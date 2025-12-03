Live TV

Negocierile de pace, aruncate în aer, din nou. Delegația lui Trump nu se mai întâlnește cu Zelenski după discuțiile cu Putin

Data publicării:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

O întâlnire planificată la Bruxelles între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi delegaţia americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată. Citând „surse”, corespondentul „Kyiv Post” la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” şi a menţionat că preşedintele ucrainean, care marţi a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev.

De asemenea, potrivit jurnalistului Kyiv Post, Witkoff şi Kushner se vor întoarce la Washington, în loc să-şi continue drumul spre Europa sau Kiev pentru discuţii suplimentare. El a adăugat că Kremlinul susţine că Witkoff şi Kushner „au promis” să zboare direct la Washington după discuţiile cu liderul rus Vladimir Putin la Moscova – o declaraţie neconfirmată de partea americană.

La întâlnirea de la Moscova au participat Witkoff, Kushner, Putin şi consilieri de rang înalt ai Kremlinului.

Motivul anulării întâlnirii de la Bruxelles dintre Zelenski şi delegaţia americană nu a fost încă dezvăluit.

Preşedintele Volodimir Zelenski a scris miercuri pe X că Rustem Umerov, şeful Consiliului Naţional de Securitate al Ucrainei, i-a raportat despre pregătirile pentru întâlnirile de miercuri de la Bruxelles cu consilierii de securitate naţională ai liderilor europeni.

Secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei va fi însoţit la aceste întâlniri de şeful Statului Major General, Andrii Hnatov, a precizat Zelenski. „Aceasta este coordonarea noastră continuă cu partenerii şi ne asigurăm că procesul de negociere este pe deplin activ. Reprezentanţii ucraineni îi vor informa pe colegii lor din Europa cu privire la ceea ce se ştie în urma contactelor de ieri (marţi - n.r.) ale părţii americane la Moscova şi vor discuta, de asemenea, despre componenta europeană a arhitecturii de securitate necesare”, a precizat Zelenski.

Preşedintele a infiormat că după reuniunea de miercuri de la Bruxelles, Rustem Umerov şi Andrii Hnatov vor începe pregătirile „pentru o întâlnire cu reprezentanţii preşedintelui Trump în Statele Unite”, transmite news.ro.

„Ca întotdeauna, Ucraina va lucra în mod constructiv în vederea obţinerii unei păci reale. Aştept un nou raport în urma rezultatelor întâlnirilor de astăzi din Europa”, a transmis Zelenski.

La Bruxelles se desfăşoară miercuri reuniunea miniştrilor de externe din NATO la care, într-o decizie neobişnuită, secretarul american de stat Marco Rubio nu participă.

Marco Rubio şi-a exprimat marţi un optimism prudent cu privire la eforturile de negociere a unui acord de pace între Rusia şi Ucraina, subliniind că orice progres depinde în ultimă instanţă de Putin. Rubio, care a rămas la Washington în timp ce delegaţia americană s-a deplasat la Moscova, a declarat pentru Fox News că Ucraina este gata să negocieze şi că s-au înregistrat progrese după 10 luni de negocieri, dar sfârşitul războiul nu se întrevede încă. „Ne-am apropiat, dar încă nu am ajuns la destinaţie... Numai Putin poate pune capăt acestui război din partea rusă”, a declarat Rubio.

Marţi, Rusia şi SUA nu au ajuns la „niciun compromis” după aproape cinci ore de discuţii la Kremlin despre încheierea războiului Rusiei în Ucraina, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, în ciuda faptului că a calificat discuţiile drept „constructive, foarte utile şi substanţiale”.

Vizita delegaţiei americane la Moscova a intervenit în urma revizuirii unui plan american de pace anterior, în 28 de puncte, respins de Europa şi Kiev ca fiind o „listă de dorinţe” ale Rusiei. Uşakov a declarat că discuţiile s-au concentrat pe „esenţa” propunerilor, mai degrabă decât pe „formulări specifice” şi că Moscova va „continua contactele” cu Washingtonul. O întâlnire la nivel prezidenţial, a adăugat el, „va depinde de progresele pe care le putem realiza”.

Un oficial rus a declarat anterior pentru NBC News că există trei piloni nenegociabili pentru Moscova: „teritoriul Donbasului”, limitarea forţelor armate ucrainene şi recunoaşterea de către Occident a pretenţiilor teritoriale ale Rusiei.

Uşakov a confirmat că problema teritoriilor rămâne „cea mai importantă” chestiune: „Unele elaborări americane par mai mult sau mai puţin acceptabile. Unele formulări nu ne convin”, a recunoscut el.

Marţi, Putin a ţinut delegaţia americană în aşteptare mai mult de o oră, timp în care a ţinut un discurs în care a declarat că Rusia este „pregătită” pentru război cu Europa, dacă va fi provocată, a scris POLITICO.

Uşakov a mai spus că părţile au discutat despre „perspective uriaşe” pentru cooperarea economică viitoare dintre SUA şi Rusia, dacă se vor înregistra progrese. Kirill Dmitriev, trimisul economic al lui Putin, a surprins atmosfera într-un mod mai simplu, postând o fotografie a discuţiilor cu legenda: „Productiv”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
4
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
5
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la...
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digi Sport
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Pete Hegseth a spus pe cine ar vrea să invite la „cina visurilor sale”: ar fi pentru pace
trmp2
Donald Trump a spus că este „mai ager decât acum 25 de ani”. Apoi și-a petrecut următoarea oră a ședinței dând impresia că a ațipit
mark rutte nato 4
Șeful NATO ia în derâdere amenințarea lui Putin cu războiul în Europa: L-am văzut în haine militare, dar fără a fi pe front, ci departe
Călugăriță
Biserica Suediei lansează un avertisment asupra „călugărițelor” pro-Putin care strâng fonduri pentru războiul Rusiei
Kiev
Ucrainenii sunt gata să iasă în stradă dacă Kievul cedează teritorii, arată un sondaj. Procentul celor care vor pedepsirea lui Putin
Recomandările redacţiei
Imagine cu Barajul Palatinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au...
pupitru psd
PSD: „USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după...
tismana
O avarie majoră lasă Termocentrala Rovinari cu cărbune pentru doar...
Margarita Simonian, redactorul-șef al postului Russia Today
Propagandista șefă a lui Putin față în față cu realitățile din...
Ultimele știri
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor auto din state non-UE. Care sunt condițiile
Scandal între USR și PNL. Drulă, clip electoral la Cotroceni împotriva lui Ciucu: „Nicușor Dan și-a dat acordul? Să-ți fie rușine!”
(P) Roche Talks - Transformarea Îngrijirii Pacienților: Inovația Roche și Abordarea Personalizată, Cheia Viitorului în Oncologie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Diagnosticată cu cancer cerebral terminal la doar 27 de ani. Tumora era cât o minge de golf, dar după un an...
Cancan
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu a fost prezent la înmormântarea prietenului său, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Cum arată...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Secretul cârnaților care nu se usucă: ce trebuie să adaugi în carne ca să rămână suculenți
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
"Dumnezeule!" La 44 de ani, Serena Williams a făcut anunțul așteptat de toată lumea tenisului
Pro FM
Alexandra Stan, agresată într-o altă relație după scandalul cu managerul Marcel Prodan: „M-a dat afară din...
Film Now
Fiica lui Robert De Niro, dezvăluiri sfâșietoare despre ziua în care a aflat că singurul ei fiu a murit...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
5 moduri prin care poți preveni arsurile stomacale cauzate de mesele îmbelșugate de sărbători
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Julianne Moore, la 65 de ani. Peste 100 de roluri, cinci nominalizări la Oscar, o căsnicie de succes și doi...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...