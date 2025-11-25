Live TV

Noua cursă a armelor spațiale în Europa: Marile puteri investesc miliarde în sateliți, interceptori și tehnologii strategice

Data publicării:
Illustration of a satellite orbits Earth against a backdrop of space and a sunlit horizon.
Până în 2030, Olanda vrea să folosească algoritmi avansați de inteligență artificială pentru a urmări obiecte spațiale. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Germania Franța Italia Regatul Unit Suedia Țările de Jos Summit ESA la Bremen: Europa decide direcția programelor spațiale 

Țările europene își refac strategiile spațiale într-un ritm accelerat, pe fondul competiției globale și al noilor riscuri tehnologice. Germania, Franța, Italia și Regatul Unit investesc miliarde în sateliți, apărare și infrastructuri de lansare.

În întreaga Europă, agențiile spațiale își extind strategiile pentru a combina știința cu securitatea. Țări precum Germania, Franța, Italia și Regatul Unit investesc în sateliți, apărare și capacități de lansare pentru a-și proteja activele, pentru a-și crește competitivitatea și pentru a răspunde amenințărilor emergente din orbită.

Accentul pus pe apărare vine pe fondul perturbărilor GPS, al noilor rachete kinetice și al dependenței de sisteme de lansare străine, factori care riscă să limiteze accesul Europei la spațiu.

Germania

Germania și-a prezentat prima strategie națională pentru viitorul spațiului, cu accent pe securitate. Noul plan, lansat în noiembrie, acoperă proiecte de zbor spațial, extinderea rețelelor de sateliți și colaborări internaționale, astfel încât țara să devină „mai capabilă de acțiune” în spațiu, potrivit unui comunicat guvernamental.

„Sistemele spațiale au devenit parte integrantă a vieților noastre… eșecul sau perturbarea lor ar avea consecințe grave pentru securitatea și viața noastră de zi cu zi”, a declarat ministrul apărării, Boris Pistorius.

Strategia prevede și 35 de miliarde de euro pentru investiții suplimentare în sectorul spațial „în anii următori”, pentru a proteja Germania de incidente precum perturbările GPS produse de Rusia în regiunea Mării Baltice.

Franța

Președintele Emmanuel Macron a anunțat în noiembrie că noua strategie spațială a Franței va combina cercetarea științifică și securitatea.

Planul francez are cinci obiective principale: acces competitiv la spațiu, dezvoltarea economiei spațiale, menținerea infrastructurii militare spațiale, investiții în cercetare și cooperare internațională. Printre obiective se află și modernizarea centrului spațial din Guyana Franceză, de unde lansatorul Ariane 6 va efectua zboruri comerciale.

Strategia include 4,2 miliarde de euro suplimentare pentru apărare spațială, ducând investiția totală la peste 10 miliarde de euro până în 2030. Macron a subliniat că planul răspunde competiției tot mai intense din spațiu, inclusiv dezvoltării de arme energetice și lasere.

Franța ar putea investi în sateliți de patrulare denumiți Orbit Guard și Toutatis, capabili să protejeze activele franceze din orbită. Planul va consolida și capacitățile militare de informații, avertizare timpurie și comunicații, dar și cercetarea în științele Pământului pentru a sprijini reziliența climatică.

Strategia se bazează pe Legea Programării Militare, care promite dezvoltarea de sisteme pentru detectarea acțiunilor agresive sau suspecte în spațiu. Franța a creat și Space Pact, o platformă pentru dialog între armată și industria spațială.

Italia

În octombrie, bugetul Italiei a alocat 109 milioane de euro pentru lansarea unui plan de apărare spațială. Planul, încă în dezvoltare, va fi „multidomeniu” și va ajuta Italia să răspundă unor posibile amenințări din următoarele două decenii. Acesta va identifica capabilități pe termen scurt și va acoperi lacune operaționale.

Guvernul a alocat încă 131 de milioane de euro pentru supravegherea spațiului: monitorizarea obiectelor spațiale pentru a proteja activele naționale, a urmări deșeurile spațiale și a menține un „acces sigur” la spațiu.

Bugetul include și 186 de milioane de euro pentru satelitul Sicral 3, un sistem de comunicații securizate între guvern și armată. Primul sistem a fost dezvoltat în 2001 de Telespazio și Thales Alenia Space.

Thales a primit un contract de 100 de milioane de euro de la Agenția Spațială Italiană pentru a construi o rețea de fabrici de sateliți în Italia, care ar trebui să fie operaționale până în 2026.

Italia investește și într-o constelație de sateliți de observare a Pământului care vor monitoriza schimbările de mediu. Prima lansare a viitoarei constelații Iride a avut loc în ianuarie 2025. Țara colaborează cu Germania și Franța la dezvoltarea unor lansatoare europene precum Ariane 6 și Vega-C.

Regatul Unit

Planul publicat în septembrie de UK Space Agency urmărește să folosească spațiul pentru a întări economia, a crește securitatea și a stimula descoperirile științifice.

Citește și Marea Britanie acuză Rusia că îi bruiază sateliții militari „săptămânal”. „Sunt interesați de ceea ce facem” 

Regatul Unit va investi în capabilități de lansare mică, inclusiv vehicule de lansare, spațioporturi ecologice și dezvoltarea de soluții pentru comunicații prin satelit. O prioritate este dezvoltarea capacității de a repara, moderniza sau asambla sateliți direct în orbită.

Agenția afirmă că își va atinge obiectivele prin atragerea de talente, investiții în știință și inovație și prin parteneriate internaționale.

Suedia

Suedia a lansat în 2024 prima sa strategie spațială pentru apărare și securitate. Strategia se bazează pe patru piloni: autonomie în spațiu, dezvoltarea unui portofoliu robust de active spațiale pentru apărare, securitate colectivă și acumularea de expertiză pentru proiectele de apărare.

Pentru a realiza aceste obiective, statul va intensifica colaborările între agențiile guvernamentale, firmele private din industria spațială și va adapta legislația spațială.

Guvernul a alocat și un miliard de coroane suedeze (aprox. 914 milioane de euro) forțelor armate pentru recunoaștere și supraveghere. Poziția Suediei, aproape de Polul Nord, este considerată ideală pentru operarea și lansarea sateliților polari. Țara dezvoltă capabilități de lansare la portul spațial Esrange, din nord. Firefly Aerospace va lansa sateliți de acolo anul viitor.

Țările de Jos

Spațiul este un domeniu-cheie în noua Strategie de Apărare a Olandei pentru finalul deceniului. Planul stabilește obiective pentru următorii patru ani. Până în 2027, armata olandeză va avea o rețea de sateliți pentru informații fiabile.

Până în 2030, Olanda vrea să folosească algoritmi avansați de inteligență artificială pentru a urmări obiecte spațiale, pentru observații ale Pământului și pentru coordonarea comunicațiilor prin satelit.

Țara vizează și accesul la un sistem european de avertizare timpurie pentru apărarea aeriană și antirachetă. Politica spațială de apărare datează din 2022, cu Agenda Spațială de Apărare.

Olanda intenționează să dezvolte șase capabilități: cunoașterea situației spațiale (SSA), recunoaștere, comunicații prin satelit, poziționare/navigație/timing, avertizare timpurie și monitorizarea vremii spațiale.

Summit ESA la Bremen: Europa decide direcția programelor spațiale 

Miniștrii responsabili de spațiu din cele 23 de state membre ale Agenției Spațiale Europene se vor reuni pe 26 - 27 noiembrie la Bremen pentru a valida prioritățile strategice și bugetul ESA pentru perioada 2025 - 2028.

Pe agenda întâlnirii se află aprobarea unei propuneri financiare de aproximativ 22 de miliarde de euro, menită să consolideze capacitățile Europei în domenii considerate critice: programe de reziliență spațială precum „European Resilience from Space”, dezvoltarea de sateliți securizați, modernizarea infrastructurilor de lansare și accelerarea tranziției către lansatoare reutilizabile.

De asemenea, se așteaptă un mandat extins pentru cooperările operaționale cu Uniunea Europeană în cadrul programelor Copernicus, Galileo și IRIS.

Reuniunea de la Bremen este văzută drept un moment cheie pentru poziționarea Europei într-un sector dominat de investiții majore din partea actorilor globali, precum Statele Unite și China. Deciziile adoptate vor stabili direcția Europei în următorii ani, într-un context în care superioritatea tehnologică și securitatea infrastructurilor spațiale devin elemente esențiale ale competitivității globale.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
1
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Folder, judge's hammer on table
2
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
3
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
4
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
5
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Digi Sport
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Deepfake,Concept,,facial,Tracking,,Detection,And,Recognition,Technology,,Security,System.security
Explozie de înșelăciuni cu AI în 2025: videoclipuri false cu polițiști, oameni de știință și celebrități, folosite pentru fraude masive
Andrii Sîbiga, ministrul ucrainean de Externe. Foto: Profimedia Images
Ucraina sfidează ultimatumul SUA și cere continuarea presiunilor asupra Rusiei
Gaze naturale. Foto- Inquam Photos:Octav Ganea
Prețul gazelor în Europa coboară la cel mai mic nivel din ultimul an, pe fondul discuțiilor privind planul american de pace în Ucraina
radu marinescu gerald darmanin
Ministrul Justiției Radu Marinescu, întâlnire cu omologul francez. Modernizarea penitenciarelor și AI în sistemul judiciar, pe agendă
hala cu deseuri reciclabile
„Reciclăm prost”. România este codașa Uniunii Europene la reciclare: doar 1,3% dintre deșeuri primesc o nouă viață. Unde greșim
Recomandările redacţiei
vladimir putin
Planul de pace pentru Ucraina, câștig pentru Putin indiferent de...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizările AUR și ÎCCJ pe legea referitoare la...
Roman Abramovici
Insula unde Roman Abramovici și-a ascuns miliardele: de la refugiu...
FED INVITAT VICEPREMIER REDACTIE ORA 21 241125_28009
Tanczos Barna: Evaziunea fiscală vizată în forță. Operațiunea Jupiter...
Ultimele știri
„Nu este linia frontului. Doar vă sperie.” Sud-africani trimiși să lupte pentru Rusia sub pretextul unui curs fals pentru bodyguarzi
Sfânta Muceniță Ecaterina 2025: Preotul explică de ce ziua de 25 noiembrie este marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox
Operațiune medicală în premieră pentru salvarea unei fetițe de 5 luni. Mama: Un moment dificil, dar o să ne întoarcem cu bine
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Ce conține testamentul milionarului Adrian Kreiner. Unde ajung ceasurile de 200.000 de euro furate de asasini
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul...
Adevărul
Un gigant german cu șapte fabrici în România vrea să concedieze 1.500 de angajați și să vândă divizia...
Playtech
Ce înseamnă „recalculare din oficiu” și „recalculare la cerere”. Care e diferența
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
Nu mai există cale de întoarcere: divorțează după 17 ani și luptă pentru afacerea de 4.000.000 € din Vaslui
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Imagini șocante cu momentul în care cinci prizonieri de război ucraineni sunt executați de un soldat rus
Newsweek
Greu, la pensie! Un pensionar va plăti 3.100 lei taxe, în 2026, pentru mașina sa veche. Pe ce duc banii?
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu