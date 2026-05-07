Președintele polonez vrea să găzduiască trupele americane retrase de Trump din Germania. Premierul Tusk: „Nu furăm trupe de la aliați”

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că Polonia este gata să găzduiască trupele americane retrase din Germania și că va face personal presiuni asupra lui Donald Trump pentru a le trimite „spre est”, scrie Politico.

Oferta vine în contextul în care Pentagonul se pregătește să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania în cursul anului viitor, Trump sugerând că reducerile ar putea merge chiar mai departe.

„Dacă președintele Donald Trump decide să reducă prezența militară americană în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem gata să primim soldați americani”, a declarat Nawrocki în timpul exercițiilor NATO din Lituania. El a adăugat că Polonia are deja „infrastructura pregătită” pentru o astfel de mișcare.

Declarațiile lui Nawrocki vin la câteva zile după ce prim-ministrul Donald Tusk a avertizat luni că Polonia nu ar trebui să „fure” trupe de la aliați. Tusk a mai spus că Polonia va profita de „orice ocazie” pentru a crește prezența SUA pe teritoriul său, dar că nu va permite ca țara să fie folosită pentru a distruge unitatea europeană.

Comentariul lui Tusk privind „furatul” a atras critici aspre din partea partidului de opoziție Lege și Justiție, tabăra politică a lui Nawrocki, care l-a acuzat că acordă prioritate Berlinului în detrimentul securității poloneze. Tusk și Nawrocki sunt în conflict pe mai multe teme.

Discuțiile dintre Varșovia și Washington privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt deja în curs „atât la nivel militar, cât și diplomatic”, a declarat pentru Polsat News miercuri dimineață viceministrul polonez de externe, Marcin Bosacki. El a adăugat că Polonia nu s-ar opune dacă trupele care părăsesc Germania ar ajunge acolo, deși guvernul nu dorea ca acestea să fie retrase din Germania în primul rând.

Ministrul de externe Radosław Sikorski a declarat la o conferință pe tema apărării, desfășurată la Varșovia, că forțele americane suplimentare „vor fi binevenite în Polonia”, indiferent de locul de unde vor fi redislocate.

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani. Germania are aproximativ 36.000.

Editor : Sebastian Eduard