Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că echipele ucrainene și americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de negocieri privind un plan de pace în Statele Unite, după consultările dintre Washington și Moscova și după zile de negocieri intense la Berlin, relatează Kyiv Post.

În declarația făcută reporterilor prin WhatsApp, la bordul unui avion care părăsea Germania, Zelenski a spus că echipele ucrainene și americane finalizează documentele care vor contura următoarea etapă a negocierilor.

„Astăzi sau mâine vom finaliza documentele. Apoi, Statele Unite vor purta consultări cu rușii. După aceea, vor avea loc discuții cu președintele american, iar apoi echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite. S-ar putea întâmpla chiar în acest weekend”, a spus liderul de la Kiev.

El a afirmat că rezultatul discuțiilor va determina pașii următori, inclusiv posibilitatea organizării unei întâlniri la nivel de lideri între Ucraina și SUA.

Discuțiile de la Berlin

Declarațiile lui Zelenski vin după două zile de discuții la Berlin, în perioada 14-15 decembrie, între Ucraina, Statele Unite și partenerii europeni, cu privire la o inițiativă de pace susținută de SUA. Liderul ucrainean a participat la discuții alături de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și de ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Oficialii americani au declarat că negocierile au înregistrat progrese semnificative, indicând un acord general privind garanțiile de securitate, reconstrucția economică și reducerea dezacordurilor privind teritoriul.

În cadrul unei conferințe de presă, oficialii americani au declarat că delegația americană a petrecut mai mult de opt ore în discuții directe cu Zelenski și a avut întâlniri extinse cu liderii europeni, inclusiv cu înalți oficiali din Germania, Marea Britanie și Franța.

Un oficial a descris discuțiile ca fiind „foarte, foarte pozitive din aproape toate punctele de vedere”, afirmând că negociatorii au ajuns la un consens cu privire la mai multe aspecte considerate esențiale pentru un viitor acord de pace.

Cel mai important progres a fost înregistrat în ceea ce privește un pachet cuprinzător de măsuri de securitate pentru Ucraina, descris în repetate rânduri ca fiind cel mai puternic propus vreodată.

„Acesta este cel mai robust set de protocoale de securitate pe care l-au văzut vreodată”, a declarat un oficial, numindu-l „un pachet foarte, foarte puternic”.

Oficialii au afirmat că garanțiile sunt „asemănătoare articolului 5”, dar merg mai departe, incluzând supraveghere militară, verificare, descurajare și mecanisme de evitare a conflictelor. Un alt oficial a descris cadrul ca fiind „standardul de platină pentru ceea ce se poate oferi”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că sfârșitul războiului Rusiei în Ucraina este „mai aproape ca niciodată”. El a făcut aceste declarații presei în Biroul Oval al Casei Albe, după ce a participat prin telefon la summitul liderilor europeni de la Berlin.

„Avem un sprijin extraordinar din partea liderilor europeni, care doresc și ei să pună capăt acestei situații”, a adăugat Trump.

Liderul american a mai spus că a vorbit „recent” cu președintele rus Vladimir Putin și că „în acest moment, Rusia dorește să pună capăt conflictului”.

„Problema este că toți doresc să pună capăt conflictului, dar apoi, dintr-o dată, nu mai doresc acest lucru”, a continuat președintele SUA. „Trebuie să îi aducem pe toți pe aceeași lungime de undă, dar cred că acest lucru funcționează”.

Europa se strânge în jurul Ucrainei

Pe măsură ce discuțiile continuau, liderii UE și ai altor 10 țări europene au emis luni o declarație comună în care susțineau garanțiile de securitate pentru Ucraina și își exprimau sprijinul pentru Zelenski înaintea întâlnirilor ulterioare cu oficialii ucraineni și americani la Berlin.

Declarația a fost semnată de Germania, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Suedia și Regatul Unit, fiind deschisă și altor țări care doresc să se alăture.

Declarația europeană a prezentat o serie de angajamente, printre care:

Sprijin militar susținut pentru a ajuta Ucraina să mențină forțe armate de aproximativ 800.000 de soldați.

O forță multinațională condusă de Europa pentru a sprijini armata Ucrainei și a ajuta la protejarea spațiului său aerian și maritim.

Un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului condus de SUA, cu participare internațională.

Măsuri cu caracter juridic obligatoriu pentru a răspunde la orice atac armat viitor asupra Ucrainei.

Investiții în redresarea și reconstrucția Ucrainei, inclusiv despăgubiri din partea Rusiei pentru daunele cauzate de război.

Sprijin puternic pentru cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană.

Semnatarii au declarat că vor susține orice decizie pe care Zelenski o va lua cu privire la problemele cheie și că vor sprijini consultările cu publicul ucrainean, dacă va fi necesar.

La o conferință de presă comună luni, liderul de la Kiev și cancelarul german Friedrich Merz au salutat angajamentul SUA de a oferi Ucrainei garanții de securitate similare cu cele prevăzute în articolul 5 din Tratatul NATO.

În același timp, Kievul continuă să respingă presiunile SUA de a face concesii teritoriale, inclusiv retragerea din anumite părți ale regiunii Donbas pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească în totalitate pe câmpul de luptă.

Ce urmează

În ciuda progreselor înregistrate, problemele teritoriale și garanțiile de securitate pe termen lung rămân cele mai dificile aspecte ale negocierilor.

Potrivit Axios, oficialii americani și ucraineni intenționează să se întâlnească din nou la Miami, unde grupurile de lucru și reprezentanții militari vor analiza hărțile și detaliile tehnice.

Zelenski a declarat că Ucraina se așteaptă ca planul de pace să cuprindă cinci documente. După finalizarea pachetului complet, a spus el, va urma o întâlnire cu Trump.

Citește și:

Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale"

Volodimir Zelenski merge astăzi în Olanda, unde va discuta cu premierul Dick Schoof despre negocierile pentru pace

Editor : A.M.G.