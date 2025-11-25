Live TV

Video O călugăriță de origine română dirijează traficul auto în Roma. Imagini virale cu Emilia Jitaru: „Era un lucru bun de făcut”

Data publicării:
emilia jitaru-calugarita-roma
Emilia Jitaru a dirijat traficul auto în Roma. Foto: Captură video X/Andrea Vreede

Fiind cea mai redutabilă atacantă din echipa de fotbal a călugărițelor italiene, sora Emilia Jitaru este mai obișnuită să se ferească de apărătorii adversari decât de trafic. Dar fosta internațională din România, care a jucat pentru echipa feminină a țării înainte de a-și dedica viața lui Iisus, a ajuns la un public mai larg după ce a devenit virală o înregistrare video în care apare pe străzile Romei, îmbrăcată în veșmântul călugăresc, dirijând traficul și eliberând o stradă aglomerată, relatează The Times.

„Am făcut-o pentru că conștiința mea îmi spunea că era un lucru bun de făcut”, a spus Jitaru, în vârstă de 56 de ani, pentru sursa citată. „Fiind călugăriță, acest gest a provocat destulă vâlvă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Membră a unei congregații religioase din Roma, aceasta activează ca voluntară la spitalul pediatric Bambino Gesù, administrat de Vatican, unde oferă sprijin copiilor bolnavi de cancer. Conducea unul dintre copii spre casă după tratament când au rămas blocați în trafic, deoarece un autocar încerca să treacă pe lângă o mașină parcată necorespunzător.

Într-un videoclip difuzat de agenția de știri Adnkronos, sora pășește energic pe o stradă și face gesturi cu brațele, dând ordine, în timp ce șoferii se aliniază și trec cu o calmă rară.

Cotidianul Corriere della Sera a prezentat-o ca fiind „o agentă de circulație pentru o zi”, capabilă să facă față singură „traficului infernal din Roma”. Jitaru este mai modestă. „Nu e nevoie de mult pentru a face bine”, a spus ea.

Ea este membru fondator al echipei de fotbal a călugărițelor, ale cărei jucătoare participă la meciuri caritabile în toată Italia.

Echipa numără peste 20 de membre, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani, și atrage jucătoare din comunități religioase din toată țara. Într-un meci disputat în octombrie împotriva echipei masculine, au învins echipa consiliului local din Manfredonia, în Puglia, câștigând la lovituri de departajare după un egal 3-3.

„Au trecut mulți ani de când am început să joc fotbal și încă sunt mai puternic decât Zlatan Ibrahimovic”, a glumit Emilia Jitaru, referindu-se la atacantul suedez retras din activitate.

Moreno Buccianti, antrenorul care a pus bazele echipei în urmă cu patru ani, a descris-o pe Jitaru ca fiind o mijlocașă tenace, care se retrage în apărare și driblează cu putere. „Are o tehnică foarte bună și șutează bine cu ambele picioare”, a spus Buccianti, în vârstă de 69 de ani, fost fotbalist amator. „Singurul ei defect este că pasează foarte rar”.

Emilia Jitaru s-a născut în România, într-o familie de pompieri și asistente medicale. A început să joace fotbal feminin de performanță pentru FCM Bacău la vârsta de 16 ani și a petrecut un an în echipa națională. La acea vreme, își ținea părul strâns la spate în semn de omagiu pentru idolul său, atacantul italian Roberto Baggio, cunoscut și sub numele de „Coada Divină”.

A studiat dreptul și avea un iubit, dar a depus jurământul în Italia după ce un prieten din România a dus-o la slujbă.

Jitaru și-a tuns părul și a renunțat la ghete, dar nu a uitat complet fotbalul. În 2012, a fondat The Three Archangels, o academie de fotbal din Livorno pentru copii care nu erau considerați suficient de talentați pentru a juca în echipele cluburilor lor.

Una dintre amintirile ei cele mai dragi este participarea la o audiență cu Papa Francisc în 2022, în timpul căreia își amintește că pontiful a lăudat echipa de călugărițe pentru evanghelizarea prin sport.

Citește și:

Două femei care au ajuns la 116 ani și-au împărtășit secretele longevității. Rețete diferite, același efect

Trupul intact al unei călugărițe moarte de patru ani atrage oamenii la o mănăstire din Missouri

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
pensie.newsweek
2
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
3
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
harta moldova romania ucraina marea neagra
4
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit o ofertă ”ieșită din comun” și n-a stat pe gânduri: gratis!
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit o ofertă ”ieșită din comun” și n-a stat pe gânduri: gratis!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Un italian s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia timp de 3 ani după moartea ei. El a păstrat cadavrul femeii în pivniță
Dani Mocanu și fratele său.
Dani Mocanu și fratele lui ajung azi în fața instanței din Italia. Judecătorii vor decide dacă îl extrădează pe manelist
Raffaele Imperiale
Confesiunile unui baron al drogurilor: de la fondarea unui imperiu la arestarea sa. „O ocazie de a-mi schimba viața”
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon transmite un mesaj tinerilor americani: Nu lăsaţi inteligenţa artificială să vă facă temele
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Vucic e acuzat de implicare în „safariul” în care turiști străini împușcau civili din Sarajevo în anii ‘90. Reacția președintelui sârb
Recomandările redacţiei
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
Ucraina NU a acceptat (încă) planul de pace. Pozițiile părților în...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Coaliția a decis când va avea loc a doua rectificare bugetară din...
Aeronave Eurofighter Typhoon
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă...
solarii
Guvernul introduce impozitul pe sere și solarii. Scumpiri în piețe...
Ultimele știri
Ministrul Sănătății a anunțat finalizarea unui proiect PNRR de peste 15 milioane de lei la Spitalul „Dr. Carol Davila”
Încep problemele pentru Serbia: Singura rafinărie de petrol, la câteva zile distanță de „oprirea completă”
Fiscul a pus ochii pe românii care fac bani pe site-urile de adulți. Datorii la stat de milioane de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova...
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
Cum pot șoferii să obțină un RCA mai ieftin: explicațiile ASF și mecanismul care poate reduce costurile
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu