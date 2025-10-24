Live TV

Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Zelenski: Am cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan
Nicușor Dan. Sursa foto: x.com/NicusorDanRO

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a participat la o videoconferință a „Coaliției Voinței”. Întâlnirea a fost prezidată de premierul britanic Keir Starmer, iar la discuții a luat parte și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Nicușor Dan a transmis că participanții au ajuns la un acord unanim privind importanța noilor sancțiuni împotriva Rusiei, anunțate de președintele Donald Trump.

„Am convenit în unanimitate că noile sancțiuni anunțate de președintele Donald Trump împotriva companiilor Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat ieri în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”, a scris președintele României.

Șeful statului a subliniat că frontierele nu pot fi schimbate prin forță și a făcut apel la intensificarea presiunii diplomatice asupra Moscovei pentru a reveni la masa negocierilor.

„Am reafirmat ferm că granițele internaționale nu trebuie modificate prin forță și am cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei pentru a se angaja în negocieri”, a spus el.

Președintele a reiterat poziția României de sprijin constant pentru Ucraina și de solidaritate cu aliații occidentali: „Rămânem uniți în sprijinirea apărării Ucrainei și în consolidarea poziției sale, aspect esențial pentru securitatea europeană și euro-atlantică”, a conchis șeful statului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul președintelui vine în contextul intensificării coordonării între Uniunea Europeană, Statele Unite și aliații NATO, în privința sancțiunilor economice și a sprijinului militar acordat Ucrainei.

Premierul britanic Keir Starmer a reafirmat angajamentul Marii Britanii față de Ucraina, iar președintele Volodimir Zelenski le-a mulțumit aliaților pentru „unitate și determinare”.

Citește și Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit Bruxelles-ul: să scoată țițeiul rusesc din Europa 

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
vladimir putin - octombrie 2025
5
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Digi Sport
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lukoil-petrotel
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit...
aD00NDAmaGFzaD0wMmFmMDY1MGFlYTkzYzg5Njc1OTliMzYzOGFiZDNmNw==.thumb (1)
Radu Marinescu, după imaginile cu crima din Mureș: „Întârzierile...
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Sorin Grindeanu: Nu mă interesează foarte mult dacă pleacă premierul...
Ultimele știri
Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier
România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 pentru misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă NATO
Grindeanu despre candidatura PSD la Primăria Capitalei: Avem destule variante, vom câştiga
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Belgian Foreign Minister Lahbib appears before the External Relations committee at the Belgian Parliament, in Brussels
De ce amână UE decizia privind sprijinul pentru Ucraina cu banii Rusiei. Avertismentul comisarei Hadja Lahbib
103rd anniversary of the November 11, 1918 Armistice at the Arc de Triomphe in Paris
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026. „Anul 2026 va fi marcat de coaliții”
sedinta csat condusa de nicusor dan
CSAT ar putea fi convocat de două ori luna viitoare. Ce subiecte s-ar discuta (surse)
aeronava mirage in zbor
Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage
Russian Navy Holds July Storm Exercise
Nava rusească de război Aleksandr Șabalin a acostat în largul Germaniei. Paznicul „flotei-fantomă”
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Palatul Parlamentului devine primul paradis fiscal din mijlocul Bucureștiului. Aleșii vor să modifice legea...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
Adevărul
Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky. Prietenii au încercat să...
Playtech
Poți pierde dreptul la moștenire fără să renunți oficial? Avocații explică
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor...
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al mafiei magistraților, o caricatură...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...