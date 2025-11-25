Live TV

Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Doar europenii trebuie să decidă” soarta activelor rusești înghețate

Președintele francez Emmanuel Macron / Sursa foto: Profimedia Images
„Vrem pace, dar nu o capitulare”

Președintele francez Emmanuel Macron a criticat marți planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, susținând că Europa trebuie să decidă singură cum vor fi folosite activele rusești înghețate aflate pe teritoriul său. Liderul francez avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar slăbi poziția Europei în confruntarea strategică cu Rusia.

Președintele francez Emmanuel Macron a respins marți termenii unui plan de pace pe care Washingtonul vrea să îl negocieze cu Ucraina, cerând europenilor să dea dovadă de forță și să decidă singuri cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate, scrie Politico.

Într-un interviu acordat unui post de radio francez, Macron a declarat că „europenii trebuie să decidă” asupra folosirii activelor statului rus blocate, majoritatea aflate în Belgia.

Planul de pace în 28 de puncte, propus săptămâna trecută de Statele Unite, include și o propunere de utilizare a acestor active pentru eforturile americane de reconstrucție a Ucrainei, odată ce se va ajunge la un armistițiu. Sugestia riscă să pună în pericol efortul european de a mobiliza 140 de miliarde de euro din aceste active pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei.

„Doar europenii, pentru că asta scrie în planul [american], pot decide ce vom face cu activele rusești înghețate care sunt deținute de europeni”, a spus Macron la postul de radio RTL.

„Vrem pace, dar nu o capitulare”

Deși președintele francez a lăudat Washingtonul pentru adoptarea „unei abordări care merge în direcția corectă”, el a afirmat că planul, perceput în Europa ca reflectând în mare măsură interesele Rusiei, conține „elemente care trebuie îmbunătățite”. „Vrem pace”, a spus Macron, dar nu „o capitulare”.

În schimb, liderul francez a cerut europenilor să nu dea „semne de slăbiciune” care ar încuraja Rusia în „confruntarea sa strategică” cu Europa.

Propunerea inițială de încetare a focului venită din partea Statelor Unite a stârnit îngrijorare în capitalele europene, deoarece ar obliga Kievul să cedeze Moscovei mari porțiuni de teritoriu, să renunțe la speranța aderării la NATO și să își reducă armata la 600.000 de militari, de la aproape un milion.

Dar discuțiile de la Geneva între SUA, Ucraina și europeni au reaprins speranțele europene că președintele american Donald Trump ar putea ține cont de îngrijorările lor.

„Întreaga dezbatere de la Geneva din ultimele zile a vizat argumentarea împotriva limitării forțelor ucrainene”, a spus Macron. „Nu trebuie să impunem nicio limită; prima garanție de securitate pentru ucraineni și pentru noi este această armată robustă”, a spus el.

Marți, Macron va găzdui o videoconferință a „Coaliției de voință”, un grup de state europene care sprijină Ucraina, pentru a discuta garanțiile de securitate pentru această țară.

