şi oferă Kremlinului un colac de salvare economic: „Conflictul se va încheia doar când economia Rusiei se va prăbuşi. Un instrument-cheie este eliminarea vânzărilor de petrol prin flota fantomă. Este extrem de important şi este frustrant că nu am acţionat mai devreme”.

