Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500 de ținte sunt deja identificate”

Comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, a transmis un avertisment dur liderului belarus Aleksandr Lukașenko, afirmând că armata ucraineană a identificat deja „500 de ținte” în Belarus și cerând Minskului să nu se implice mai profund în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Kiev și Minsk și al temerilor privind o posibilă escaladare la granița de nord a Ucrainei.

„Primele 500 de ținte au fost deja identificate. Un sfat gratuit și foarte practic: nu vă puneți cu Ucraina”, a scris Brovdi într-o postare pe Facebook publicată marți.

Brovdi, al cărui indicativ militar este „Magyar”, a răspuns și amenințărilor formulate de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a declarat luni că Rusia pregătește „lovituri sistematice asupra unor ținte din Kiev”.

Comandantul ucrainean a subliniat că nouă dintre cele 13 rafinării de petrol rusești și-au încetat activitatea după atacurile cu drone ucrainene și operațiunile coordonate de forțele conduse de „Magyar”.

În Ucraina există o îngrijorare tot mai mare că Belarusul ar putea fi atras mai profund în războiul pe scară largă al Rusiei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți, la Kiev, cu lidera aflată în exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, la doar câteva zile după ce Lukașenko sugerase o întâlnire cu Zelenski.

„Lukașenko a spus că este timpul ca președinții Ucrainei și Belarusului să se întâlnească, iar apoi a apărut Svetlana Tihanovskaia”, a spus Zelenski, ironizând deschis propunerea lui Lukașenko de a se întâlni cu el la Kiev sau Minsk.

„Apreciem fiecare expresie de sprijin din partea belarușilor pentru o Ucraină liberă și știm că va veni ziua în care relațiile de bună vecinătate dintre statele noastre vor fi restabilite pe baza independenței reale atât a Ucrainei, cât și a Belarusului față de Moscova”, a declarat Zelenski.

„Ucraina nu a fost niciodată o amenințare pentru Belarus”, a subliniat el. „Și le suntem recunoscători acelor belaruși care sunt acum alături de Ucraina, într-un moment în care se decide soarta independenței noastre și a fiecărei națiuni aflate la granița cu Rusia.”

Săptămâna trecută, președintele ucrainean a declarat că Kievul este pregătit să adopte măsuri „preventive” împotriva Moscovei și a conducerii Belarusului în cazul unor posibile amenințări militare la adresa nordului Ucrainei, pe fondul exercițiilor nucleare ruso-belaruse și al tensiunilor cu statele NATO europene, provocate de incursiuni ale dronelor în zona baltică.

„Conducerea de facto a Belarusului” trebuie „să fie în alertă, adică să înțeleagă clar că vor exista consecințe dacă vor fi întreprinse acțiuni agresive împotriva Ucrainei și a poporului nostru”, a spus Zelenski în timpul unei vizite la Slavutici, un oraș aflat la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Belarus.

La începutul lunii aprilie, Zelenski a mai afirmat că, potrivit rapoartelor militare ucrainene, Belarus construiește drumuri către granița cu Ucraina și amplasează poziții de artilerie în apropierea frontierei ucrainene.

