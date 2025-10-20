Live TV

Premierul slovac Robert Fico declară că PES este un „partid de homosexuali” după excluderea formaţiunii sale din rândurile acestuia

Data actualizării: Data publicării:
robert fico
Robert Fico. Foto: Profimedia

Premierul Slovaciei, politicianul populist Robert Fico, a declarat luni că Partidul Socialiştilor Europeni (PSE) ar trebui să se numească „partidul homosexualilor”, într-o reacţie la excluderea formaţiunii sale, SMER, din cauza îndepărtării acesteia de „valorile europene”, relatează EFE.

„PES a abandonat valorile tradiţionale ale stângii şi ar trebui să se numească partidul homosexualilor şi incitatorilor la război”, a opinat Fico într-un mesaj difuzat pe reţelele sociale.

Şeful guvernului slovac a reacţionat astfel la decizia luată vineri de către PES de a exclude SMER, a cărui apartenenţă la grup era deja suspendată din 2023, după ce acceptase să se coalizeze cu un partid ultranaţionalist.

„Partidul Socialiştilor Europeni de la Bruxelles a lichidat literalmente, prin agenda sa, stânga autentică din ţările membre ale UE”, a declarat Fico.

SMER, fondat în 1999, a fost suspendat pentru prima dată în 2006, când Fico a încheiat primul acord cu ultranaţionaliştii de la SNS, însă sancţiunea a fost ulterior ridicată, notează EFE, citată de Agerpres.

PES a justificat decizia luată vineri prin faptul că formaţiunea lui Fico are „contradicţii grave şi puternice cu valorile şi principiile” familiei social-democrate.

Potrivit lui Fico, motivul real este recenta modificare constituţională promovată de partidul său, care recunoaşte două sexe biologice (masculin şi feminin), interzice maternitatea alternativă (surogat), interzice homosexualilor să adopte copii şi acordă prioritate dreptului naţional în faţa celui comunitar în materie de „identitate culturală şi etică”.

Premierul slovac şi-a apărat politicile sociale, care includ „călătorii cu trenul subvenţionate pentru pensionari şi studenţi”, „mese gratuite în şcoli”, „consolidarea dialogului social” şi „creşterea salariului minim şi a pensiilor”.

Poziţia lui Fico, care a fost prim-ministru în trei legislaturi (2006-2010, 2012-2016 şi 2016-2018), s-a schimbat în perioada în care s-a aflat în opoziţie spre un discurs populist, naţionalist, antiimigraţie şi prorus.

După formarea guvernului în octombrie 2023, divergenţele cu PSE s-au accentuat când Fico a întrerupt ajutorul militar acordat Ucrainei pentru a se apăra de invazia rusă, a desfiinţat Parchetul Special Anticorupţie şi a întărit controlul politic asupra radioteleviziunii publice, ceea ce a generat proteste masive în stradă. 

Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
