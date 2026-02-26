Prim-ministrul ungar Viktor Orban a decis că o confruntare cu Bruxelles este exact ceea ce are nevoie campania sa electorală, aflată în declin, arată Politico, într-o analiză. Orban se află în defensivă în țara sa, fiind cu aproximativ 8 puncte procentuale în urma rivalului Peter Magyar, în sondajele de opinie înaintea alegerilor de pe 12 aprilie. Așadar, el a trecut la atac împotriva a doi dintre dușmanii săi preferați din străinătate: Bruxelles și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Astfel, Viktor Orban ar încearca să-i întindă o capcană lui Magyar, membru al Parlamentului European în vârstă de 44 de ani, care este pe cale să-l învingă.

Magyar și-a construit avantajul în sondaje concentrându-se asupra corupției, proastei gestionări și clientelismului care, potrivit lui, au caracterizat cei 15 ani de guvernare ai lui Orban. Ultimul lucru pe care și-l dorește este o campanie electorală în care să fie catalogat drept candidatul pro-UE sau pro-ucrainean.

Dar tocmai în această direcție încearcă Orban să orienteze campania. Pe scena internațională, guvernul său a luat măsura extrem de conflictuală de a bloca ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de UE - convenit la reuniunea Consiliului European din decembrie - acuzând Kievul că întârzie reparațiile la conducta Drujba, care alimentează Ungaria cu petrol.

Momentul ales de Orban pentru această mișcare nu este deloc întâmplător, având în vedere problemele sale în cursa electorală. După ce a provocat o confruntare cu Bruxelles pe tema Ucrainei, el a ridicat miza săptămâna aceasta, acuzând partidul Tisza al lui Magyar că este trădător, luând partea UE și a lui Zelenski în acest conflict.

Orban iese la atac

Viktor Orban însuși conduce ofensiva. Premierul maghiar prezintă conflictul său cu Bruxelles și cu Kiev drept identic cu lupta contra partidului Tisza, pe care l-a acuzat că a păstrat „un tăcere rușinoasă” cu privire la problemele legate de aprovizionarea cu petrol din Ucraina.

„În concordanță cu Bruxelles și Kiev, în loc de un guvern național, ei (n.r. Tisza) vor să aducă la putere în Ungaria un guvern pro-ucrainean. De aceea nu apără interesele poporului maghiar și ale Ungariei”, a susținut Orban într-o postare pe Facebook luni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a continuat cu o altă postare în care a afirmat că Tisza ar distruge sectorul energetic al țării și a insistat că partidul său de guvernământ, Fidesz, este „alegerea sigură în aprilie”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Obiectivul opoziției este haosul, penuria de combustibil și creșterea prețului benzinei înainte de alegeri. De aceea s-au aliat cu Zelenski împotriva poporului maghiar”, a spus Orban.

Evitând capcana, Magyar a ripostat la acuzațiile lui premierului - nu apărând UE sau pe Zelenski, ci susținând că proasta gestionare economică a prim-ministrului alimenta prețurile ridicate și insistând că era mai ieftin carburantul în Polonia, Republica Cehă și Bulgaria.

„Orban nu guvernează eficient și nu manifestă niciun interes față de situația în continuă deteriorare a cetățenilor și întreprinderilor maghiare. În schimb, alege să mintă, să incite la ură și să împovăreze țara cu unele dintre cele mai mari impozite din Europa”, a declarat Magyar.

Cât de pro-UE este Magyar, de fapt?

Pentru UE, marea preocupare este cât timp Orban, liderul UE cel mai apropiat de Kremlin, va prelungi această luptă. Kievul are nevoie disperată de injecția de lichidități de 90 de miliarde de euro, blocată în prezent, iar șase săptămâni de incertitudine din cauza alegerilor din Ungaria ar agrava tensiunile geopolitice legate de războiul din Ucraina.

În timp ce o mare parte din Bruxelles speră la o victorie a lui Magyar - în principal pentru a pune capăt obstrucționismului Budapestei în privința Ucrainei -, ironia atacurilor lui Orban este că Magyar nu e deloc un politician pro-UE pur și simplu, și cu atât mai puțin unul pro-ucrainean. De fapt, el îl depășește pe Viktor Orban cu unele dintre campaniile sale mai naționaliste.

Tisza, de exemplu, a votat împotriva împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina în Parlamentul European, iar Peter Magyar s-a opus cu tărie planurilor de aderare accelerată a Kievului la Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat Politico în 2024, politicianul a declarat că Tisza era pro-UE, dar era sincer în privința deficiențelor UE. El și-a exprimat opoziția față de un „superstat” european și a spus că nu are „prieteni” în Parlamentul European. Aceasta a urmat primei sale conferințe de presă în Parlament, în care s-a opus trimiterii de arme în Ucraina.

Peter Magyar. Foto: Facebook

La începutul acestui an, partidul Fidesz al lui Viktor Orban a încercat să-l pună la colț pe Magyar în legătură cu acordul comercial gigant al UE cu Mercosur din America de Sud, la care se opune pe motiv că ar prejudicia fermierii maghiari.

La Budapesta, Orban l-a acuzat pe Magyar că susține acordul și că subminează fermierii, deoarece Tisza face parte din grupul de centru-dreapta al Partidului Popular European din Parlamentul European, care a susținut pactul comercial.

În cele din urmă, însă, Tisza a votat în ianuarie pentru înghețarea ratificării acordului UE-Mercosur, rupând cu linia PPE — o mișcare care a declanșat o „furtună de critici” împotriva delegației maghiare la o reuniune ulterioară a grupului, potrivit unui oficial care a fost prezent, anunță Politico.

Mesaje calibrate

Relația dificilă a lui Magyar cu Bruxelles a fost pe deplin evidentă la Conferința de securitate de la Munchen din această lună. El a folosit evenimentul pentru a iniția o încercare de apropiere de personalități europene importante, printre care cancelarul german Friedrich Merz și vicecancelarul Lars Klingbeil, precum și prim-ministrul polonez Donald Tusk, prim-ministrul croat Andrej Plenkovic și președintele finlandez Alexander Stubb.

Mesajul a fost calibrat cu prudență. Magyar a declarat că dorește să repare prejudiciile aduse de Orban normelor democratice și judiciare, dar cu scopul principal de a restabili accesul Ungariei la fondurile UE și de a apăra „interesele Ungariei”. Discursul său referitor la Ucraina a fost mult mai rezervat.

„Prioritatea principală a unui viitor guvern Tisza va fi asigurarea fondurilor UE la care Ungaria are dreptul. Pentru a realiza acest lucru, vom introduce imediat măsuri stricte de combatere a corupției, vom restabili independența judiciară și vom proteja libertatea presei și a învățământului superior”, a declarat el pe X după întâlnirea cu Merz din 14 februarie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deși acest lucru a fost „muzică pentru urechile mainstream-ului UE”, Magyar a mai spus că a profitat de discuția cu Tusk din Polonia pentru a sublinia că nu susține aderarea rapidă a Kievului la Uniunea Europeană, arată Politico.

În mod evident, Peter Magyar nu s-a întâlnit cu niciun lider al instituțiilor UE. Desigur, ar fi fost dificil să gestioneze imaginea publică, având în vedere că tabăra Fidesz a inundat străzile Budapestei cu fotografii generate de inteligența artificială în care Magyar conspira împotriva Ungariei împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Omul misterios

În ansamblu, Magyar rămâne o enigmă pentru observatorii din UE și Ucraina, arată presa internațională.

Un europarlamentar din grupul liberal Renew din Parlamentul European a declarat: „Considerăm că orice este mai bun decât Orban, dar, sincer, nu sunt sigur care sunt obiectivele lor concrete, ce anume vor să realizeze, de exemplu în Europa și din punct de vedere geopolitic”.

Chiar și în rândurile grupării de centru-dreapta EPP a lui Magyar, juriul rămâne în așteptare. „Dacă Peter Magyar va câștiga, trebuie să vedem cum va organiza guvernul și cum va distribui puterea”, a declarat un oficial al EPP. „Dar odată ajuns la putere, întrebarea este dacă va avea puterea să reziste tentațiilor sau va cădea pradă lor, așa cum a făcut Viktor Orban.”

Viktor Orban este extrem de îngrijorat de ascensiunea continuă a liderului opoziţiei Peter Magyar. Sursa foto: Profimedia Images

În ceea ce privește Ucraina, este deja clar că o victorie a lui Magyar nu ar însemna o dezghețare peste noapte a relațiilor cu Kievul. Dar speranța diplomaților din UE și Kiev este că el nu va sabota în mod deliberat eforturile UE, așa cum a făcut premierul Orban.

„Nu cunoaștem consecințele alegerilor, așa că trebuie să fim prudenți”, a declarat un consilier al guvernului ucrainean, care a menționat că sunt în contact cu echipa lui Magyar. „Dar, din discursurile sale publice, se pare că este puțin mai flexibil și ne așteptăm la acest lucru.”

Ministrul suedez al Afacerilor Europene, Jessica Rosencrantz, a declarat presei internaționale că încă speră la o schimbare mai accentuată a poziției Budapestei.

„Sper la o schimbare a abordării Ungariei față de Ucraina, deoarece trebuie să fim uniți pentru securitatea europeană. Având în vedere istoria Ungariei, mi se pare incredibil că nu au dat dovadă de solidaritate”, a spus ea.

Citește și:

Pe cine sprijină UDMR la alegerile din Ungaria: „Votul maghiarilor din România nu se va schimba”

Editor : C.A.