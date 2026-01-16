„O stea în declin”: Președintele Poloniei atacă UE și lansează un avertisment dur privind Rusia

Live TV

Data publicării:
Karol Nawrocki
Președintele polonez Karol Nawrocki. Sursa foto: Profimedia Images
Președintele polonez Karol Nawrocki a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, pe care a descris-o drept o „stea în declin”, dar a transmis și un avertisment ferm privind pericolul reprezentat de Rusia. Într-un discurs adresat Corpului Diplomatic, liderul de la Varșovia a criticat mai multe politici europene și a vorbit deschis despre ambițiile imperiale ale Moscovei.

Președintele polonez Karol Nawrocki a criticat joi politicile Uniunii Europene, descriind blocul comunitar cu 27 de membri drept o „stea în declin”, dar a subliniat totodată că susține integrarea europeană, scrie Euronews.

Adresându-se Corpului Diplomatic, Nawrocki a afirmat că se opune Pactului Verde al UE, acordului comercial Mercosur, tendințelor de centralizare și politicii privind migrația, precizând că își dorește „o Polonie puternică într-o Uniune Europeană sănătoasă”.

„Cred că Polonia ar trebui să fie în fruntea taberei care militează pentru reformarea Uniunii Europene, deschisă tuturor țărilor care nu sunt de acord cu continuarea politicilor actuale, dar care, în același timp, nu vor să fie considerate adversare ale însăși ideii de Europă unită”, a declarat Nawrocki.

„Polonia este conștientă de amenințarea Moscovei”

În cadrul întâlnirii de joi cu Corpul Diplomatic, Nawrocki a vorbit despre „imperialismul rus”, afirmând că unul dintre obiectivele Rusiei, pe lângă persecutarea propriilor cetățeni, „este expansiunea teritorială, uciderea în masă și atacurile asupra țintelor civile, inclusiv spitale și școli”. „Polonia, care se învecinează cu Rusia de secole, este conștientă de amenințarea Moscovei ca puține alte țări”, a spus el.

Potrivit acestuia, Rusia nu va renunța la noi ambiții expansioniste după încheierea războiului din Ucraina. „Doar prin creșterea capacităților de apărare ale tuturor aliaților și prin unitatea noastră poate fi descurajată Rusia”, a adăugat președintele polonez.

Nawrocki a mai criticat în trecut politicile UE și ale Ucrainei. Înainte de alegerea sa în iunie 2025, el a semnat o declarație în opt puncte a lui Sławomir Mentzen, liderul coaliției de extremă dreapta Konfederacja, prin care se angaja să se opună aderării Ucrainei la NATO și să nu permită trimiterea de soldați polonezi în Ucraina. În timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Nawrocki l-a acuzat pe acesta că este nerecunoscător față de Polonia.

Nawrocki și Tusk, în conflict deschis

Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că relațiile cu Nawrocki sunt dificile, deși nu din vina sa. Principalele dispute vizează chestiuni de securitate, inclusiv domeniul energetic, precum și diplomația și politica externă a Poloniei, a afirmat Tusk. Aceste probleme nu ar trebui să fie „subiect de certuri nesfârșite sau de răfuieli meschine”, a adăugat el.

Ministrul de Externe, Radosław Sikorski, urmează să se întâlnească cu Nawrocki pe 26 ianuarie pentru a-i „explica” regulile constituționale ale Poloniei, a spus Tusk: „Sper că aceste argumente vor avea, în cele din urmă, un anumit efect și că mult așteptatele numiri ale diplomaților polonezi în funcții de ambasador vor avea loc.”

Susținut de partidul conservator Lege și Justiție (PiS), Nawrocki a câștigat alegerile prezidențiale din Polonia la 1 iunie 2025, învingându-l pe primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, cu 50,89% din voturi. El și-a preluat mandatul la 6 august 2025.

