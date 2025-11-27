Armata ucraineană a postat pe reţelele sociale o înregistrare video în care un pilot ucrainean doboară, la bordul unui avion de luptă francez de tip Mirage 2000-5F, o rachetă rusă de croazieră deasupra Ucrainei, relatează BFMTV, potrivit news.ro.

Armata ucraineană a difuzat aceste imagini miercuri, în timp ce negocierile continuă cu privire la un plan american care vizează să pună capăt celor aproape patru ani de război cu Rusia.

Aceasta nu este prima demonstraţie de forţă cu ajutorul unui avion de tip Mirage.

Kievul anunţa în martie că a folosit pentru prima oară avioane de vânătoare franceze împotriva unui atac masiv al Rusiei cu 24 de rachete şi 100 de drone.

”Este de notat că avioanele franceze de vânătoare, care au ajuns în Ucraina de doar o lună, au participat pentru prima oară la respingerea unui atac aerian inamic”, anunţa atunci armata ucraineană.

La începutul invaziei ruse, în 2022, Franţa era foarte prudentă în privinţa trimiterii de avioane de luptă Ucrainei.

Preşedintele francez Emmanuel Macron aprecia atunci că transferul unor astfel de avioane putea anterna o ”escaladare” a conflictului.

Poziţia Franţei s-a răsturnat la 6 iunie 2024.

Şeful statului francez anunţa atunci în mod public că Franţa urma să transfere Ucrainei avioane de tip Mirgae 2000-5F.

Această răsturnare a situaţiei se explică prin presiuni ale aliaţilor europeni şi nevoia tot mai mare a Kievului de a-şi consolida capacităţile.

La 6 februarie, Sébastien Lecornu, la acea vreme ministru al Apărării, anunţa livrarea primelor avioane de acest tip Kievului, după mai multe luni de formare a unor piloţi ucraineni în Franţa.

Dintre cele 26 de avioane de care dispun Forţele Aeriene şi Spaţiale franceze, şase au fost cedate Ucrainei, potrivit unui raport bugetar al Adunării Naţionale.

La 17 noiembrie, Emmanuel Macron şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat la Paris o scrisoare de intenţie care prevede achiziţionarea a 100 de avioane de tip Rafale de către Kiev.

