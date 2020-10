Preşedintele Bulgariei a intrat în contact cu un oficial pozitiv la COVID-19. Rumen Radev trebuie să se autoizoleze

Preşedintele bulgar Rumen Radev va trebui să intre în autoizolare și să facă un test Covid-19, după ce a fost în contact la sfârşitul săptămânii trecute cu un înalt oficial militar testat ulterior pozitiv cu coronavirus, a declarat marţi ministrul bulgar al Sănătăţii, citat de Reuters, scrie Agerpres.

Rumen Radev a călătorit luni în Estonia, dar şi-a scurtat vizita şi s-a întors marţi seară, arătând reporterilor la aeroportul din Sofia un rezultat negativ al unui test de COVID-19 pe care l-a făcut în timpul deplasării.

Cu toate acestea, ministrul Sănătăţii, Kostadin Angelov, a declarat că Radev trebuie să se autoizoleze ca măsură de precauţie în urma contactului său vineri cu comandantul forţelor aeriene bulgare.

Nu era clar când va fi supus Radev unui alt test de COVID-19 sau cât timp ar trebui să rămână în carantină, dar preşedintele a spus că nu prezintă simptome.

"De la începutul crizei COVID-19, am fost în contact constant cu mii de oameni în toată ţara, dar respect strict toate măsurile sanitare şi nu am avut niciun fel de probleme, nici acum nu am", a spus Radev.

"Sunt într-o stare fizică perfectă, fără simptome de infecţie", a adăugat el.