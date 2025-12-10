„Plămânii s-au separat de ficat”: Viktor Orban acuză comisarii de la Bruxelles că „îi atacă pe unguri pe la spate” pe tema migrației

Viktor Orban a lansat un nou atac la adresa Bruxellesului după decizia UE privind redistribuirea migranților, folosind expresia „plămânii s-au separat de ficat” pentru a descrie ruptura politică dintre Ungaria și instituțiile europene. Premierul ungar afirmă că țara sa nu va accepta migranți „nici din Sud, nici din Vest” și acuză oficialii ungari din structurile europene că „îi atacă pe unguri pe la spate”.

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat pe o reţea de socializare că nu va respecta acordul încheiat de statele membre UE de a asigura transferuri, asistenţă financiară sau de alt tip pentru acele ţări care se confruntă cu cea mai mare presiune migratorie.

„Plămânii s-au separat de ficat. Ultima decizie a Bruxellesului privind migrația a turnat apă limpede în paharul politicii maghiare”, a transmis Orban pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Noi credem că există un singur răspuns patriotic la acest lucru: rebeliunea. Asta vom face și noi. Migranții nu vor pune piciorul aici sub guvernul nostru. Nici din Sud, nici din Vest. Între timp, comisarii ungari ai Bruxelles-ului sunt gata să-i atace pe unguri pe la spate și să ajungă la o înțelegere cu Comisia privind găzduirea migranților. Asta este situația”, a continuat Orban, adăugând că ţara sa „cheltuieşte deja suficient pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii”.

Ungaria nu va primi niciun migrant

Ungaria nu va implementa pactul UE privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a declarat la Budapesta și Gergely Gulyas, şeful cabinetului premierului ungar, transmite MTI.

În conferinţa de presă obişnuită de miercuri, Gulyas a amintit că săptămâna viitoare va avea loc la Bruxelles un summit al Uniunii Europene, dar miniştrii de interne şi justiţie au luat deja o decizie privind distribuirea migranţilor care stabileşte cifrele şi capacitatea pentru Ungaria. Cu toate acestea, Ungaria nu va implementa pactul privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a subliniat oficialul ungar.

Luni, statele UE au ajuns la un acord politic în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne privind stabilirea rezervei anuale de solidaritate pentru 2026, unul dintre principalele elemente ale Pactului pentru migraţie şi azil, menit să asigure sprijin efectiv pentru acele state membre care sunt sub presiunea migraţiei.

Editor : M.I.