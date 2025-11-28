Mii de manifestanţi pro-europeni au ieşit vineri pe străzile din Tbilisi pentru a marca prima aniversare a suspendării, la sfârşitul anului 2024, a procesului de aderare a ţării la Uniunea Europeană, o decizie care a declanşat o mişcare masivă de protest, notează AFP.



Mii de manifestanţi, mulţi fluturând drapele europene şi georgiene, au defilat pe bulevardul principal din Tbilisi înainte de a încerca să organizeze un miting în faţa parlamentului.

„Georgia aparţine Europei şi nu vom permite unui guvern pro-rus, care se agaţă de putere prin fraudă electorală, să ne ia viitorul european”, a declarat pentru AFP o manifestantă, Tsiala Nodia, filologă de 61 de ani.



„Acest autoritarism de tip rusesc nu va prevala aici”, a adăugat Ilia Şigvinadze, un profesor de matematică de 47 de ani.

Anunţul guvernului din 28 noiembrie 2024 că nu va încerca să deschidă negocierile de aderare cu Bruxellesul înainte de 2028 a declanşat proteste masive.

Cu toate acestea, participarea la manifestaţiile zilnice din faţa parlamentului a scăzut de la zeci de mii de participanţi la câteva sute, protestatarii confruntându-se cu amenzi mari, iar activiştii şi liderii opoziţiei fiind arestaţi.

Partidul aflat la guvernare, Visul Georgian, ale cărui rezultate la alegerile din octombrie 2024 au fost contestate de opoziţie, este acuzat atât în Georgia, cât şi la nivel internaţional de regres democratic şi părtinire pro-rusă, acuzaţii pe care le neagă.



Bruxellesul a îngheţat procesul de aderare a Georgiei la UE până când guvernul va reveni asupra deciziei.



Candidatura Georgiei pentru aderarea la UE este înscrisă în Constituţie şi, conform sondajelor, este susţinută de 80% din populaţie.

