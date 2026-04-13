Peter Magyar a urcat pe scenă, duminică seară, la Budapesta pentru a se adresa susţinătorilor, care celebrau victoria lui categorică în alegerile din Ungaria. Mulţimea era absolut imensă, potrivit Reuters. Oamenii ţineau lumânări ridicate în aer, în timp ce toată lumea cânta şi ovaţiona.

Adresându-se mulţimii de susţinători, Magyar şi-a revendicat victoria în alegeri. „Am reuşit. Tisza şi Ungaria au câştigat aceste alegeri”, a spus el. „Împreună, am înlocuit sistemul lui Orbán şi, împreună, am eliberat Ungaria; ne-am recâştigat ţara”, a proclamat învingătorul.

Magyar a declarat că se aşteaptă ca partidul său să obţină o majoritate „solidă” de două treimi, ceea ce, potrivit lui, va permite ca tranziţia să se desfăşoare „cât mai eficient, paşnic şi fără posibile probleme”.

„În istoria Ungariei democratice, niciodată nu au votat atât de mulţi oameni şi niciun partid nu a primit vreodată un mandat atât de puternic precum Tisza”, a subliniat el.

„Dragi prieteni, aţi făcut o minune, astăzi Ungaria a scris istorie”, a apreciat el.

Tânărul politician a făcut el însuşi o minune. În doi ani, de la un necunoscut aproape, a reuşit să obţină o victorie atât de categorică în faţa unui politician atât de experimentat precum Viktor Orban, care cândva i-a fost şef, notează Reuters.

Mulţimea scanda „Nu ne este frică” în timp ce Magyar a continuat să vorbească.

„Ungaria va fi din nou un aliat puternic în Uniunea Europeană şi în NATO”, a promis el în faţa susţinătorilor.

Peter Magyar l-a îndemnat pe Orbán să se abţină de la orice măsuri care ar limita marja de manevră a viitorului guvern.

De asemenea, el i-a cerut preşedintelui Tamás Sulyok să îi acorde mandatul de a forma guvernul cât mai curând posibil şi apoi să demisioneze.

„Îi cer preşedintelui Republicii să îmi solicite fără întârziere, în calitate de lider al listei partidului câştigător, să formez un guvern şi apoi să demisioneze din funcţie”, a declarat Magyar.

Este de aşteptat ca Sulyok să convoace noul parlament în termen de 30 de zile de la alegeri. Prim-ministrul este ales de parlament, cu majoritate simplă de voturi.

Magyar a solicitat, de asemenea, demisia şefului Curţii Supreme, a procurorului general, a şefului autorităţii pentru mass-media şi a şefului Oficiului pentru Concurenţă, afirmând că instituţiile independente ale Ungariei au fost capturate în ultimii 16 ani.

„Cu majoritatea de două treimi care ne permite să modificăm Constituţia, vom restabili sistemul de control şi echilibru. Ne vom alătura Parchetului European şi vom garanta funcţionarea democratică a ţării noastre. Nu vom mai permite niciodată nimănui să ţină Ungaria liberă captivă sau să o abandoneze”, a spus Peter Magyar.

