Omologul lui Florin Roman în guvernul Bulgariei este un IT-ist de top

Bozhidar Bojanov, ministrul Digitalizării din Bulgaria este expert IT și antreprenor, fondator al unei companii de securitate a informațiilor. Demnitarul bulgar are o experiență semnificativă în construirea e-guvernării și, în calitate de expert, a participat la pregătirea unui număr de modificări legislative și documente strategice. Prin comparație, Florin Roman, ministrul Digitalizării din România, nu are nicio pregătire în această branșă. Mai mult, el spune că e un avantaj că n-are legătură cu domeniul ministerului pe care îl conduce. Roman este acuzat că și-a trecut în CV o lucrare care, însă, este de negăsit. Nici la editură, nici la Biblioteca Naţională, și nici măcar la el acasă.

Bojanov este membru al Comitetului Executiv al „Da, Bulgaria!” și Grupul tematic de lucru privind e-guvernarea și reforma administrativă. A absolvit Goldsmiths College, parte a Universității din Londra. A fost în grupul de experți IT „Society.bg”, și a lucrat la construirea unor instrumente digitale mai bune de comunicare între stat și cetățeni.

A participat activ la promovarea e-guvernării.

Bozhidar Bojanov s-a născut în Burgas, a crescut în Dimitrovgrad și a locuit la Sofia și Amsterdam. Membru al celei de-a 47-a Adunări Naționale, ales din lista „Bulgariei Democrate” în regiunea a 26-a MIR Sofia. Ales de cea de-a 47-a Adunare Națională în funcția de ministru al e-guvernării la 13 decembrie 2021.

Florin Roman, omolgul român al lui Bojanov: E un avantaj că n-am legătură cu domeniul ministerului

Florin Roman, ministrul Digitalizării în România a absolvit Babeş-Bolyai, unde s-a specializat în contabilitate şi gestiune financiară. A urmat cursuri de apărare şi securitate naţională la Colegiul Naţional de Apărare. Începând cu septembrie 2021, a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, iar din octombrie 2021 cea de preşedinte interimar al Camerei Deputaţilor.

Scandalul lucrării care a fost trecută în CV, dar care este negăsit, nici măcar de Roman

Florin Roman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, și-a trecut în CV lucrarea „Teoria sistemelor informaţionale”, însă nu poate fi găsită nici la editură, nici la Biblioteca Naţională.

Ministrul a spus că nu a găsit-o nici acasă. Ulterior, el a precizat că „se creează o confuzie între publicarea unei cărţi şi o lucrare de cercetare ştiinţifică”.

Acesta a declarat că el n-a ajuns „ministru la beletristică și nu e cel mai important lucru”. Totodată, el a afirmat că este un avantaj că nu are „legătură cu acel domeniu”.

„Unii m-au acuzat că nu am legătură cu acel domeniu eu îl văd ca pe un avantaj pentru că dacă vin din acel domeniu, de regulă, dacă vă uitați în spate, majoritatea au firme, afaceri în acea zonă. Mai bine să ai un ministru fără tangență în acea zonă că există apetitul unora de a confunda banul public cu propriile afaceri. Deci, din punct de vedere al integrității, eu garantez că nu am niciun fel de afaceri în domeniu”, a mai spus Roman la B1 TV.

