Live TV

Ministrul maghiar de externe ar fi intervenit pe lângă Serghei Lavrov să ajute partidul lui Fico să câștige alegerile din Slovacia

Data actualizării: Data publicării:
Miniștrii de externe ungar și rus - Peter Szijjarto și Serghei Lavrov. Foto: Profimedia
Din articol
„Dacă opoziția câștigă, ar fi o tragedie pentru cooperarea din Europa Centrală"

Jurnalistul maghiar de opoziție Szabolcs Panyi a publicat transcrierea unei conversații dintre ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó și omologul său rus Serghei Lavrov, în care Szijjártó a solicitat asistență pentru asigurarea victoriei social-democraților la alegerile din Slovacia, informează European Pravda.

Conversația a avut loc în februarie 2020.

Conform transcrierii, Szijjártó a solicitat ajutorul ministrului rus de externe înaintea alegerilor din Slovacia, în interesul guvernului social-democrat-naționalist condus de primul-ministru de atunci, Peter Pellegrini.

„După cum știți, pe 29 februarie vor avea loc alegeri în Slovacia și este de o importanță crucială pentru noi ca coaliția de acolo să continue. Înțeleg că poate suna ciudat venind din partea conservatorilor maghiari, dar sperăm ca social-democrații să câștige, deoarece sunt singura forță rațională din peisajul politic slovac și singurii care acționează fără interferențe străine”, i-a spus Szijjártó lui Lavrov, după cum a relatat Panyi pe Facebook.

Citește și

UE limitează fluxul de informaţii sensibile spre Ungaria din cauza temerilor legate de scurgeri de informaţii către Rusia (Politico)

De remarcat că Peter Pellegrini, actualul președinte al Slovaciei, reprezenta social-democrații slovaci la momentul conversației – partidul lui Robert Fico, care conduce acum guvernul slovac. Pellegrini i-a succedat lui Fico în funcția de prim-ministru în 2018, în urma protestelor de masă care au urmat asasinării jurnalistului de investigație Ján Kuciak și a logodnicei sale.

„Dacă opoziția câștigă, ar fi o tragedie pentru cooperarea din Europa Centrală”

„Dacă opoziția câștigă, ar fi o tragedie pentru cooperarea din Europa Centrală. De asemenea, este important ca Partidul Național Slovac al președintelui Camerei Reprezentanților, Danko, să depășească pragul de 5%. Sperăm că vor reuși, dar singura speranță pentru continuarea coaliției este ca partidul de guvernământ să câștige alegerile. Prim-ministrul Pellegrini a fost aici ieri și ne-a spus că, dacă prim-ministrul dumneavoastră l-ar primi chiar și pentru o jumătate de oră, ar fi de mare ajutor pentru câștigarea alegerilor”, a continuat Szijjártó.

În acest context, ministrul maghiar i-a cerut omologului său rus să organizeze o întâlnire între prim-miniștrii slovac și rus.

„Este o rugăminte destul de mare, dar o voi transmite prim-ministrului”, a răspuns Lavrov.

Partidul lui Pellegrini a pierdut alegerile respective și a ajuns în opoziție, iar Partidul Național Slovac nu a reușit să intre în parlament. Cu toate acestea, Pellegrini este președintele Republicii Slovace din 2024.

Citește și

Viktor Orban la summitul UE: „Am câştigat prima bătălie"

Potrivit lui Panyi, conversația a fost înregistrată de un serviciu de securitate națională al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Jurnalistul a publicat transcrierea conversației lui Szijjártó cu Lavrov în urma publicării unui articol în publicația pro-guvernamentală Mandiner, care susținea că serviciile de informații străine ar fi obținut acces la convorbirile telefonice ale ministrului cu ajutorul jurnalistului de opoziție Szabolcs Panyi, care lucrează pentru Direkt36 și VSquare. Anita Orbán, care ar putea deveni ministru de externe al Ungariei în cazul în care partidul de opoziție Tisza ar câștiga, a fost, de asemenea, numită „complice”.

Negocieri sensibile

Articolul afirmă că se desfășoară o „operațiune majoră de informații” împotriva lui Péter Szijjártó.

Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán a declarat că presupusa interceptare a convorbirilor telefonice ale ministrului de externe Péter Szijjártó ar constitui „un atac grav împotriva Ungariei” și a ordonat o anchetă – în urma articolului care făcea astfel de afirmații în publicația pro-guvernamentală.

În mass-media au apărut informații potrivit cărora UE exclude Ungaria de la negocierile sensibile din cauza îngrijorărilor legate de scurgerea de informații către Rusia.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
Digi Sport
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban.
„Să ocupăm Bruxelles-ul”. Viktor Orban spune că vrea o „alianță de națiuni suverane”, înaintea alegerilor din Ungaria
George W Bush / Donald Trump
Decizia lui Trump de a ataca Iranul este o greșeală strategică „mult mai mare decât războiul din Irak”. Cum profită Rusia și China
Donald Trump
Cum va arăta lumea după Donald Trump. Cele trei mari scenarii: Războiul Rece 2.0, noua eră a imperiilor sau abisul anarhiei
volodimir zelenski la birou, cun un ofiter
Volodimir Zelenski: „Avem dovezi incontestabile că Rusia continuă să ofere informații Iranului”
orban
Retorica prin care regimul Orban vrea să rămână la putere. Acuză Ucraina de implicare în alegeri și amenință maghiarii cu războiul
Recomandările redacţiei
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump...
sediul anaf
Realitatea Plus, verificată de ANAF. Control la un grup de firme cu...
Donald Trump
Donald Trump aruncă responsabilitatea războiului contra Iranului pe...
calin georgescu
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu. Cum au...
Ultimele știri
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi deficitul bugetar uriaș
Buna Vestire 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox și zi cu dezlegare la pește. Tradiții importante, explicate de preot
„Răbdarea nu este nelimitată”. Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului (WSJ)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Fanatik.ro
Răzvan Ioan Boanchiș, despre ce ar însemna o victorie la Istanbul pentru România: „Ar fi echivalentul...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Jandarm, condamnat cu suspendare pentru că a bătut un bărbat până i-a rupt splina. Din 9 polițiști prezenți...
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
La ce trebuie să fim atenți când cumpărăm ouă sau vopsea pentru Paște. Avertismentul ANPC pentru români
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat...
Pro FM
Celine Dion ar plănui să revină pe scenă, la patru ani de când a dezvăluit că suferă de o boală incurabilă...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Ministrul Muncii anunță creșteri record de pensie. „4.600.000 pensii cresc cu peste 10%”. Când se întâmplă?
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...