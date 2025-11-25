Fiind cea mai redutabilă atacantă din echipa de fotbal a călugărițelor italiene, sora Emilia Jitaru este mai obișnuită să se ferească de apărătorii adversari decât de trafic. Dar fosta internațională din România, care a jucat pentru echipa feminină a țării înainte de a-și dedica viața lui Iisus, a ajuns la un public mai larg după ce a devenit virală o înregistrare video în care apare pe străzile Romei, îmbrăcată în veșmântul călugăresc, dirijând traficul și eliberând o stradă aglomerată, relatează The Times.

„Am făcut-o pentru că conștiința mea îmi spunea că era un lucru bun de făcut”, a spus Jitaru, în vârstă de 56 de ani, pentru sursa citată. „Fiind călugăriță, acest gest a provocat destulă vâlvă”.

Membră a unei congregații religioase din Roma, aceasta activează ca voluntară la spitalul pediatric Bambino Gesù, administrat de Vatican, unde oferă sprijin copiilor bolnavi de cancer. Conducea unul dintre copii spre casă după tratament când au rămas blocați în trafic, deoarece un autocar încerca să treacă pe lângă o mașină parcată necorespunzător.

Într-un videoclip difuzat de agenția de știri Adnkronos, sora pășește energic pe o stradă și face gesturi cu brațele, dând ordine, în timp ce șoferii se aliniază și trec cu o calmă rară.

Cotidianul Corriere della Sera a prezentat-o ca fiind „o agentă de circulație pentru o zi”, capabilă să facă față singură „traficului infernal din Roma”. Jitaru este mai modestă. „Nu e nevoie de mult pentru a face bine”, a spus ea.

Ea este membru fondator al echipei de fotbal a călugărițelor, ale cărei jucătoare participă la meciuri caritabile în toată Italia.

Echipa numără peste 20 de membre, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani, și atrage jucătoare din comunități religioase din toată țara. Într-un meci disputat în octombrie împotriva echipei masculine, au învins echipa consiliului local din Manfredonia, în Puglia, câștigând la lovituri de departajare după un egal 3-3.

„Au trecut mulți ani de când am început să joc fotbal și încă sunt mai puternic decât Zlatan Ibrahimovic”, a glumit Emilia Jitaru, referindu-se la atacantul suedez retras din activitate.

Moreno Buccianti, antrenorul care a pus bazele echipei în urmă cu patru ani, a descris-o pe Jitaru ca fiind o mijlocașă tenace, care se retrage în apărare și driblează cu putere. „Are o tehnică foarte bună și șutează bine cu ambele picioare”, a spus Buccianti, în vârstă de 69 de ani, fost fotbalist amator. „Singurul ei defect este că pasează foarte rar”.

Emilia Jitaru s-a născut în România, într-o familie de pompieri și asistente medicale. A început să joace fotbal feminin de performanță pentru FCM Bacău la vârsta de 16 ani și a petrecut un an în echipa națională. La acea vreme, își ținea părul strâns la spate în semn de omagiu pentru idolul său, atacantul italian Roberto Baggio, cunoscut și sub numele de „Coada Divină”.

A studiat dreptul și avea un iubit, dar a depus jurământul în Italia după ce un prieten din România a dus-o la slujbă.

Jitaru și-a tuns părul și a renunțat la ghete, dar nu a uitat complet fotbalul. În 2012, a fondat The Three Archangels, o academie de fotbal din Livorno pentru copii care nu erau considerați suficient de talentați pentru a juca în echipele cluburilor lor.

Una dintre amintirile ei cele mai dragi este participarea la o audiență cu Papa Francisc în 2022, în timpul căreia își amintește că pontiful a lăudat echipa de călugărițe pentru evanghelizarea prin sport.

