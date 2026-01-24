Live TV

Zeci de nave ruseşti traversează lunar Canalul Mânecii. Cum ocoleşte Rusia sancţiunile chiar sub ochii Europei

Data publicării:
photo-collage.png (38)
Un petrolier navighează pe mare. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Din articol
Flota fantomă, colac de salvare pentru economia Rusiei Petrolierele ignoră avertismentele 

În ciuda sancţiunilor occidentale şi a avertismentelor lansate de autorităţi, zeci de petroliere ruseşti continuă să tranziteze lunar Canalul Mânecii fără a fi oprite. Datele analizate de BBC arată cum Moscova reuşeşte să ocolească restricţiile chiar sub ochii Europei.

De la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina, Rusia a folosit sute de petroliere vechi, cu proprietari greu de identificat, pentru a evita sancţiunile impuse exporturilor sale de petrol. Deși guvernul britanic a primit, la începutul acestei luni, undă verde de la juriști pentru ca astfel de nave să fie reţinute, 42 de petroliere sancţionate, monitorizate de BBC Verify, au traversat Canalul Mânecii după primirea acestor recomandări.

Printre ele se numără şi Sofos, un petrolier sancţionat de Ministerul britanic de Externe în mai 2025. Nava a traversat Canalul după ce a venit din Venezuela şi se află în prezent în apropierea oraşului rus Sankt Petersburg.

Datele de monitorizare arată că Sofos a încărcat petrol în Rusia la jumătatea lunii noiembrie, apoi a navigat spre Turcia şi ulterior spre Venezuela, unde şi-a dezactivat semnalul de urmărire. Imagini din satelit au plasat ulterior nava la terminalul petrolier Jose din Venezuela, pe 22 şi 23 decembrie, înainte ca semnalul să reapară pe 26 decembrie, în afara apelor ţării. O imagine arată Sofos la un terminal petrolier din Venezuela şi traversând Canalul Mânecii pe 10 ianuarie 2026.

Petrolierul Nasledie, vechi de peste 20 de ani, a intrat şi el în Canalul Mânecii în ianuarie. Nava a fost sancţionată de Marea Britanie în mai 2025 şi, potrivit Annei Zhminko, analist la firma de informaţii maritime Vortexa, face parte din flota fantomă din 2023.

În noiembrie, nava şi-a schimbat identitatea, renunţând la numele Blint şi trecând la registrul rusesc, după ce arborase în mod fals pavilionul Insulelor Comore. A părăsit Rusia la sfârşitul lunii decembrie şi după câteva zile a intrat în Canal transportând aproximativ 100.000 de tone de petrol Urals, principalul sortiment rusesc.

Flota fantomă, colac de salvare pentru economia Rusiei

Flota fantomă a ajutat Rusia să atenueze impactul embargoului impus exporturilor sale de petrol din 2022 şi să susţină o economie afectată de sancţiunile occidentale.

În ianuarie, ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat că guvernul este pregătit să „strângă şurubul” asupra Rusiei şi să adopte noi „măsuri ferme” împotriva navelor din flota fantomă. Declaraţiile au venit după ce oficialii au fost informaţi că trupele pot urca la bord şi pot confisca petrolierele în baza Legii privind sancţiunile şi spălarea banilor din 2018.

Deşi Marea Britanie a ajutat forţele americane să confişte un petrolier lângă Islanda la începutul lunii ianuarie şi Franţa în Marea Mediterană, trupele britanice nu au confiscat până acum independent nicio navă a flotei fantomă.

Acest lucru se întâmplă în pofida faptului că BBC Verify a identificat şase petroliere care operau în Canalul Mânecii sub pavilioane false de la începutul lunii ianuarie. Acest lucru indică faptul că navele nu sunt înregistrate în statele pe care pretind public că le reprezintă. Conform Convenţiei ONU privind Dreptul Mării, astfel de nave pot fi confiscate ca fiind fără stat.

Emily Thornberry, preşedinta Comisiei parlamentare pentru Afaceri Externe, a declarat că este „foarte dezamăgită” de faptul că navele nu au fost interceptate. „Pentru a sprijini Ucraina în mod real, nu este suficient să avem sancţiuni doar pe hârtie. Trebuie să ne asigurăm că le aplicăm cu adevărat”, a spus ea.

Mike Martin, deputat liberal-democrat şi fost ofiţer al armatei britanice, a pus sub semnul întrebării reticenţa Marii Britanii de a aborda navele în mod independent, subliniind că puşcaşii marini sunt instruiţi şi echipaţi pentru astfel de operaţiuni. „Nu este atât de greu să proiectezi forţă la 12 mile de Strâmtoarea Dover. Nu este atât de dificil să urci la bordul unui petrolier”, a declarat el.

Petrolierele ignoră avertismentele 

Alte petroliere sancţionate de SUA şi UE, dar nu şi de Marea Britanie, au traversat Canalul şi în cursul lunii ianuarie. Arcusat, sancţionată anterior de SUA sub numele Tia, înainte de a-şi schimba identitatea în 2024, a traversat Canalul pe 8 ianuarie, înainte de a fi oprită de poliţia federală germană şi întoarsă din drum.

Citește și Petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, sub sancțiuni americane, surprinse în Canalul Mânecii 

Anul trecut, nava a obţinut un nou număr IMO, o practică aproape fără precedent. Acest cod unic identifică navele şi ar trebui să rămână asociat acestora pe viaţă, indiferent de schimbările de nume sau proprietar.

În ciuda apelurilor tot mai frecvente pentru aplicarea mai strictă a sancţiunilor, navele flotei fantomă rămân dificil de monitorizat. Ele folosesc diverse strategii pentru a evita detectarea, inclusiv arborarea unor pavilioane false, oprirea sistemelor de urmărire şi transmiterea unor poziţii false.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), petrolierele flotei fantomă transportă anual petrol în valoare de 87 - 100 de miliarde de dolari. Vaibhav Raghunandan, analist la Centrul pentru Cercetare în Energie şi Aer Curat, a declarat că 68% din petrolul rusesc a fost transportat pe nave sancţionate în decembrie 2025.

Deputatul Mike Martin spune că veniturile generate de flota fantomă contribuie la finanţarea războiului din Ucraina şi oferă Kremlinului un colac de salvare economic: „Conflictul se va încheia doar când economia Rusiei se va prăbuşi. Un instrument-cheie este eliminarea vânzărilor de petrol prin flota fantomă. Este extrem de important şi este frustrant că nu am acţionat mai devreme”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
3
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump pleacă de la Davos
Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald Trump. Pentru ce noi „ofensive” trebuie să se pregătească Europa
sisteme de apărare antiaeriană s-400
„Rachetele zombi” cu care Rusia încearcă să copleșească apărarea Ucrainei – o dilemă de aproape 100 de milioane de dolari
Aerial view of a hazy city skyline with tall buildings and a waterfront. Abu Dhabi, UAE
Negocierile Ucraina-SUA-Rusia din EAU s-au încheiat fără semne de compromis. Zelenski: Prea devreme pentru a trage concluzii
Kiev
Câți bani a cheltuit Rusia pentru atacul masiv care a cufundat Kievul în întuneric
zelenski alaturi de militari, in vizita pe front
Zelenski explică modul în care Ucraina poate contribui la armata Europei. „Rusia va ajunge la 3,5 milioane de soldați în 2030”
Recomandările redacţiei
profimedia-1068255598
Va face parte România din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump...
photo-collage.png (51)
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la...
Mica Unire de la 24 ianuarie 1859. Foto Getty Images
„Mica Unire” de la 24 ianuarie 1859: Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în...
Ultimele știri
Pensia de stat versus pensia privată: Ce opțiune de economisire îți asigură mai mulți bani la bătrânețe, potrivit specialiștilor
Misterul mașinilor de lux din Rusia care nu au mai vrut să pornească a fost descifrat
Lista ajutoarelor sociale de care beneficiază românii în 2026. Cuantumul indemnizațiilor lunare și condițiile de acordare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
Ce spune o legendă a lui Inter și a fotbalului mondial despre Cristi Chivu: ”Este de o inteligență rară”
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de...
Adevărul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Playtech
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
O clădire‑simbol a Bucureștiului, monument istoric, scoasă la vânzare. Un milionar român, printre cei...
Newsweek
Mica Recalculare îi lasă pe mulți pensionari cu bani mai puțini la pensie. „Nu se merită efortul”. De ce?
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat