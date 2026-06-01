Peter Magyar: Ungaria îşi va modifica Constituţia pentru a-l destitui pe preşedinte. Ce spune Tamas Sulyok

Ungaria îşi va modifica Constituţia pentru a-l destitui pe preşedintele Tamas Sulyok, a declarat luni premierul Peter Magyar după o întâlnire cu şeful statului, la Budapesta, relatează Bloomberg.

Magyar a făcut această declaraţie luni, la câteva ore după expirarea termenului limită - 31 mai - pe care îl stabilise pentru demisia lui Sulyok.

Magyar le-a mai spus jurnaliştilor după întâlnire că mai târziu în cursul zilei se va întâlni cu guvernatorul Mihaly Varga.

Duminică, preşedintele a exclus posibilitatea demisiei, invocând ceea ce a descris drept loialitatea sa faţă de normele constituţionale locale şi europene, care îi impun să rămână în funcţie.

Într-o postare pe Facebook de duminică, premierul Magyar le-a cerut şi unui număr de doi CEO ai unor media publice să demisioneze.



„Acum că s-a dovedit că materialele care discreditau partidul Tisza în media publice au fost produse la ordinele conducerii de rang înalt, cei doi CEO, Daniel Papp şi Anita Altorjai, trebuie să demisioneze imediat”, a afirmat Magyar.



În postare, el a ataşat un link la un articol difuzat de RTL care citează emailuri interne ale directorului de ştiri al media publice Zsolt Nemeth, care le cere editorilor să intensifice relatările despre un presupus plan al Tisza de a pune capăt plafonării preţurilor la combustibil şi a subvenţiilor pentru plata utilităţilor de către populaţie.

