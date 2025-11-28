Live TV

Video Manifestaţie pro-UE la Tbilisi. Mii de georgieni au ieșit în stradă pentru a se opune „autoritarismului de tip rusesc”

Data actualizării: Data publicării:
300th Day Of Protest, Tbilisi, Georgia - 23 Sep 2025
Proteste în Tbilisi, Georgia. Sursa: Profimedia

Mii de manifestanţi pro-europeni au ieşit vineri pe străzile din Tbilisi pentru a marca prima aniversare a suspendării, la sfârşitul anului 2024, a procesului de aderare a ţării la Uniunea Europeană, o decizie care a declanşat o mişcare masivă de protest, notează AFP.

Mii de manifestanţi, mulţi fluturând drapele europene şi georgiene, au defilat pe bulevardul principal din Tbilisi înainte de a încerca să organizeze un miting în faţa parlamentului.

Georgia aparţine Europei şi nu vom permite unui guvern pro-rus, care se agaţă de putere prin fraudă electorală, să ne ia viitorul european”, a declarat pentru AFP o manifestantă, Tsiala Nodia, filologă de 61 de ani.

Acest autoritarism de tip rusesc nu va prevala aici, a adăugat Ilia Şigvinadze, un profesor de matematică de 47 de ani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anunţul guvernului din 28 noiembrie 2024 că nu va încerca să deschidă negocierile de aderare cu Bruxellesul înainte de 2028 a declanşat proteste masive.

Cu toate acestea, participarea la manifestaţiile zilnice din faţa parlamentului a scăzut de la zeci de mii de participanţi la câteva sute, protestatarii confruntându-se cu amenzi mari, iar activiştii şi liderii opoziţiei fiind arestaţi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Partidul aflat la guvernare, Visul Georgian, ale cărui rezultate la alegerile din octombrie 2024 au fost contestate de opoziţie, este acuzat atât în Georgia, cât şi la nivel internaţional de regres democratic şi părtinire pro-rusă, acuzaţii pe care le neagă.

Bruxellesul a îngheţat procesul de aderare a Georgiei la UE până când guvernul va reveni asupra deciziei.

Candidatura Georgiei pentru aderarea la UE este înscrisă în Constituţie şi, conform sondajelor, este susţinută de 80% din populaţie. 

Citește și „Suntem la cinci minute de o dictatură”. Parcursul Georgiei de la „copilul model” în drumul spre UE la autocrație

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un 2
1
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
2
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
3
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
4
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
Digi Sport
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Donald Trump scapă de cele 39 de acuzații din Georgia privind alegerile din 2020
steag rusia-kremlin
Când Rusia se înfurie, „accidentele” vorbesc: de la lovituri asupra ambasadei Azerbaidjanului la Kiev la deportări în masă
Protest Rally In Tbilisi, Georgia
„Suntem la cinci minute de o dictatură”. Parcursul Georgiei de la „copilul model” în drumul spre UE la autocrație
Simion Leviev
„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție, în Georgia: „Cazul a fost definitiv clasat”
Demonstranți pentru eliberarea lui Miheil Saakașvili
Fostul președinte georgian, Saakașvili, i-a cerut lui Zelenski să îi acorde statutul de prizonier în războiul Rusiei împotriva Ucrainei
Recomandările redacţiei
andrii iermak - volodimir zelenski
Căderea „Cardinalului Verde”: de ce demiterea lui Andrii Iermak este...
2025-06-23-8331
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile...
soldați pe front în ucraina
Europa dezbate viitorul activelor rusești. Belgia: Programul de...
Ludovic Orban.
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban...
Ultimele știri
Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon. Când a avut loc discuția dintre cei doi lideri
Suedia a anunțat, într-un mesaj în limba rusă, că a organizat un exercițiu de război de amploare, pentru prima dată din anii ‘90
Cum a pus o britanică la cale un jaf îndrăzneț de vinuri într-un restaurant de lux din SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Celebrul fotbalist se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți. Cine este femeia care l-a...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ucrainenii au înnebunit după ce au văzut decizia luată de românul Marius Vizer vizavi de Rusia!
Adevărul
Kasparov, discurs dur la Washington: Ucraina este singura țară care îndeplinește rolul pentru care a fost...
Playtech
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost...
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
40.000 de pelerini au ajuns la Mănăstirea Prislop. Imagini cu „asaltul” românilor la locul de veci al lui...
Newsweek
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mărturisirea lui Hugh Grant l-a șocat pe Justice Smith. „Am întrebat-o pe Rosamund Pike: Crezi că a fost...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...