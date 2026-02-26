Live TV

Analiză Planul lui Orban de a-și revigora șansele electorale: lupta contra UE. Rivalul Peter Magyar, portretizat drept „marionetă a dușmanilor”

Data publicării:
Viktor Orban
Viktor Orban / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Orban iese la atac Cât de pro-UE este Magyar, de fapt? Mesaje calibrate Omul misterios

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a decis că o confruntare cu Bruxelles este exact ceea ce are nevoie campania sa electorală, aflată în declin, arată Politico, într-o analiză. Orban se află în defensivă în țara sa, fiind cu aproximativ 8 puncte procentuale în urma rivalului Peter Magyar, în sondajele de opinie înaintea alegerilor de pe 12 aprilie. Așadar, el a trecut la atac împotriva a doi dintre dușmanii săi preferați din străinătate: Bruxelles și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Astfel, Viktor Orban ar încearca să-i întindă o capcană lui Magyar, membru al Parlamentului European în vârstă de 44 de ani, care este pe cale să-l învingă.

Magyar și-a construit avantajul în sondaje concentrându-se asupra corupției, proastei gestionări și clientelismului care, potrivit lui, au caracterizat cei 15 ani de guvernare ai lui Orban. Ultimul lucru pe care și-l dorește este o campanie electorală în care să fie catalogat drept candidatul pro-UE sau pro-ucrainean.

Dar tocmai în această direcție încearcă Orban să orienteze campania. Pe scena internațională, guvernul său a luat măsura extrem de conflictuală de a bloca ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de UE - convenit la reuniunea Consiliului European din decembrie - acuzând Kievul că întârzie reparațiile la conducta Drujba, care alimentează Ungaria cu petrol.

Momentul ales de Orban pentru această mișcare nu este deloc întâmplător, având în vedere problemele sale în cursa electorală. După ce a provocat o confruntare cu Bruxelles pe tema Ucrainei, el a ridicat miza săptămâna aceasta, acuzând partidul Tisza al lui Magyar că este trădător, luând partea UE și a lui Zelenski în acest conflict.

Orban iese la atac

Viktor Orban însuși conduce ofensiva. Premierul maghiar prezintă conflictul său cu Bruxelles și cu Kiev drept identic cu lupta contra partidului Tisza, pe care l-a acuzat că a păstrat „un tăcere rușinoasă” cu privire la problemele legate de aprovizionarea cu petrol din Ucraina.

„În concordanță cu Bruxelles și Kiev, în loc de un guvern național, ei (n.r. Tisza) vor să aducă la putere în Ungaria un guvern pro-ucrainean. De aceea nu apără interesele poporului maghiar și ale Ungariei”, a susținut Orban într-o postare pe Facebook luni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a continuat cu o altă postare în care a afirmat că Tisza ar distruge sectorul energetic al țării și a insistat că partidul său de guvernământ, Fidesz, este „alegerea sigură în aprilie”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Obiectivul opoziției este haosul, penuria de combustibil și creșterea prețului benzinei înainte de alegeri. De aceea s-au aliat cu Zelenski împotriva poporului maghiar”, a spus Orban.

Evitând capcana, Magyar a ripostat la acuzațiile lui premierului - nu apărând UE sau pe Zelenski, ci susținând că proasta gestionare economică a prim-ministrului alimenta prețurile ridicate și insistând că era mai ieftin carburantul în Polonia, Republica Cehă și Bulgaria.

„Orban nu guvernează eficient și nu manifestă niciun interes față de situația în continuă deteriorare a cetățenilor și întreprinderilor maghiare. În schimb, alege să mintă, să incite la ură și să împovăreze țara cu unele dintre cele mai mari impozite din Europa”, a declarat Magyar.

Cât de pro-UE este Magyar, de fapt?

Pentru UE, marea preocupare este cât timp Orban, liderul UE cel mai apropiat de Kremlin, va prelungi această luptă. Kievul are nevoie disperată de injecția de lichidități de 90 de miliarde de euro, blocată în prezent, iar șase săptămâni de incertitudine din cauza alegerilor din Ungaria ar agrava tensiunile geopolitice legate de războiul din Ucraina.

În timp ce o mare parte din Bruxelles speră la o victorie a lui Magyar - în principal pentru a pune capăt obstrucționismului Budapestei în privința Ucrainei -, ironia atacurilor lui Orban este că Magyar nu e deloc un politician pro-UE pur și simplu, și cu atât mai puțin unul pro-ucrainean. De fapt, el îl depășește pe Viktor Orban cu unele dintre campaniile sale mai naționaliste.

Tisza, de exemplu, a votat împotriva împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina în Parlamentul European, iar Peter Magyar s-a opus cu tărie planurilor de aderare accelerată a Kievului la Uniunea Europeană.  Într-un interviu acordat Politico în 2024, politicianul a declarat că Tisza era pro-UE, dar era sincer în privința deficiențelor UE. El și-a exprimat opoziția față de un „superstat” european și a spus că nu are „prieteni” în Parlamentul European. Aceasta a urmat primei sale conferințe de presă în Parlament, în care s-a opus trimiterii de arme în Ucraina.

Peter Magyar. Foto Facebook
Peter Magyar. Foto: Facebook

La începutul acestui an, partidul Fidesz al lui Viktor Orban a încercat să-l pună la colț pe Magyar în legătură cu acordul comercial gigant al UE cu Mercosur din America de Sud, la care se opune pe motiv că ar prejudicia fermierii maghiari.

La Budapesta, Orban l-a acuzat pe Magyar că susține acordul și că subminează fermierii, deoarece Tisza face parte din grupul de centru-dreapta al Partidului Popular European din Parlamentul European, care a susținut pactul comercial.

În cele din urmă, însă, Tisza a votat în ianuarie pentru înghețarea ratificării acordului UE-Mercosur, rupând cu linia PPE — o mișcare care a declanșat o „furtună de critici” împotriva delegației maghiare la o reuniune ulterioară a grupului, potrivit unui oficial care a fost prezent, anunță Politico.

Mesaje calibrate

Relația dificilă a lui Magyar cu Bruxelles a fost pe deplin evidentă la Conferința de securitate de la Munchen din această lună. El a folosit evenimentul pentru a iniția o încercare de apropiere de personalități europene importante, printre care cancelarul german Friedrich Merz și vicecancelarul Lars Klingbeil, precum și prim-ministrul polonez Donald Tusk, prim-ministrul croat Andrej Plenkovic și președintele finlandez Alexander Stubb.

Mesajul a fost calibrat cu prudență. Magyar a declarat că dorește să repare prejudiciile aduse de Orban normelor democratice și judiciare, dar cu scopul principal de a restabili accesul Ungariei la fondurile UE și de a apăra „interesele Ungariei”. Discursul său referitor la Ucraina a fost mult mai rezervat.

„Prioritatea principală a unui viitor guvern Tisza va fi asigurarea fondurilor UE la care Ungaria are dreptul. Pentru a realiza acest lucru, vom introduce imediat măsuri stricte de combatere a corupției, vom restabili independența judiciară și vom proteja libertatea presei și a învățământului superior”, a declarat el pe X după întâlnirea cu Merz din 14 februarie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deși acest lucru a fost muzică pentru urechile mainstream-ului UE, Magyar a mai spus că a profitat de discuția cu Tusk din Polonia pentru a sublinia că nu susține aderarea rapidă a Kievului la Uniunea Europeană, arată Politico.

În mod evident, Peter Magyar nu s-a întâlnit cu niciun lider al instituțiilor UE. Desigur, ar fi fost dificil să gestioneze imaginea publică, având în vedere că tabăra Fidesz a inundat străzile Budapestei cu fotografii generate de inteligența artificială în care Magyar conspira împotriva Ungariei împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Omul misterios

În ansamblu, Magyar rămâne o enigmă pentru observatorii din UE și Ucraina, arată presa internațională.

Un europarlamentar din grupul liberal Renew din Parlamentul European a declarat: „Considerăm că orice este mai bun decât Orban, dar, sincer, nu sunt sigur care sunt obiectivele lor concrete, ce anume vor să realizeze, de exemplu în Europa și din punct de vedere geopolitic”.

Chiar și în rândurile grupării de centru-dreapta EPP a lui Magyar, juriul rămâne în așteptare. „Dacă Peter Magyar va câștiga, trebuie să vedem cum va organiza guvernul și cum va distribui puterea”, a declarat un oficial al EPP. „Dar odată ajuns la putere, întrebarea este dacă va avea puterea să reziste tentațiilor sau va cădea pradă lor, așa cum a făcut Viktor Orban.”

Viktor Orban
Viktor Orban este extrem de îngrijorat de ascensiunea continuă a liderului opoziţiei Peter Magyar. Sursa foto: Profimedia Images

În ceea ce privește Ucraina, este deja clar că o victorie a lui Magyar nu ar însemna o dezghețare peste noapte a relațiilor cu Kievul. Dar speranța diplomaților din UE și Kiev este că el nu va sabota în mod deliberat eforturile UE, așa cum a făcut premierul Orban.

„Nu cunoaștem consecințele alegerilor, așa că trebuie să fim prudenți”, a declarat un consilier al guvernului ucrainean, care a menționat că sunt în contact cu echipa lui Magyar. „Dar, din discursurile sale publice, se pare că este puțin mai flexibil și ne așteptăm la acest lucru.”

Ministrul suedez al Afacerilor Europene, Jessica Rosencrantz, a declarat presei internaționale că încă speră la o schimbare mai accentuată a poziției Budapestei.

„Sper la o schimbare a abordării Ungariei față de Ucraina, deoarece trebuie să fim uniți pentru securitatea europeană. Având în vedere istoria Ungariei, mi se pare incredibil că nu au dat dovadă de solidaritate”, a spus ea.

Citește și:

Pe cine sprijină UDMR la alegerile din Ungaria: „Votul maghiarilor din România nu se va schimba”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
2
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
3
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Russia Putin
4
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
5
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
"Îngrozitor!" Reacția francezilor, după ce Istvan Kovacs a declanșat "furtuna" în Champions League
Digi Sport
"Îngrozitor!" Reacția francezilor, după ce Istvan Kovacs a declanșat "furtuna" în Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Volodimir Zelenski, în Kiev. Foto Profimedia
Cum încearcă Kievul să grăbească aderarea la UE cu ajutorul lui Trump: alegerile din Ungaria și Franța ar putea schimba jocul
NSO Group pegasus spyware israelian
Doi foști șefi ai serviciilor de securitate poloneze, puși sub acuzare pentru folosirea ilegală a programului Pegasus
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
Viktor Orban trimite armata să protejeze infrastructura energetică, acuzând o amenințare din partea Ucrainei
imagine cu bancnote de euro si steagul Ucrainei
Scandal în UE: Germania şi Belgia cer Ungariei să deblocheze ajutorul de 90 de miliarde pentru Ucraina
Viktor Orban
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului”
Recomandările redacţiei
Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Prietenii lui Trump din Orientul Mijlociu nu vor să-l lase să le...
mamaia plaja litoral romanesc marea neagra
Planul Dianei Buzoianu pentru litoralul românesc: plaje mai aerisite...
bancnote de 100 de lei pe o masa
Cât de realiste și eficiente sunt măsurile pentru relansarea...
Asigurarea voluntară pentru pensii. Foto Getty Images
Cât costă asigurarea voluntară la pensie în 2026 și cine poate...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles: premierul va discuta cu Ursula von der Leyen despre PNRR. Agenda deplasării
„A încetat să mai existe”. Ucrainenii le-au distrus rușilor un lansator de rachete S-400 și un sistem Panțir în Crimeea ocupată ilegal
Cine este astronautul din cauza căruia a fost evacuat întreg echipajul de pe Staţia Spaţială Internaţională. „Mă simt foarte bine”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Fanatik.ro
Nicușor Dan, executat silit pentru neplata impozitului pe teren. Primăria Predeal a emis un titlu executoriu...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea
Adevărul
România, în bătaia rachetelor iraniene dacă americanii atacă Teheranul? Analiza care dă fiori
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...