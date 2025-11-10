Live TV

Premierul Croaţiei dezminte „poveştile false” ale Ungariei despre insuficienţa oleoductului Adria

Data publicării:
European Council Summit In Brussels, Belgium - 23 Oct 2025
Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic Foto: Profimedia

Premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, a dezminţit luni „poveştile false” ale Ungariei despre incapacitatea companiei de stat croate JANAF de a livra suficient petrol pentru rafinăriile ungare. Plenkovic s-a întrebat de ce „această poveste falsă pare să primească un fel de semi-aprobare din partea Statelor Unite”.

Cu ocazia recentei vizite la Casa Albă a premierului ungar Viktor Orban, acesta a obţinut acordul preşedintelui american Donald Trump pentru continuarea importurilor de petrol rusesc ale Ungariei, explicând că ţara sa are nevoie de o exceptare de la sancţiunile împotriva Moscovei - mai exact, a companiilor petroliere Lukoil şi Rosneft - deoarece nu are alternative pentru asigurarea cantităţilor de ţiţei necesare, scrie Agerpres.

Prim-ministrul croat a insistat că afirmaţiile Budapestei şi ale companiei petroliere ungare MOL sunt „complet neadevărate” şi „distorsionează complet faptele şi adevărul”.

Potrivit lui Plenkovic, compania naţională croată Jadranski Naftovod (JANAF) are o capacitate de livrare care depăşeşte capacităţile de livrare însumate ale rafinăriilor de la Szazhalombatta, din Ungaria, şi de la Bratislava, din Slovacia, ambele controlate de grupul MOL. Oleoductul Adria poate transporta 15 milioane de tone de ţiţei anual, în timp ce rafinăriile menţionate pot procesa 8,1 milioane de tone, respectiv 6,2 milioane de tone.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
1
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
2
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
3
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
mocanu
4
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
horatiu potra
Pregătire în Balcani, lupte în Africa și destabilizare în România...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la...
Ce înseamnă upwelling pe litoral. Foto Getty Images
Lux construit ilegal. Ministerul Mediului anunță „un control...
LOGO CSM
CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu...
Ultimele știri
Expansiunea producătorilor auto din China sufocă mărcile europene. „Nu mai sunt lideri în costuri, sunt lideri în tehnologie”
Fost judecător CEDO: Discursul politic este fundamentul unei democrații. Poate include termeni care „şochează sau deranjează”
Raluca Turcan: Plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu e o acţiune de intimidare în afara rolului constituţional
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump receives Viktor Orban
Orban susține că a bătut palma cu Trump pentru un acord „pe termen nelimitat” privind sancțiunile SUA pe petrolul rusesc
Donald Trump receives Viktor Orban
Ce a obţinut şi ce nu a obţinut Viktor Orban de la Donald Trump (BBC)
European Union leaders' summit in Brussels
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”
Donald Trump și Viktor Orban la Casa Albă.
Victorie majoră pentru Viktor Orban. Donald Trump acordă Ungariei o scutire de la sancţiunile importului de petrol și gaz rusesc
White House Press Secretary Karoline Leavitt Holds Daily Press Briefing
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot...
Fanatik.ro
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Cum cureți interiorul caloriferului fără să-l demontezi. Metoda pe care o recomandă instalatorii
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...