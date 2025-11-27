Live TV

Video Momentul în care piloții ucraineni reușesc să doboare o rachetă de croazieră rusească de la bordul unui avion Mirage francez

Data actualizării: Data publicării:
mirage racheta
Sursa foto: Forțele Armate ale Ucrainei.

Armata ucraineană a postat pe reţelele sociale o înregistrare video în care un pilot ucrainean doboară, la bordul unui avion de luptă francez de tip Mirage 2000-5F, o rachetă rusă de croazieră deasupra Ucrainei, relatează BFMTV, potrivit news.ro.

Armata ucraineană a difuzat aceste imagini miercuri, în timp ce negocierile continuă cu privire la un plan american care vizează să pună capăt celor aproape patru ani de război cu Rusia.

Aceasta nu este prima demonstraţie de forţă cu ajutorul unui avion de tip Mirage.

Kievul anunţa în martie că a folosit pentru prima oară avioane de vânătoare franceze împotriva unui atac masiv al Rusiei cu 24 de rachete şi 100 de drone.

”Este de notat că avioanele franceze de vânătoare, care au ajuns în Ucraina de doar o lună, au participat pentru prima oară la respingerea unui atac aerian inamic”, anunţa atunci armata ucraineană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La începutul invaziei ruse, în 2022, Franţa era foarte prudentă în privinţa trimiterii de avioane de luptă Ucrainei.

Preşedintele francez Emmanuel Macron aprecia atunci că transferul unor astfel de avioane putea anterna o ”escaladare” a conflictului.

Poziţia Franţei s-a răsturnat la 6 iunie 2024.

Şeful statului francez anunţa atunci în mod public că Franţa urma să transfere Ucrainei avioane de tip Mirgae 2000-5F.

Această răsturnare a situaţiei se explică prin presiuni ale aliaţilor europeni şi nevoia tot mai mare a Kievului de a-şi consolida capacităţile.

La 6 februarie, Sébastien Lecornu, la acea vreme ministru al Apărării, anunţa livrarea primelor avioane de acest tip Kievului, după mai multe luni de formare a unor piloţi ucraineni în Franţa.

Dintre cele 26 de avioane de care dispun Forţele Aeriene şi Spaţiale franceze, şase au fost cedate Ucrainei, potrivit unui raport bugetar al Adunării Naţionale.

La 17 noiembrie, Emmanuel Macron şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat la Paris o scrisoare de intenţie care prevede achiziţionarea a 100 de avioane de tip Rafale de către Kiev.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
4
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Aeronave Eurofighter Typhoon
5
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Digi Sport
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldati armata germana
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”. Detaliile transferului a 800.000 de trupe
Primele imagini cu drona prăbușită la Vaslui. Foto Captură video
Franța consideră inacceptabile incursiunile dronelor rusești în România și Republica Moldova
mariupol
După o pace nedreaptă în Ucraina, am putea avea doar cinci ani până la următorul război (Corriere della Sera)
Russian army attacks Zaporizhzhia with drones
Numărul anunțurilor online pentru recrutarea străinilor în armata rusă este în creștere accentuată
Trump Cabinet Meeting
Pete Hegseth, marele absent de la discuțiile privind pacea în Ucraina. Cum justifică situația Casa Albă
Recomandările redacţiei
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.
Vicepreședintele CSM, despre vârsta de pensionare: „Ar trebui să vă...
guvern sedinta
AMEPIP, agenția care controlează toate companiile de stat, are o nouă...
Screenshot 2025-10-02 225407
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Firmele care au ocupat 18 ani o clădire a Ministerului Economiei...
Ultimele știri
DNA: „România a primit Avizul Formal al Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale”
Director în Ministerul Transporturilor: Avem în discuţie două mari magistrale de metrou despre care nu s-a vorbit până acum
Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 4,5 milioane de lei în urma controalelor desfășurate. „Nu vom tolera munca la negru”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noi dezvăluiri despre prințesa Diana și Charles. De ce existau speranțe de reconciliere între ei înainte de...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a...
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
'Fi' sau 'fii'? Ghid simplu ca să nu mai greșești niciodată
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Pro FM
Jessie J face remarci acide la adresa fostului ei iubit, un actor celebru la Hollywood: Karma se întoarce. Tu...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...