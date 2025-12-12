Rusia dă în judecată o instituție financiară europeană ca represalii pentru sechestrarea de active ale Kremlinului

Banca Centrală a Rusiei a declarat că dă în judecată instituția financiară europeană Euroclear, care deține miliarde de active ale statului rus pe care UE dorește să le utilizeze pentru a ajuta Ucraina. Procesul este intentat pentru ceea ce banca rusă consideră a fi prejudicii care îi afectează capacitatea de a dispune de fonduri și titluri de valoare, relatează TVPWorld.

Într-o declarație publicată pe serviciul de mesagerie Telegram, Banca Rusiei a declarat că a intentat procesul la un tribunal din Moscova din cauza „acțiunilor ilegale ale depozitarului Euroclear, care cauzează pierderi” băncii.

Aceasta a adăugat că planurile Comisiei Europene „de utilizare directă sau indirectă” a activelor băncii fără consimțământul acesteia sunt, de asemenea, un motiv pentru acțiunea în justiție și că intentează procesul pentru a recupera „prejudiciile cauzate”.

„Mecanismele de utilizare directă sau indirectă a activelor Băncii Rusiei... precum și orice alte forme de utilizare necoordonată a activelor Băncii Rusiei sunt ilegale și contrare dreptului internațional, inclusiv încălcând principiile imunității suverane a activelor”, a afirmat aceasta.

Banca a adăugat că va contesta încercările Comisiei de a utiliza activele sale prin orice mijloace disponibile, inclusiv prin intermediul instanțelor naționale și internaționale.

Activele rusești pentru a ajuta Ucraina

Răzbunarea Moscovei vine în contextul în care Comisia Europeană continuă discuțiile privind utilizarea a miliarde de fonduri rusești deținute la Euroclear pentru a finanța un împrumut de reparații în valoare de 140 de miliarde de euro pentru Kiev, în contextul războiului în curs al Kremlinului în Ucraina.

Planul, propus în octombrie, ar oferi Kievului fonduri pentru achiziționarea de arme și susținerea apărării sale împotriva Moscovei.

Conform planurilor provizorii, Ucraina ar trebui să ramburseze împrumutul numai dacă ar primi despăgubiri postbelice din partea Rusiei.

Cu toate acestea, UE nu a ajuns încă la un consens în această privință, Belgia – unde are sediul Euroclear – refuzând să susțină planul fără garanții că aliații vor împărți riscurile juridice și financiare.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a sugerat, de asemenea, că planul ar putea amenința încercările în curs de a ajunge la un acord de pace între Kiev și Moscova.

Blocul comunitar a răspuns recent la unele dintre preocupările Belgiei, propunând utilizarea fondurilor rusești imobilizate din întreaga UE și nu doar a principalului portofoliu de 185 de miliarde de euro deținut la Euroclear în Bruxelles.

Comisia Europeană a insistat, de asemenea, ca statele membre să semneze garanții care ar distribui riscul juridic în întreaga Uniune.

Aproximativ 260-300 de miliarde de euro din activele rusești sunt înghețate la nivel global ca urmare a invaziei ruse din Ucraina. Din această sumă totală, aproximativ 210 miliarde de euro sunt deținute în Europa, cea mai mare parte în Belgia.

Reuters, citând diplomați ai UE, a relatat că guvernele statelor membre doresc să ajungă vineri la un acord privind înghețarea activelor rusești pe o perioadă cât mai lungă, în loc să fie nevoite să reînnoiască decizia la fiecare șase luni.

Editor : M.C