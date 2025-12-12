Europenii vor „garanţii de securitate” din partea americanilor înainte de concesii teritoriale în estul Ucrainei

Europenii şi ucrainenii le cer Statelor Unite să aducă „garanţii de securitate” înainte de orice negociere teritorială în estul Ucrainei ocupat de ruşi, a declarat vineri seară preşedinţia franceză, potrivit AFP şi Reuters.

„Este nevoie de o vizibilitate deplină privind garanţiile de securitate pe care europenii şi americanii le pot da ucrainenilor înainte de orice discuţie despre chestiunile teritoriale contencioase”, a spus un consilier al preşedintelui Emmanuel Macron.



Potrivit preşedinţiei franceze, ucrainenii nu au făcut „niciun acord teritorial”.



„Ucrainenii nu au făcut niciun acord privind teritoriile, nu au în vedere astăzi un acord privind teritoriile şi nu au în vedere nicio zonă demilitarizată”, a insistat consilierul citat.

Între timp, guvernele ţărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, a anunţat vineri preşedinţia daneză a Consiliului UE, astfel fiind înlăturat un obstacol important în calea disponibilizării fondurilor pentru Ucraina ca „împrumut de reparaţii”, transmit DPA şi Reuters.

Cancelarul german Friedrich Merz îl va primi luni, la Berlin, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, celor doi urmând să li se alăture în cursul serii „numeroşi” şefi de stat şi de guvern europeni, inclusiv liderii UE şi NATO, a confirmat vineri purtătorul de cuvânt al lui Merz.

