Noul prim-ministru britanic Andy Burnham adoră rețelele sociale, urăște elitele snobiste și își propune să fie vocea alegătorilor nemulțumiți că au fost lăsați în urmă - o rețetă care pare cunoscută celor care-l admiră pe președintele SUA, Donald Trump. Succesul politic al politicianului din UK depinde însă de capacitatea sa de a îndepărta Marea Britanie de valul de populism naționalist care i-a adus lumii pe Trump. Acest lucru nu l-a împiedicat în schimb pe viitorul prim-ministru al Regatului Unit să analizeze ascensiunea președintelui și - în mod deliberat sau nu - să adopte unele dintre metodele acestuia pentru bătăliile politice cu dreapta britanică, arată Politico într-o analiză.

„Trump este foarte nepopular în Marea Britanie”, a declarat Luke Tryl, director executiv al More in Common U.K., un think-tank și o agenție de sondaje. „Dar chiar și cei care nu-l plac deloc vor spune că, cel puțin, el face ceea ce promite.” Simplul fapt de a fi perceput ca fiind activ în acest mod este ceva ce Burnham „poate învăța” de la populiștii rebeli precum Trump, a adăugat Tryl.

Burnham, noul lider al Partidului Laburist de centru-stânga, preia luni funcția de prim-ministru al Regatului Unit. El a fost propulsat la putere de colegii săi, care se tem să nu fie eliminați complet la următoarele alegeri generale, după luni de greșeli și scandaluri sub conducerea premierului demisionar Keir Starmer.

Partidul populist de extremă dreaptă Reform UK - fondat acum cinci ani și condus de aliatul lui Trump, Nigel Farage - a luat cu asalt scena politică în recentele alegeri din toată țara, spulberând bastioanele tradiționale ale Partidului Laburist și conducând sondajele de opinie la nivel național de mai bine de un an.

Deputații laburiști speră că Burnham va fi acel outsider cu o imagine proaspătă care să revigoreze relația șubredă a partidului cu alegătorii din ce în ce mai cinici pe care i-a pierdut. De ani de zile, el a exprimat clar care este misiunea partidului: dacă Partidul Laburist eșuează, spune el, politica britanică riscă să urmeze exemplul Statelor Unite și să aleagă cel mai de dreapta guvern pe care l-a avut vreodată.

„Fie că ne place sau nu, Donald Trump și Nigel Farage au reușit să stabilească o legătură cu oamenii care simt că politicienii au neglijat locul în care trăiesc”, a scris Burnham împreună cu coautorul său, Steve Rotheram, în cartea lor din 2024, „Head North”. Pentru a veni în întâmpinarea a milioane de alegători din clasa muncitoare, au scris ei, Partidul Laburist trebuie „să ducă lupta împotriva extremei drepte chiar pe teritoriul pe care aceasta pretinde că îl deține”.

Acest lucru începe prin canalizarea furiei celor marginalizați și respinși. Există semne că ceea ce îi motivează atât pe Trump, cât și pe Burnham este o resentiment personal față de elitele politice care odată îi disprețuiau - și dorința de a răsturna vechea ierarhie a snobilor.

Comunicând cu toată lumea, tot timpul

Mulți comentatori au vorbit despre modul în care experiența președintelui de a fi disprețuit de elitele bogate și puternice ale Americii în rolul său anterior de magnat imobiliar și vedetă i-a motivat misiunea politică. Un aspect esențial este că abilitatea lui Trump de a transmite acel sentiment de a fi respins de establishment a găsit ecou în rândul alegătorilor care se simt dați la o parte de aceleași elite.

Burnham, dacă e să spunem ceva, a fost chiar mai direct decât Trump în ceea ce privește propriile sale complexe. În „Head North”, Burnham, care era primar al Greater Manchester la acea vreme, și Rotheram, primarul din Liverpool, au descris cum au fost tratați ca „cetățeni de mâna a doua” în fostele lor funcții de deputați de către politicienii elitiști din Londra: „Vrem să știți cum ne-am simțit auzind acele voci batjocoritoare pe coridoarele puterii.”

În acest fragment din cartea lor, Burnham și Rotheram se adresau nepoților lor. Mulți alegători din regiunile lor natale din nord știu deja cum este să fii ignorat de centrul țării.

Burnham nu ratează niciodată ocazia de a se prezenta ca un outsider provenit din fostele zone industriale ale clasei muncitoare din nordul Angliei, iar această poziționare poate da roade, potrivit analiștilor. Cu accentul său regional, el pare „autentic” și nu ca un membru al establishmentului londonez pentru mulți alegători care au susținut Partidul Laburist acum doi ani, dar care s-au îndepărtat de atunci, a declarat consultanta politică Deborah Mattinson, care a fost directoarea de strategie a partidului înainte de alegerile din 2024.

Mattinson a lucrat la noi sondaje și grupuri de discuție pentru Progressive Policy Institute, un think tank cu sediul la Washington. „Concluzia este că oamenii sunt foarte supărați și foarte nerăbdători”, a spus ea. „Acești alegători esențiali din clasa muncitoare sunt și mai nerăbdători să vadă schimbări - și sunt cinici în privința capacității politicienilor de a le realiza.”

Farage domină acoperirea mediatică a politicii în presa britanică, în timp ce utilizarea hiperactivă a rețelelor sociale de către Trump stabilește adesea agenda știrilor la nivel mondial.

Burnham nu are aceeași acoperire, dar s-a dovedit a fi la fel de confortabil în utilizarea canalelor directe pentru a comunica cu publicul său. El postează regulat videoclipuri de tip selfie, adesea cu un stil degajat și conversațional, prezentând o imagine informală menită să le arate alegătorilor că este exact ca ei.

„Trump și Farage comunică pur și simplu constant cu oamenii”, a spus Tryl de la More in Common. „Ei vorbesc pur și simplu direct. De fapt, cred că o abordare multicanal - folosind X, TikTok, Instagram și toate aceste canale - este cu adevărat importantă pentru a ajunge la oameni.”

Dacă Burnham reușește să stabilească o legătură cu alegătorii, ce vrea să le spună?

Până acum, detaliile privind politicile sunt vagi. Însă planul său pentru Marea Britanie, așa cum este propus cel puțin în „Head North”, are la bază un transfer radical al puterii de la Londra către comunitățile și regiunile din întreaga țară. Burnham crede că reproducerea modului în care a condus Manchesterul timp de nouă ani în calitate de primar poate transforma Regatul Unit.

Atât Mattinson, cât și Tryl au găsit dovezi că agenda de descentralizare ar putea fi atractivă pentru alegătorii care consideră că zonele lor au fost neglijate de Londra.

Însă amândoi erau la fel de convinși că acesta nu trebuie să piardă din vedere prioritatea absolută pentru public: reducerea costului vieții. Pentru multe familii, cheltuielile zilnice au crescut la niveluri insuportabile, pe fondul inflației galopante din anii de după restricțiile impuse de pandemie și al salariilor care nu au reușit să țină pasul.

În SUA, Trump a plătit un preț politic pentru impactul războiului cu Iranul asupra costului vieții din țară. Burnham ar face bine să ia aminte: aceasta este, de departe, cea mai importantă problemă pentru alegătorii britanici, potrivit numeroaselor sondaje și grupuri de discuție, și alimentează o frustrare care de multe ori degenerează în furie în rândul alegătorilor care l-au susținut pe Starmer în 2024, în speranța că acesta le va îmbunătăți viața.

„Există o dorință reală de a vedea măsuri concrete foarte repede, în primele șase luni ale mandatului său de prim-ministru, în special în ceea ce privește costul vieții”, a spus Tryl. Descentralizarea ar putea fi bine primită de alegători, dar Burnham „trebuie să o coreleze cu problemele de zi cu zi”, a adăugat Mattinson.

Fereastra de oportunitate foarte îngustă a lui Burnham

Alegătorii sunt din ce în ce mai dispuși să îmbrățișeze radicalismul. Grupul de discuție organizat de Politico în Makerfield, noua circumscripție parlamentară a lui Burnham, condus de Public First luna trecută, a constatat că alegătorii erau cinici cu privire la capacitatea oricărui politician de a le îmbunătăți viața.

Mai grav decât atât, se strecoară aproape un instinct nihilist.

More in Common întreabă în mod regulat participanții la sondaje dacă consideră că instituțiile britanice ar trebui păstrate și îmbunătățite sau, dimpotrivă, lăsate să se prăbușească. „În prezent, încă avem o majoritate în tabăra «păstrării și îmbunătățirii» - 60 la sută”, a declarat Tryl în fața unui public din Westminster săptămâna trecută. „Dar 40% se află în grupul «să le lăsăm pe toate să se prăbușească», ceea ce consider că este o statistică destul de îngrijorătoare.”

Deși Trump însuși nu este popular, mulți participanți la grupurile de discuție apreciază faptul că el pare cel puțin să ducă lucrurile la bun sfârșit și să facă ceea ce spune că va face, indiferent de opoziția cu care se confruntă. „Oamenii tânjesc cu adevărat după un lider puternic”, a adăugat Mattinson.

Burnham are „cea mai mică fereastră de oportunitate” pentru a-i convinge pe susținătorii pierduți ai Partidului Laburist să acorde partidului încă o șansă, a spus Mattinson. „Va trebui să intre în forță pe scena politică și să dea impresia unui guvern nou și diferit”, a spus ea.

Burnham a declarat că dorește un stil politic mai consensual, colaborând cu partidele rivale de stânga și de dreapta pentru a găsi soluții, în loc să acumuleze puncte politice. Dar cel mai mare risc pentru el pare să fie faptul că alegătorii nerăbdători nu vor fi dispuși să aștepte schimbarea de mentalitate înainte de a vedea rezultate.

Poate că Burnham a învățat deja de la Trump că trebuie să aibă un impact imediat atunci când preia conducerea, așa cum a făcut președintele la începutul celui de-al doilea mandat al său din acest an. „Sunt pregătit”, a spus Burnham când a preluat oficial funcția de lider al Partidului Laburist vineri. „Am un plan”.

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Editor : C.A.