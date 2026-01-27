Polonia și țările baltice se tem din anumite motive de Rusia și o demonizează, ceea ce este o mare greșeală, s-a plâns purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu adresat jurnalistului „Life” Alexander Iunashov.

Reprezentantul Kremlinului a menționat că există țări cu care Rusia are de secole o „lipsă de sentimente prietenoase”.

„Să luăm, de exemplu, Polonia. Cu Polonia avem într-adevăr probleme. Cu țările baltice avem într-adevăr probleme. Din nu știu ce motiv, ele se tem tot timpul de noi, ne demonizează. Toți cei care ajung la putere acolo încep pur și simplu să urască cu înverșunare Rusia și rușii”, a constatat Peskov.

El a subliniat că o astfel de atitudine față de Rusia este o mare greșeală. „Pentru că din cultura rusă, din interacțiunea cu Rusia, aceste țări ar putea învăța foarte multe pentru ele însele”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Amintim, în timpul URSS, sute de mii de polonezi și baltici au fost uciși cu brutalitate de către KGB. Doar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 20.000 de ofițeri polonezi au fost uciși în Katyn.

