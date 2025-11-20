Trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, ar intenționa să părăsească administrația SUA

Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, și-a informat colegii că intenționează să părăsească administrația în ianuarie, relatează Reuters, citând patru surse, conform Ukrinform.

„Plecare care ar însemna pierderea unui susținător cheie al Ucrainei în administrația Trump”, a notat Reuters.

Generalul-locotenent în retragere este considerat, atât în Ucraina, cât și în cercurile diplomatice europene, un interlocutor prietenos al Ucrainei în cadrul unei administrații care, uneori, a înclinat spre punctul de vedere al Moscovei cu privire la războiul în curs.

Informația privind plecarea lui Kellogg vine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu noi provocări pe frontul diplomatic. Numeroase mass-media americane raportează că administrația Trump propune Ucrainei să accepte un plan elaborat de SUA și Rusia pentru a pune capăt războiului.

Se pare că acest plan impune Kievului să renunțe la teritoriu, să cedeze o parte din armament și să reducă dimensiunea forțelor armate.

Un alt trimis special al lui Trump, Steve Witkoff, este responsabil pentru această propunere din partea americană. În același timp, Reuters notează că Kellogg nu pare să fi fost implicat în redactarea planului.

Potrivit surselor, Kellogg menține legături strânse cu Trump. Cu toate acestea, s-a observat că acesta nu a fost prezent la cea mai recentă întâlnire dintre Trump și Zelenski, care a avut loc la Casa Albă în luna octombrie. Unii aliați pun acest lucru pe seama „luptelor interne din cadrul administrației”.

Nu este încă clar cine îl va înlocui pe Kellogg, dacă va fi numit cineva. Statele Unite nu au numit încă un ambasador în Ucraina confirmat de Senat.

Potrivit Ukrinform, misiunea diplomatică de la Kiev este condusă în prezent de Julie Davis, care a fost numită în funcția de însărcinată cu afaceri în luna mai.

Editor : A.M.G.