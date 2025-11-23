Întâlnire crucială la Geneva: SUA, Ucraina și marile puteri europene discută planul american de pace pentru Ucraina

Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina, Regatul Unit, Germania și Franța se întâlnesc duminică, la Geneva, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia în februarie 2022.

La discuții participă emisarul special american Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio, care au sosit duminică dimineață în orașul elvețian pentru a analiza, împreună cu aliații europeni și cu delegația ucraineană, posibilitatea încetării conflictului pe baza propunerii americane.

Marco Rubio a sosit la Geneva

Secretarul de stat Marco Rubio a aterizat la Geneva duminică dimineață, în jurul orei 8:30, conform jurnaliștilor AFP. Oficialul american urmează să conducă discuțiile cu delegațiile ucraineană și europeană privind forma finală a planului de pace american.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deși documentul este salutat de președintele rus Vladimir Putin, acesta include cerințe controversate pentru Ucraina, începând cu renunțarea la teritorii și la planurile de aderare la NATO. Totuși, SUA susțin că planul oferă și garanții de securitate menite să prevină atacuri viitoare din partea Rusiei.

Inițial, Donald Trump îi ceruse președintelui Zelenski să răspundă până pe 27 noiembrie, însă sâmbătă liderul american a anunțat că documentul „nu este oferta finală”, semnalând că negocierile sunt încă în desfășurare și pot fi ajustate în funcție de consultările de la Geneva.

Plan în 28 de puncte, criticat la Kiev

Vineri, președintele american Donald Trump a declarat că liderul ucrainean Volodimir Zelenski are termen până pe 27 noiembrie pentru a accepta planul american în 28 de puncte. Propunerea cere Ucrainei:

să cedeze complet regiunile Donețk și Lugansk, care formează Donbasul,

să reducă dimensiunea armatei,

să renunțe printr-un decret constituțional la obiectivul aderării la NATO.

În schimb, Rusia ar urma să:

returneze Ucrainei părți din teritoriile ocupate în Zaporojie și Herson,

accepte ca Ucraina să primească garanții de securitate din partea SUA,

permită aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană,

transforme teritoriile cedate din Donbas în zone demilitarizate.

Planul a fost primit cu îngrijorare la Kiev, unde oficialii văd documentul drept o posibilă tentativă de a forța Ucraina spre concesii teritoriale și limitări militare.

Discuții în absența unei oferte finale

Înaintea plecării spre Geneva, Donald Trump a precizat că propunerea actuală „nu este oferta finală”. Delegația ucraineană este condusă de Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale, și include oficiali din domeniul securității.

La discuții se alătură consilierii de securitate națională ai Regatului Unit, Germaniei și Franței, iar Uniunea Europeană este, de asemenea, reprezentată. Surse diplomatice susțin că și Italia ar putea trimite un delegat.

Planul de pace american a generat tensiuni în rândul aliaților europeni, mulți dintre ei afirmând că documentul poate constitui o bază de discuție, dar necesită „muncă suplimentară” și implicarea tuturor actorilor afectați.

Potrivit presei americane, planul în 28 de puncte a fost stabilit după consultări între Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, emisar economic special al președintelui rus Vladimir Putin, fără ca statele europene care sprijină Ucraina să fie informate în prealabil. Acest aspect a stârnit nemulțumiri la nivel european, întrucât discuțiile bilaterale SUA-Rusia au avut loc în paralel cu eforturile diplomatice ale UE.

Editor : M.I.