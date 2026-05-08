Live TV

Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din Ucraina

Data publicării:
Russia Slovakia Victory Day
Robert Fico, la Moscova. Foto: Profimedia

Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat vineri la Moscova, unde s-a deplasat pentru ceremoniile de 9 Mai, dedicate victoriei sovieticilor asupra Germaniei naziste, a făcut o declarație surprinzătoare privind războiul din Ucraina. Fico a afirmat că acesta se apropie de final, fără a oferi alte precizări.

„Sunt convins că ne apropiem de sfârşitul conflictului ruso-ucrainean”, a declarat liderul slovac presei ruse la scurt timp după aterizarea la Moscova, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Fico, care se va întâlni sâmbătă la Kremlin cu liderul rus, Vladimir Putin, a afirmat ca mesajul principal pe care doreşte să-l transmită omologului său este necesitatea dialogului.

„Mesajul principal pe care doresc să-l transmit preşedintelui Putin, cuvântul-cheie, este dialogul. Trebuie să ne întâlnim şi să discutăm. Susţin pe deplin orice formă de încetare a focului. Cred că este de o sută de ori mai bine să ne aşezăm la masa negocierilor şi să discutăm”, a subliniat premierul slovac.

Fico a sosit la Moscova pentru a se întâlni cu Putin şi a participa la festivităţile organizate cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, dar a anunţat că, de data aceasta, nu va participa la parada militară din Piaţa Roşie, care va avea loc sâmbătă, 9 Mai, fără a oferi însă mai multe detalii cu privire la motivele acestei decizii.

Potrivit presei ruse, la evenimentul din acest an vor fi prezenţi liderii a cinci ţări, printre care cei ai Uzbekistanului şi Kazahstanului, ţări care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică (URSS).

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
2
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
nicusor si fritz
3
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit...
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Digi Sport
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Trump anunță un armistițiu de trei zile în războiul din Ucraina. „Apreciez foarte mult acordul președinților Putin și Zelenski”
Image: 1016891253, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no
Reacția Marii Britanii la apelul Rusiei de evacuare a ambasadelor occidentale de la Kiev
kaja kallas maia sandu
Kaja Kallas promite că UE va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria și propune un ajutor militar record pentru Rep. Moldova 
Poland first member to sign EU's SAFE Defence Agreement
Polonia a semnat un împrumut de apărare de la UE în valoare de 43,7 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate statele membre
Brussels,,Belgium,-,08,04,2023:,European,Parliament,Headquarters.,Modern
Majoritatea europenilor consideră că apartenența la UE le-a adus beneficii. 81% susțin o politică comună de apărare (Eurobarometru)
Recomandările redacţiei
Romgaz sediu
Guvernul a adoptat creșteri de salarii la Romgaz. Cu cât cresc...
udmr kelemen hunor
Kelemen Hunor: „Guvern minoritar, o soluție acceptabilă în situaţia...
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș”...
irineu darau
Guvernul schimbă regulile pentru protejarea industriei de apărare...
Ultimele știri
Ministerul Mediului: Norul de fum de la Cernobîl nu va avea impact asupra teritoriului României
Zeci de mii de elevi au protestat împotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Germania
Reacția Hidroelectrica după ce Ministerul Energiei a anunțat suspendarea preşedintelui Consiliului de Supraveghere, acuzat de mită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Extremiștii lui Farage, victorie zdrobitoare la alegerile din UK. AUR-ul Marii Britanii dă un semnal clar...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
„Îmi plac fetițele”. Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă