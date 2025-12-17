Live TV

„Nu avem nevoie de referendumuri”. Presiuni de la Washington, refuz la Kiev: ucrainenii resping ideea cedării de teritorii

Ucrainenii se refugiază la metroul din Kiev de teama bombardamentelor rusești
Ucrainenii se refugiază la metroul din Kiev de teama bombardamentelor rusești. Foto: Profimedia

În ciuda creșterii presiunii SUA asupra Kievului, ucrainenii se opun vehement cererilor Rusiei. Dacă ideea unor concesii teritoriale va fi supusă votului, majoritatea celor intervievați de jurnaliștii Kyiv Independent afirmă că o vor respinge categoric. Săptămâna trecută, președintele Volodimir Zelenski a declarat că orice concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului total al Rusiei, menționate într-un plan de pace susținut de SUA, ar trebui să fie decise de poporul ucrainean, inclusiv prin intermediul unui referendum.

Această idee a mai fost avansată și înainte. Dar, la fel ca alegerile, organizarea unui referendum este interzisă în condițiile instaurării legii marțiale.

„Nu este nevoie să se organizeze referendumuri. Ucraina este unificată, indivizibilă și integrală”, a declarat pentru Kyiv Independent, pe 15 decembrie, un soldat în vârstă de 40 de ani, cu indicativul „Silver”, venit în concediu în capitala Ucrainei, de pe linia frontului.

În timp ce Moscova lansează fără încetare atacuri cu drone și rachete în toată țara, iar mii de soldați continuă să reziste în fața avansului Rusiei în estul Ucrainei, localnicii consideră că organizarea unui vot în timpul războiului în curs este nerealistă.

După recentul apel al președintelui american Donald Trump la organizarea de alegeri, Zelenski a declarat că este pregătit să le organizeze în timpul războiului, dar numai dacă SUA și Europa vor asigura securitatea - o condiție care ar necesita acordul Rusiei pentru un armistițiu.

„Cum este posibil să se organizeze un sondaj în rândul persoanelor care stau în subsoluri, cerându-le părerea? Sau să se ceară părerea soldaților. Vor aduce urnele de vot la pozițiile lor? Nu văd cum ar fi posibil din punct de vedere tehnic”, a declarat Olena Kulikova, casieră la o bancă.

Ea ridică din umeri, invocând securitatea drept una dintre cele mai mari preocupări legate de o astfel de mutare. Provenind din regiunea vestică Ivano-Frankivsk Oblast, Kulikova spune că nu-și poate imagina cum ar putea fi organizat votul în estul Ucrainei.

„Eu sunt pentru referendum”, a continuat ea. „Dar numai dacă cineva poate explica cum este posibil acest lucru din punct de vedere tehnic, cum se poate închide spațiul aerian, cum se pot apăra locuri precum Harkov sau Zaporojia...”

Citește și „Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o condiție

Chestiunea concesiilor teritoriale rămâne un punct-cheie în negocierile dintre SUA și Ucraina. Legislația ucraineană interzice organizarea unui referendum pe teme care ar putea amenința integritatea teritorială a țării.

Una dintre cerințele-cheie ale Rusiei, susținută și de SUA, este retragerea completă a forțelor ucrainene din regiunea Donețk, devastată de război din 2014. După patru ani de război pe scară largă, Moscova a ocupat încă o treime din regiunea Donețk, controlând 67-69% din aceasta în luna august.

Așa-numita „centură fortificată” - o serie de orașe puternic fortificate, de la Sloviansk și Kramatorsk până la Drujkivka și Kosteantînivka, a căror capturare ar putea dura ani de zile - rămâne sub controlul Ucrainei.

Un sondaj recent realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev a arătat că aproximativ 75% dintre ucraineni se opun oricărui plan care ar include retragerea trupelor din regiunea Donețk, limitarea armatei ucrainene și lipsa unor garanții concrete de securitate.

„Aceasta nu este o problemă care ar trebui decisă sub presiune. Acestea sunt în întregime condițiile Rusiei. Faptul că americanii au acceptat termenii Rusiei și sunt uniți împotriva noastră, europenilor, nu este ceva la care ar trebui să facem concesii”, a declarat Kateryna Hrebeniuk, în vârstă de 25 de ani, proprietara unei librării.

Aceste teritorii nu sunt ocupate. Rusia nu le controlează. Prin urmare, sunt clar împotriva retragerii

Antreprenorul Oleh Morokhovets susține că ucrainenii ar trebui să fie alături de soldați și să nu renunțe la teritoriile pe care le apără de peste 11 ani.

Nu se pot organiza referendumuri sau alegeri fără armată, care nu va putea să-și exprime pe deplin opiniile. Cei care au luptat au mai mult dreptul să ia decizii decât cei care nu au luptat

După ce Kievul a refuzat în repetate rânduri să cedeze regiunea Donețk, Washingtonul a oferit un compromis, a spus Zelenski - crearea unei „zone economice libere”, în care forțele ucrainene s-ar retrage dintr-o parte a teritoriului, iar forțele ruse nu ar intra. Zelenski a calificat propunerea drept „nedreaptă”.

Unii ucraineni, cu care Kyiv Independent a discutat, au propus crearea unei astfel de zone în zonele de frontieră din Rusia, în timp ce alții avertizează împotriva încheierii unor astfel de acorduri cu Moscova.

„Este imposibil să negociezi cu Rusia, deoarece ei încalcă acordurile. Și toată lumea știe acest lucru foarte bine, atât în Europa, cât și în America”, a spus Olga Larina, actriță la un teatru din Kiev. „Nu cred că este posibil, sau că aceasta va fi o zonă fără trupe rusești și că ei nu vor merge mai departe. Pentru că dorința lor este să aibă toată Ucraina sau chiar mai mult.”

