Live TV

Trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, ar intenționa să părăsească administrația SUA

Data publicării:
U.S. President Donald Trump's Special Envoy, General Keith Kellogg
Volodimir Zelenski și Keith Kellogg / Sursa foto: Profimedia Images

Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, și-a informat colegii că intenționează să părăsească administrația în ianuarie, relatează Reuters, citând patru surse, conform Ukrinform.

„Plecare care ar însemna pierderea unui susținător cheie al Ucrainei în administrația Trump”, a notat Reuters.

Generalul-locotenent în retragere este considerat, atât în Ucraina, cât și în cercurile diplomatice europene, un interlocutor prietenos al Ucrainei în cadrul unei administrații care, uneori, a înclinat spre punctul de vedere al Moscovei cu privire la războiul în curs.

Informația privind plecarea lui Kellogg vine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu noi provocări pe frontul diplomatic. Numeroase mass-media americane raportează că administrația Trump propune Ucrainei să accepte un plan elaborat de SUA și Rusia pentru a pune capăt războiului. 

Se pare că acest plan impune Kievului să renunțe la teritoriu, să cedeze o parte din armament și să reducă dimensiunea forțelor armate.

Un alt trimis special al lui Trump, Steve Witkoff, este responsabil pentru această propunere din partea americană. În același timp, Reuters notează că Kellogg nu pare să fi fost implicat în redactarea planului.

Potrivit surselor, Kellogg menține legături strânse cu Trump. Cu toate acestea, s-a observat că acesta nu a fost prezent la cea mai recentă întâlnire dintre Trump și Zelenski, care a avut loc la Casa Albă în luna octombrie. Unii aliați pun acest lucru pe seama „luptelor interne din cadrul administrației”.

Nu este încă clar cine îl va înlocui pe Kellogg, dacă va fi numit cineva. Statele Unite nu au numit încă un ambasador în Ucraina confirmat de Senat.

Potrivit Ukrinform, misiunea diplomatică de la Kiev este condusă în prezent de Julie Davis, care a fost numită în funcția de însărcinată cu afaceri în luna mai.

Citește și:

Reacția Kremlinului după ce Axios a publicat informații privind un nou plan de pace secret al lui Trump pentru Ucraina

Prima reacție a lui Zelenski la planul secret negociat de Trump cu Rusia

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
4
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Digi Sport
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajata in birou
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut...
112 smurd inquam alexandru busca
Accident grav în parcarea unui centru medical din Bihor. Un bărbat în...
soldați și rachete în ucraina
Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E...
photo-collage.png - 2025-11-20T084059.710
Incendiu violent la un depozit de mase plastice din Giurgiu...
Ultimele știri
Miros puternic de gaz într-un bloc din Zalău. Zeci de locatari au fost evacuați: o persoană a ajuns la spital
REZULTATE LOTO – Joi, 20 noiembrie 2025: Report la Joker de aproape 7,7 milioane de euro. La Noroc se pot câștiga peste 823.000 de euro
Procurorii vor rejudecarea dosarului lui Mario Iorgulescu, printr-o cerere extraordinară de atac în instanță
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Descindere SBU
Adolescenţi și copii ucraineni de până la 11 ani, recrutaţi pe Telegram pentru sabotaje. „A făcut 500 de km să ridice o bombă”
Ukrainian President Zelenskyy Meets With Defense Intelligence Chief Kyrylo Budanov
Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean
volodimir zelenski
Prima reacție a lui Zelenski la planul secret negociat de Trump cu Rusia
Vladimir Putin și Donald Trump.
Planul secret negociat de Trump cu Rusia echivalează, practic, cu capitularea Ucrainei (Surse)
rada kiev
Parlamentul Ucrainei i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk, în urma scandalului de corupţie din energie
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Perioade necontributive: în ce condiții îți sunt recunoscute ca vechime în muncă chiar dacă nu ai plătit...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă