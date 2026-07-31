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Polonia vrea să construiască patru spitale subterane pentru situații de criză. Costuri, detalii, termene de finalizare

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Spital subteran
Așa arată un spital subteran din Israel. Foto: Profimedia
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Din articol
Nu este vorba doar de investiții

O idee vehiculată de mai mult timp, prinde contur: Polonia merge mai departe cu construirea a patru spitale subterane în nordul mijlociu al Poloniei, ca parte a pregătirilor pentru potențiale crize, inclusiv conflicte armate.

Facilitățile ar urma să fie terminate în 2029, iar costul estimat este de 270 de milioane de zloți – 63 de milioane de euro.

Adăposturile vor fi construite în orașele Bydgoszcz, Toruń, Włocławek și Świecie din regiunea Kuyavian-Pomeraniană a Poloniei, în cadrul spitalelor administrate de autoritățile regionale.

Proiectul se inspiră din modelul finlandez, unde adăposturile subterane sunt integrate sub clădiri publice, complexe sportive și parcări, și reflectă preocupările crescânde legate de securitate.

Războiul din țara vecină, Ucraina, combinat cu operațiunile de sabotaj ale Rusiei pe întreg teritoriul Europei, a aruncat o umbră de neliniște asupra Poloniei, sporind temerile că, pentru prima dată în mai bine de o generație, țara s-ar putea confrunta cu o amenințare existențială.

Facilitățile planificate vor include săli de operație mai mici, concepute pentru proceduri medicale esențiale, precum și surse independente de energie electrică, surse de apă, sisteme de ventilație și de filtrare a aerului.

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„În caz de criză, acestea vor asigura siguranța pacienților și a personalului și vor permite desfășurarea procedurilor medicale necesare”, a declarat guvernatorul regional Piotr Całbecki.

El a adăugat că „instalațiile vor fi construite cu dublă destinație și vor fi utilizate și în viața de zi cu zi — ca parcări, iar în Świecie, ca spațiu de reabilitare și terapie”.

Cele mai mari adăposturi, planificate pentru Toruń, Bydgoszcz și Włocławek, vor avea o suprafață cuprinsă între 1.500 și 1.800 de metri pătrați, distribuită pe două niveluri subterane.

Un nivel va oferi adăpost temporar pentru aproximativ 450-500 de persoane, în timp ce nivelul inferior va servi drept zonă medicală.

Unitatea din Świecie va fi mai mică, cu o suprafață de 720 de metri pătrați, putând găzdui până la 250 de persoane, și va fi utilizată zilnic ca centru de reabilitare și terapie.

Nu este vorba doar de investiții

Marta Chalimoniuk-Nowak, director general al Centrului de Cercetare și Dezvoltare pentru Securitate Civilă, a declarat pentru TVP World că reziliența spitalelor necesită mai mult decât o infrastructură nouă.

„Pregătirea spitalelor pentru o situație de război este necesară și evidentă în contextul actual al războiului hibrid”, a spus ea. „Totuși, nu este vorba doar de luarea unor decizii privind astfel de investiții și, în cele din urmă, de construirea unor unități.”

„Este vorba despre punerea în aplicare a unor măsuri procedurale specifice și elaborarea unor proceduri concrete pentru diverse tipuri de situații de criză, de la dezastre în construcții până la inundații”, a spus Chalimoniuk-Nowak, adăugând că unitățile medicale trebuie să elaboreze, de asemenea, proceduri care să acopere securitatea energetică, aprovizionarea cu apă, securitatea cibernetică, stocurile de medicamente și continuitatea îngrijirii medicale.

Ea a evidențiat spitalele din Israel ca model de referință, menționând că acolo practicile de coordonare și gestionare a crizelor sunt testate în mod regulat.

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Editor : Sebastian Eduard

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