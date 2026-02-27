Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin conducte de pe teritoriul său

Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a asigura transportul de petrol rusesc prin această conductă. Budapesta caută alternative pentru a substitui livrările prin conducta Drujba, care este oprită din 27 ianuarie în Ucraina, din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc. Ungaria acuză însă un şantaj politic ucrainean împotriva sa.

Compania croată afirmă într-un răspuns pentru MOL că respinge ceea ce numeşte „ultimatumul” Ungariei, motivând că respectă astfel sancţiunile impuse Rusiei de UE după invazia în Ucraina, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Prin aceste sancţiuni UE a decis deja sistarea importurilor de petrol rusesc transportat pe cale maritimă, dar a făcut o excepţie pentru petrolul livrat prin conducte, întrucât Ungaria şi Slovacia sunt lipsite de ieşire la mare şi se pot aproviziona mai greu cu petrol din alte surse. Această excepţie este argumentul Ungariei în cererea adresată Croaţiei privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Adria.

Compania croată mai afirmă că furnizează deja Ungariei petrol din surse care nu fac obiectul sancţiunilor UE şi că are capacitatea de a acoperi prin respectiva conductă nevoile de petrol ale acestei ţări şi, de asemenea, ale Slovaciei.

Orban spune că petrolul rusesc e mai ieftin

Referindu-se la astfel de alternative ce i-au fost sugerate, premierul ungar Viktor Orban a subliniat vineri mai devreme că problema principală nu este atât găsirea altor surse în afara Rusiei, ci costul acestor alternative, petrolul rusesc fiind mai ieftin. De asemenea, Ungaria a reproşat anterior Croaţiei taxele de tranzit prea mari pe care i le cere pentru transportul petrolului prin conducta Adria.

Ungaria şi Slovacia sunt nevoite să-şi folosească rezervele strategice de petrol după ce din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, în urma a ceea ce această ţară afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp.

Dar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că reparaţiile după acel atac s-au încheiat şi acuză Ucraina că menţine blocată conducta într-o acţiune de şantaj politic împotriva Budapestei, întrucât Orban refuză să o susţină în războiul cu Rusia şi se împotriveşte unei aderări viitoare a Ucrainei la UE.

Ungaria și Slovacia, măsuri împotriva Ucrainei

Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina, iar luni a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei şi a blocat de asemenea un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei.

La rândul ei, Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina. Premierul Fico a declarat joi că ar putea lua măsuri suplimentare împotriva Ucrainei dacă aceasta nu deblochează fluxul de petrol rusesc. Premierul slovac a descris Ucraina drept o ţară coruptă care se comportă cu lipsă de respect faţă de state membre UE. „Iar de la noi se aşteaptă să ridicăm mâinile şi să votăm «da» ca oile”, a mai spus Fico.

Acesta din urmă a avut vineri o convorbire telefonică cu preşedintele ucrainean. Fico a declarat apoi despre această discuţie că i-a lăsat o „impresie clară” că Ucraina nu doreşte să permită reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba. Mai mult, a adăugat premierul slovac, Zelenski a respins cererea Ungariei şi a Slovaciei ca o misiune europeană la care să participe şi aceste două ţări să verifice în Ucraina starea conductei.

