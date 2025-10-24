Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Zelenski: Am cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a participat la o videoconferință a „Coaliției Voinței”. Întâlnirea a fost prezidată de premierul britanic Keir Starmer, iar la discuții a luat parte și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Nicușor Dan a transmis că participanții au ajuns la un acord unanim privind importanța noilor sancțiuni împotriva Rusiei, anunțate de președintele Donald Trump.

„Am convenit în unanimitate că noile sancțiuni anunțate de președintele Donald Trump împotriva companiilor Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat ieri în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”, a scris președintele României.

Șeful statului a subliniat că frontierele nu pot fi schimbate prin forță și a făcut apel la intensificarea presiunii diplomatice asupra Moscovei pentru a reveni la masa negocierilor.

„Am reafirmat ferm că granițele internaționale nu trebuie modificate prin forță și am cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei pentru a se angaja în negocieri”, a spus el.

Președintele a reiterat poziția României de sprijin constant pentru Ucraina și de solidaritate cu aliații occidentali: „Rămânem uniți în sprijinirea apărării Ucrainei și în consolidarea poziției sale, aspect esențial pentru securitatea europeană și euro-atlantică”, a conchis șeful statului.

Mesajul președintelui vine în contextul intensificării coordonării între Uniunea Europeană, Statele Unite și aliații NATO, în privința sancțiunilor economice și a sprijinului militar acordat Ucrainei.

Premierul britanic Keir Starmer a reafirmat angajamentul Marii Britanii față de Ucraina, iar președintele Volodimir Zelenski le-a mulțumit aliaților pentru „unitate și determinare”.

