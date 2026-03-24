Ministrul maghiar de externe ar fi intervenit pe lângă Serghei Lavrov să ajute partidul lui Fico să câștige alegerile din Slovacia

Jurnalistul maghiar de opoziție Szabolcs Panyi a publicat transcrierea unei conversații dintre ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó și omologul său rus Serghei Lavrov, în care Szijjártó a solicitat asistență pentru asigurarea victoriei social-democraților la alegerile din Slovacia, informează European Pravda.

Conversația a avut loc în februarie 2020.

Conform transcrierii, Szijjártó a solicitat ajutorul ministrului rus de externe înaintea alegerilor din Slovacia, în interesul guvernului social-democrat-naționalist condus de primul-ministru de atunci, Peter Pellegrini.

„După cum știți, pe 29 februarie vor avea loc alegeri în Slovacia și este de o importanță crucială pentru noi ca coaliția de acolo să continue. Înțeleg că poate suna ciudat venind din partea conservatorilor maghiari, dar sperăm ca social-democrații să câștige, deoarece sunt singura forță rațională din peisajul politic slovac și singurii care acționează fără interferențe străine”, i-a spus Szijjártó lui Lavrov, după cum a relatat Panyi pe Facebook.

De remarcat că Peter Pellegrini, actualul președinte al Slovaciei, reprezenta social-democrații slovaci la momentul conversației – partidul lui Robert Fico, care conduce acum guvernul slovac. Pellegrini i-a succedat lui Fico în funcția de prim-ministru în 2018, în urma protestelor de masă care au urmat asasinării jurnalistului de investigație Ján Kuciak și a logodnicei sale.

„Dacă opoziția câștigă, ar fi o tragedie pentru cooperarea din Europa Centrală”

„Dacă opoziția câștigă, ar fi o tragedie pentru cooperarea din Europa Centrală. De asemenea, este important ca Partidul Național Slovac al președintelui Camerei Reprezentanților, Danko, să depășească pragul de 5%. Sperăm că vor reuși, dar singura speranță pentru continuarea coaliției este ca partidul de guvernământ să câștige alegerile. Prim-ministrul Pellegrini a fost aici ieri și ne-a spus că, dacă prim-ministrul dumneavoastră l-ar primi chiar și pentru o jumătate de oră, ar fi de mare ajutor pentru câștigarea alegerilor”, a continuat Szijjártó.

În acest context, ministrul maghiar i-a cerut omologului său rus să organizeze o întâlnire între prim-miniștrii slovac și rus.

„Este o rugăminte destul de mare, dar o voi transmite prim-ministrului”, a răspuns Lavrov.

Partidul lui Pellegrini a pierdut alegerile respective și a ajuns în opoziție, iar Partidul Național Slovac nu a reușit să intre în parlament. Cu toate acestea, Pellegrini este președintele Republicii Slovace din 2024.

Potrivit lui Panyi, conversația a fost înregistrată de un serviciu de securitate națională al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Jurnalistul a publicat transcrierea conversației lui Szijjártó cu Lavrov în urma publicării unui articol în publicația pro-guvernamentală Mandiner, care susținea că serviciile de informații străine ar fi obținut acces la convorbirile telefonice ale ministrului cu ajutorul jurnalistului de opoziție Szabolcs Panyi, care lucrează pentru Direkt36 și VSquare. Anita Orbán, care ar putea deveni ministru de externe al Ungariei în cazul în care partidul de opoziție Tisza ar câștiga, a fost, de asemenea, numită „complice”.

Negocieri sensibile

Articolul afirmă că se desfășoară o „operațiune majoră de informații” împotriva lui Péter Szijjártó.

Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán a declarat că presupusa interceptare a convorbirilor telefonice ale ministrului de externe Péter Szijjártó ar constitui „un atac grav împotriva Ungariei” și a ordonat o anchetă – în urma articolului care făcea astfel de afirmații în publicația pro-guvernamentală.

În mass-media au apărut informații potrivit cărora UE exclude Ungaria de la negocierile sensibile din cauza îngrijorărilor legate de scurgerea de informații către Rusia.

Editor : Sebastian Eduard