Premierul Croaţiei dezminte „poveştile false” ale Ungariei despre insuficienţa oleoductului Adria

Premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, a dezminţit luni „poveştile false” ale Ungariei despre incapacitatea companiei de stat croate JANAF de a livra suficient petrol pentru rafinăriile ungare. Plenkovic s-a întrebat de ce „această poveste falsă pare să primească un fel de semi-aprobare din partea Statelor Unite”.

Cu ocazia recentei vizite la Casa Albă a premierului ungar Viktor Orban, acesta a obţinut acordul preşedintelui american Donald Trump pentru continuarea importurilor de petrol rusesc ale Ungariei, explicând că ţara sa are nevoie de o exceptare de la sancţiunile împotriva Moscovei - mai exact, a companiilor petroliere Lukoil şi Rosneft - deoarece nu are alternative pentru asigurarea cantităţilor de ţiţei necesare, scrie Agerpres.

Prim-ministrul croat a insistat că afirmaţiile Budapestei şi ale companiei petroliere ungare MOL sunt „complet neadevărate” şi „distorsionează complet faptele şi adevărul”.

Potrivit lui Plenkovic, compania naţională croată Jadranski Naftovod (JANAF) are o capacitate de livrare care depăşeşte capacităţile de livrare însumate ale rafinăriilor de la Szazhalombatta, din Ungaria, şi de la Bratislava, din Slovacia, ambele controlate de grupul MOL. Oleoductul Adria poate transporta 15 milioane de tone de ţiţei anual, în timp ce rafinăriile menţionate pot procesa 8,1 milioane de tone, respectiv 6,2 milioane de tone.

Editor : B.E.