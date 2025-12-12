Premierul ungar Viktor Orban critică votul care interzice restituirea activelor înghețate rusești. „E dictatură de la Bruxelles”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a criticat Bruxelles-ul pentru votul scris planificat în vederea aprobării propunerii Comisiei Europene, bazată pe articolul 122 din Tratatul UE, de a interzice returnarea către Rusia a activelor sale înghețate în UE, anunță European Pravda.

Comitetul Reprezentanților Permanenți ai UE (Coreper) a început joi, 11 decembrie, o procedură de vot scris în vederea aprobării propunerii Comisiei Europene de a interzice returnarea către Rusia a activelor sale înghețate în UE. Votarea va continua până vineri, 12 decembrie, la ora 17:00.

„Bruxelles va trece Rubiconul. La prânz va începe o votare scrisă care va cauza daune ireparabile Uniunii. Obiectul votului îl constituie activele rusești înghețate, care până acum au fost supuse votului statelor membre ale UE la fiecare șase luni, ducând la decizii unanime. Prin procedura de astăzi, Bruxelles-ul, dintr-o singură mișcare, anulează cerința unanimității, ceea ce este în mod clar ilegal”, a declarat Orban pe Facebook.

Premierul ungar a afirmat că această decizie „va pune capăt statului de drept în Uniunea Europeană” și că liderii europeni „se vor plasa deasupra regulilor”.

„În loc să asigure respectarea tratatelor UE, Comisia Europeană încalcă în mod sistematic dreptul european. Face acest lucru pentru a-și continua războiul în Ucraina, care este în mod clar pierdut”, a afirmat Orban.

Orban a afirmat că în Uniunea Europeană statul de drept este înlocuit de „statul birocraților”, pe care l-a descris ca fiind instaurarea unei „dictaturi a Bruxelles-ului”.

„Ungaria protestează împotriva acestei decizii și va face tot ce îi stă în putință pentru a restabili statul de drept”, a adăugat Orban.

Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat că în niciun caz nu va sprijini propunerea Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut de reparații finanțat din activele rusești înghețate, dacă banii vor fi utilizați în scopuri militare.

UE intenționează să accelereze adoptarea unei legi privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor rusești, pentru a preveni un veto din partea lui Orban.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pe 3 decembrie două soluții pentru finanțarea Ucrainei în 2026-2027, una dintre acestea propunând utilizarea veniturilor provenite din activele rusești înghețate în UE pentru a acorda Ucrainei un „împrumut pentru reparații”.

Chiar înainte de anunțarea noii propuneri, Belgia o descrisese ca fiind categoric inacceptabilă.

Editor : C.A.