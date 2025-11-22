Forțele ruse nu au reușit să încercuiască total gruparea ucraineană din Mîrnohrad, în afara Pokrovskului. Însă nici trupele ucrainene încă nu au securizat orașul: nu au reușit să stabilească un coridor fiabil către garnizoana sa, iar comandamentul ucrainean nu se grăbește să retragă unitățile aproape încercuite. Între timp, forțele ruse continuă să se concentreze în interiorul Pokrovsk și ar putea avansa în curând spre satul Hrîșîne, unde sunt poziționate unitățile ucrainene însărcinate cu ruperea blocadei din Mîrnohrad. Lupta pentru Pokrovsk și împrejurimile sale a consumat deja resurse ucrainene semnificative și a atras un număr mare de rezerve. Drept urmare, apărarea în alte zone s-a slăbit. Trupele ruse se apropie rapid de marginea nordică a orașului fortificat Hulyaipole din estul Zaporojiei, atacând Kostiantynivka și Siversk și încercând să avanseze spre râul Siverskyi Donets, lângă Lîman, arată analiza jurnaliștilor Meduza.

Pokrovsk, Mîrnohrad, and Novopavlivka

După ce forțele ruse au pătruns în Pokrovsk cu efective semnificative la începutul lunii noiembrie, comandamentul militar al Ucrainei a apelat la o strategie familiară: a adus Regimentul 425 de asalt separat „Skala”. De mai bine de un an, aceste trupe de asalt au fost trimise în grabă în secțiuni critice ale frontului pentru a efectua contraatacuri - adesea cu succes.

În Pokrovsk, au reușit să ajungă în centrul orașului. Dar în spatele lor, forțele ruse au continuat să se consolideze la periferia nordică, amenințând să taie drumul dintre Mîrnohrad și Hrîșîne. Dronele ucrainene au detectat și au lovit un mic grup de trupe de asalt ruse de-a lungul drumului Mîrnohrad-Hrîșîne.

În interiorul orașului Mîrnohrad, unități din două brigăzi ucrainene rămân strânse între forțele ruse care avansează din sud, est, vest și nord-est. Trupele ruse au cucerit deja cea mai mare parte a districtului sudic al orașului și s-au întărit în zonele rezidențiale din nord. Aprovizionarea garnizoanei ucrainene de acolo este acum în mod evident dificilă. Avioanele rusești efectuează atacuri constante asupra cartierelor rezidențiale unde ar putea să se adăpostească soldații ucraineni.

Armata ucraineană planificase să pătrundă în Mîrnohrad dinspre nord, eliminând proeminența rusă din apropierea orașului Rodynske și a satului Chervonyi Lîman. Însă până în prezent, aceste atacuri - inclusiv atacurile cu tancuri - nu au reușit să realizeze o breșă. Videoclipurile open-source din zonă indică faptul că forțele ruse încă controlează partea sudică a localității Rodynske și, mai la nord, satul Dorojne. Din Chervonyi Lyman, trupele ruse continuă atacurile asupra periferiilor orașului Mîrnohrad.

Comandanții ruși înțeleg că în jurul Pokrovsk și Mîrnohrad, forțele lor rămân constrânse de marile formațiuni ucrainene poziționate pe ambele flancuri. Gruparea rusă din apropierea Rodynske (n.r. parte a Armatei 51 de Gărzi Combinate) se confruntă de ceva timp cu probleme de aprovizionare: logistica sa se desfășoară printr-un coridor îngust care trece prin Malynivka și Novoekonomichne.

Război în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Pentru a rezolva această problemă - care a împiedicat și Armata 51 să exploateze avansul de la sfârșitul verii în apropiere de Dobropillia - Rusia a redistribuit două brigăzi de infanterie marină din regiunea Sumî. Misiunea lor era să cucerească intersecția rutieră de la Volodymyrivka și Shakhove, ceea ce ar fi îmbunătățit rutele de aprovizionare pentru toate forțele ruse din estul și nordul Pokrovskului.

Până în prezent, trupele ruse nu au reușit să captureze în totalitate Shakhove. În încercările lor de a captura Volodimirivka și Shakhove, brigăzile de infanterie marină au suferit pierderi importante de echipament - documentate în numeroase videoclipuri filmate de drone ucrainene.

Pe flancul vestic, forțele ucrainene controlează în continuare Hrîșîne, apropierile vestice de Pokrovsk și drumul spre Dnipro până la intrarea în oraș.

Comandanții ruși încearcă să elimine această amenințare printr-o manevră mai ambițioasă: avansând spre nord de la punctul de întâlnire al regiunilor Zaporojia, Dnipropetrovsk și Donețk, înaintând spre Mezhova via Novopavlivka.

La începutul acestei săptămâni, forțele ruse care au traversat râul Vovcha în apropiere de Filiya și Ivanivka au lansat un atac de amploare asupra localității Novopavlivka, cu sprijinul vehiculelor blindate. Se desfășoară lupte intense pentru controlul centrului localității. Dacă operațiunea va avea succes, trupele ruse ar putea avansa spre Mezhova și mai departe spre autostrada Pokrovsk–Dnipro.

Regiunile Zaporojia și Dnipropetrovsk

În timp ce forțele ucrainene continuă să opună o rezistență puternică în apropiere de Pokrovsk, acestea se retrag rapid spre sud și vest de Novopavlivka, sub presiunea contingentului rus „Vostok”, mai numeros.

Forțele armate ucrainene (AFU) au încercat să oprească avansul rus de-a lungul liniei defensive naturale a râului Yanchur. Dar, la începutul lunii noiembrie, unitățile ruse au traversat râul în mai multe locuri și au continuat să avanseze spre Hulyaipole - un bastion ucrainean cheie care ancorează apărarea părții estice a regiunii Zaporojia.

Trupele ruse au tăiat deja ruta de aprovizionare nordică a AFU, drumul Hulyaipole-Pokrovske, lângă Danylivka. Unitățile ruse avansate au capturat, de asemenea, satul Zatîșea, la aproximativ patru kilometri est de Hulyaipole. Dacă forțele ruse vor reuși să traverseze următorul obstacol de apă, râul Haichur, Hulyaipole ar putea fi înconjurat.

Unitățile rusești amenință, de asemenea, să cucerească așezarea Pokrovske, ceea ce ar putea deschide calea pentru o avansare asupra orașului Zapaorojia dinspre est, adânc în regiunea Dnipropetrovsk.

Pentru a încetini avansul neobișnuit de rapid al Rusiei (n.r. după standardele acestui război), comandamentul militar al Ucrainei va avea nevoie, aproape sigur, de rezerve suplimentare. Însă AFU dispune de puține unități libere în acest moment - majoritatea forțelor disponibile (n.r. inclusiv unele redislocate din zona Hulyaipole) sunt angajate în contraofensive lângă Pokrovsk încă din luna august.

Kostiantynivka

După luni de lupte, forțele ruse au reușit să întrerupă toate rutele terestre către periferia nordică a orașului Torețk, unde unitățile ucrainene dețineau poziții pe malurile lacului de acumulare Kleban-Bykske.

Unitățile Armatei a 8-a a Rusiei au ajuns la capătul vestic al lacului de acumulare, lângă Yablunivka, și la capătul estic, lângă satul Kleban-Byk. La nord, trupele ruse au avansat în centrul orașului Ivanopillia.

AFU ar putea încerca în continuare să aprovizioneze forțele care dețin malul sudic al rezervorului folosind bărci și drone, deși este mai probabil ca acestea să retragă unitățile pentru a întări apărarea Kostiantynivka.

REUTERS/Anatolii Stepanov

La nord de Ivanopillia, trupele ruse au intrat deja în Kostiantynivka. Dar AFU a lovit forțele care avansau pe flancul lor, lansând un contraatac blindat lângă Predtechyne și Stupochky.

Bătălia pentru Kostiantynivka, care protejează zona urbană Kramatorsk-Sloviansk din sud, abia începe. Comandamentul rus va încerca probabil să completeze asaltul frontal cu încercări de a flanca orașul din Shakhove și Yablunivka în sud-vest și Markove în nord-est.

Siversk și Lîman

Forțele ruse avansează de-a lungul ambelor maluri ale râului Siverskyi Donets în direcția Sloviansk și Kramatorsk.

Pe malul nordic, trupele ruse au rămas blocate de-a lungul liniei care se întinde de-a lungul Novoselivka, Drobysheve, periferia estică a Lîman, marginea Torske și Yampil.

În zona Torske-Yampil, contraatacurile ucrainene au reușit să oprească avansul rus. Situația este mai dificilă pe flancul vestic, între Novoselivka și Lîman, unde unitățile ruse continuă să încerce să treacă râul și să pătrundă în centrul orașului Lîman.

Apărarea capului de pod de pe malul nordic al râului Siverskyi Donets este esențială pentru AFU, pentru a împiedica forțele ruse să traverseze râul. Dacă trupele ruse ar reuși să-și asigure pozițiile de-a lungul râului, ar putea pune Sloviansk în raza de acțiune a atacurilor cu drone FPV și a focului de artilerie (n.r. distanța de la râu până la centrul orașului este mai mică de 15 kilometri).

Pe malul sudic al Siverskyi Donets, trupele ruse au capturat Dronivka, un sat situat pe înălțimile din nordul Siverskului.

Siversk se află într-o zonă joasă, iar forțele ruse au ajuns deja la periferia sa dinspre sud. Dacă Rusia ar cuceri Siversk - în special terenul înalt din vestul său - ar putea deschide o cale pentru avansarea asupra Slovianskului dinspre est. Pentru AFU, amenințarea ar deveni și mai gravă dacă ofensiva ar fi coordonată cu forțele ruse care operează pe malul nordic al râului Siverskyi Donets.

