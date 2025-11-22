Live TV

Analiză Pe măsură ce bătălia pentru Pokrovsk se intensifică, analiștii militari avertizează: Ucraina plătește costuri grele pe alte fronturi

Data publicării:
Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto: REUTERS/Gleb Garanich
Din articol
Pokrovsk, Mîrnohrad, and Novopavlivka Regiunile Zaporojia și Dnipropetrovsk  Kostiantynivka Siversk și Lîman

Forțele ruse nu au reușit să încercuiască total gruparea ucraineană din Mîrnohrad, în afara Pokrovskului. Însă nici trupele ucrainene încă nu au securizat orașul: nu au reușit să stabilească un coridor fiabil către garnizoana sa, iar comandamentul ucrainean nu se grăbește să retragă unitățile aproape încercuite. Între timp, forțele ruse continuă să se concentreze în interiorul Pokrovsk și ar putea avansa în curând spre satul Hrîșîne, unde sunt poziționate unitățile ucrainene însărcinate cu ruperea blocadei din Mîrnohrad. Lupta pentru Pokrovsk și împrejurimile sale a consumat deja resurse ucrainene semnificative și a atras un număr mare de rezerve. Drept urmare, apărarea în alte zone s-a slăbit. Trupele ruse se apropie rapid de marginea nordică a orașului fortificat Hulyaipole din estul Zaporojiei, atacând Kostiantynivka și Siversk și încercând să avanseze spre râul Siverskyi Donets, lângă Lîman, arată analiza jurnaliștilor Meduza.

Pokrovsk, Mîrnohrad, and Novopavlivka

După ce forțele ruse au pătruns în Pokrovsk cu efective semnificative la începutul lunii noiembrie, comandamentul militar al Ucrainei a apelat la o strategie familiară: a adus Regimentul 425 de asalt separat „Skala”. De mai bine de un an, aceste trupe de asalt au fost trimise în grabă în secțiuni critice ale frontului pentru a efectua contraatacuri - adesea cu succes.

În Pokrovsk, au reușit să ajungă în centrul orașului. Dar în spatele lor, forțele ruse au continuat să se consolideze la periferia nordică, amenințând să taie drumul dintre Mîrnohrad și Hrîșîne. Dronele ucrainene au detectat și au lovit un mic grup de trupe de asalt ruse de-a lungul drumului Mîrnohrad-Hrîșîne.

În interiorul orașului Mîrnohrad, unități din două brigăzi ucrainene rămân strânse între forțele ruse care avansează din sud, est, vest și nord-est. Trupele ruse au cucerit deja cea mai mare parte a districtului sudic al orașului și s-au întărit în zonele rezidențiale din nord. Aprovizionarea garnizoanei ucrainene de acolo este acum în mod evident dificilă. Avioanele rusești efectuează atacuri constante asupra cartierelor rezidențiale unde ar putea să se adăpostească soldații ucraineni.

Armata ucraineană planificase să pătrundă în Mîrnohrad dinspre nord, eliminând proeminența rusă din apropierea orașului Rodynske și a satului Chervonyi Lîman. Însă până în prezent, aceste atacuri - inclusiv atacurile cu tancuri - nu au reușit să realizeze o breșă. Videoclipurile open-source din zonă indică faptul că forțele ruse încă controlează partea sudică a localității Rodynske și, mai la nord, satul Dorojne. Din Chervonyi Lyman, trupele ruse continuă atacurile asupra periferiilor orașului Mîrnohrad.

Comandanții ruși înțeleg că în jurul Pokrovsk și Mîrnohrad, forțele lor rămân constrânse de marile formațiuni ucrainene poziționate pe ambele flancuri. Gruparea rusă din apropierea Rodynske (n.r. parte a Armatei 51 de Gărzi Combinate) se confruntă de ceva timp cu probleme de aprovizionare: logistica sa se desfășoară printr-un coridor îngust care trece prin Malynivka și Novoekonomichne.

Război în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Pentru a rezolva această problemă - care a împiedicat și Armata 51 să exploateze avansul de la sfârșitul verii în apropiere de Dobropillia - Rusia a redistribuit două brigăzi de infanterie marină din regiunea Sumî. Misiunea lor era să cucerească intersecția rutieră de la Volodymyrivka și Shakhove, ceea ce ar fi îmbunătățit rutele de aprovizionare pentru toate forțele ruse din estul și nordul Pokrovskului.

Până în prezent, trupele ruse nu au reușit să captureze în totalitate Shakhove. În încercările lor de a captura Volodimirivka și Shakhove, brigăzile de infanterie marină au suferit pierderi importante de echipament - documentate în numeroase videoclipuri filmate de drone ucrainene.

Pe flancul vestic, forțele ucrainene controlează în continuare Hrîșîne, apropierile vestice de Pokrovsk și drumul spre Dnipro până la intrarea în oraș.

Comandanții ruși încearcă să elimine această amenințare printr-o manevră mai ambițioasă: avansând spre nord de la punctul de întâlnire al regiunilor Zaporojia, Dnipropetrovsk și Donețk, înaintând spre Mezhova via Novopavlivka. 

La începutul acestei săptămâni, forțele ruse care au traversat râul Vovcha în apropiere de Filiya și Ivanivka au lansat un atac de amploare asupra localității Novopavlivka, cu sprijinul vehiculelor blindate. Se desfășoară lupte intense pentru controlul centrului localității. Dacă operațiunea va avea succes, trupele ruse ar putea avansa spre Mezhova și mai departe spre autostrada Pokrovsk–Dnipro.

Regiunile Zaporojia și Dnipropetrovsk 

În timp ce forțele ucrainene continuă să opună o rezistență puternică în apropiere de Pokrovsk, acestea se retrag rapid spre sud și vest de Novopavlivka, sub presiunea contingentului rus „Vostok”, mai numeros.

Forțele armate ucrainene (AFU) au încercat să oprească avansul rus de-a lungul liniei defensive naturale a râului Yanchur. Dar, la începutul lunii noiembrie, unitățile ruse au traversat râul în mai multe locuri și au continuat să avanseze spre Hulyaipole - un bastion ucrainean cheie care ancorează apărarea părții estice a regiunii Zaporojia.

Trupele ruse au tăiat deja ruta de aprovizionare nordică a AFU, drumul Hulyaipole-Pokrovske, lângă Danylivka. Unitățile ruse avansate au capturat, de asemenea, satul Zatîșea, la aproximativ patru kilometri est de Hulyaipole. Dacă forțele ruse vor reuși să traverseze următorul obstacol de apă, râul Haichur, Hulyaipole ar putea fi înconjurat.

Unitățile rusești amenință, de asemenea, să cucerească așezarea Pokrovske, ceea ce ar putea deschide calea pentru o avansare asupra orașului Zapaorojia dinspre est, adânc în regiunea Dnipropetrovsk.

Pentru a încetini avansul neobișnuit de rapid al Rusiei (n.r. după standardele acestui război), comandamentul militar al Ucrainei va avea nevoie, aproape sigur, de rezerve suplimentare. Însă AFU dispune de puține unități libere în acest moment - majoritatea forțelor disponibile (n.r. inclusiv unele redislocate din zona Hulyaipole) sunt angajate în contraofensive lângă Pokrovsk încă din luna august.

Kostiantynivka

După luni de lupte, forțele ruse au reușit să întrerupă toate rutele terestre către periferia nordică a orașului Torețk, unde unitățile ucrainene dețineau poziții pe malurile lacului de acumulare Kleban-Bykske.

Unitățile Armatei a 8-a a Rusiei au ajuns la capătul vestic al lacului de acumulare, lângă Yablunivka, și la capătul estic, lângă satul Kleban-Byk. La nord, trupele ruse au avansat în centrul orașului Ivanopillia.

AFU ar putea încerca în continuare să aprovizioneze forțele care dețin malul sudic al rezervorului folosind bărci și drone, deși este mai probabil ca acestea să retragă unitățile pentru a întări apărarea Kostiantynivka.

Război Ucraina
REUTERS/Anatolii Stepanov

La nord de Ivanopillia, trupele ruse au intrat deja în Kostiantynivka. Dar AFU a lovit forțele care avansau pe flancul lor, lansând un contraatac blindat lângă Predtechyne și Stupochky.

Bătălia pentru Kostiantynivka, care protejează zona urbană Kramatorsk-Sloviansk din sud, abia începe. Comandamentul rus va încerca probabil să completeze asaltul frontal cu încercări de a flanca orașul din Shakhove și Yablunivka în sud-vest și Markove în nord-est.

Siversk și Lîman

Forțele ruse avansează de-a lungul ambelor maluri ale râului Siverskyi Donets în direcția Sloviansk și Kramatorsk.

Pe malul nordic, trupele ruse au rămas blocate de-a lungul liniei care se întinde de-a lungul Novoselivka, Drobysheve, periferia estică a Lîman, marginea Torske și Yampil.

În zona Torske-Yampil, contraatacurile ucrainene au reușit să oprească avansul rus. Situația este mai dificilă pe flancul vestic, între Novoselivka și Lîman, unde unitățile ruse continuă să încerce să treacă râul și să pătrundă în centrul orașului Lîman.

Apărarea capului de pod de pe malul nordic al râului Siverskyi Donets este esențială pentru AFU, pentru a împiedica forțele ruse să traverseze râul. Dacă trupele ruse ar reuși să-și asigure pozițiile de-a lungul râului, ar putea pune Sloviansk în raza de acțiune a atacurilor cu drone FPV și a focului de artilerie (n.r. distanța de la râu până la centrul orașului este mai mică de 15 kilometri).

Pe malul sudic al Siverskyi Donets, trupele ruse au capturat Dronivka, un sat situat pe înălțimile din nordul Siverskului.

Siversk se află într-o zonă joasă, iar forțele ruse au ajuns deja la periferia sa dinspre sud. Dacă Rusia ar cuceri Siversk - în special terenul înalt din vestul său - ar putea deschide o cale pentru avansarea asupra Slovianskului dinspre est. Pentru AFU, amenințarea ar deveni și mai gravă dacă ofensiva ar fi coordonată cu forțele ruse care operează pe malul nordic al râului Siverskyi Donets.

Citește și Trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, ar intenționa să părăsească administrația SUA

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
4
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
ROBOT UMANOID
5
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
Digi Sport
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Întâlnirea a avut loc în marja summitului G20 de la Johannesburg
Întâlnire între Macron, Merz şi Starmer pentru a discuta despre planul SUA pentru Ucraina
Serghei Riabkov
Diplomații ruși anunță posibilitatea unui nou summit Putin-Trump
Alexander Lukashenko
Lukaşenko a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni deținuți în Belarus, în baza unui acord cu Trump
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
ursula von der leyen la kiev
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Recomandările redacţiei
G20 summit in South Africa
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali...
alexandru rogobete
Ministrul Rogobete: Urmează o reclasificare a spitalelor. Care sunt...
profimedia-0829006524
Mai mulți congresmeni americani, democrați și republicani, critică...
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru sprijinul României față de țara sa
Persoanele care folosesc petarde riscă amenzi de până 7.500 de lei și chiar închisoare. Cine sunt cei exceptați de la sancțiuni
Patru turişti cu un bebeluş, rătăciţi pe un drum izolat de munte din zona Brașov, salvaţi de jandarmi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Campioana din Ucraina, condamnare de 19 ani în Rusia pentru tentativă de asasinat asupra unui ofițer
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!”
Adevărul
Primăria care are de restituit 12 milioane lei, bani europeni, stă cu mâna întinsă. „Altfel punem lacătul pe...
Playtech
De ce trebuie păstrați fluturașii de salariu. Situația în care devin esențiali
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Lovitură de teatru! FRF a decis să spună totul despre Alexandru Musi
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este...
Newsweek
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...