Răspunsul Franței la disponibilitatea lui Vladimir Putin de a discuta cu Emmanuel Macron. Palatul Elysee vorbește despre „transparență”

Data publicării:
emmanuel macron isi da casca jos din ureche
Emmanuel Macron a vorbit la telefon cu Vladimir Putin în iulie. Foto: Profimedia Images

Preşedinţia franceză a salutat declaraţia preşedintelui rus Vladimir Putin de duminică potrivit căreia este „pregătit” să se angajeze într-un dialog cu omologul său Emmanuel Macron, adăugând că va decide „în zilele următoare” cu privire la modalităţile unor astfel de discuţii, relatează AFP.

„Este binevenit faptul că Kremlinul şi-a dat acordul public pentru acest demers. Vom decide în zilele următoare cu privire la cea mai bună modalitate de a proceda mai departe”, a precizat Palatul Elysee, notează Agerpres.

Preşedinţia franceză a subliniat, însă, că orice discuţii cu Moscova vor fi purtate „în deplină transparenţă” cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu europenii şi că obiectivul său rămâne acela de a realiza o „pace solidă şi durabilă” pentru poporul ucrainean.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat sâmbătă seara târziu că Vladimir Putin este „pregătit de dialog” cu omologul său francez, care a făcut el însuşi un pas în această direcţie vineri, în urma unui summit european de la Bruxelles.

„Invazia din Ucraina şi încăpăţânarea preşedintelui Putin au pus capăt oricărei posibilităţi de dialog” în ultimii trei ani, a remarcat Palatul Elysee.

„Acum, când perspectiva unui armistiţiu şi a negocierilor de pace devine mai clară, este din nou util să discutăm cu Putin”, a adăugat acesta.

Emmanuel Macron a declarat vineri că ar „deveni din nou util” pentru europeni să discute cu Vladimir Putin, în loc să lase Statele Unite să se ocupe singure de negocierile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care apoi vor vorbi doar cu ruşii, ceea ce nu este ideal”, a insistat el.

Emmanuel Macron şi Vladimir Putin au avut o conversaţie telefonică pe 1 iulie, prima în trei ani. Dar, la acea vreme, nu au putut decât să-şi recunoască divergenţele.

Discuţiile conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA, au loc în acest weekend în Florida, cu trimişi ucraineni şi europeni, pe de o parte, şi trimisul rus Kirill Dmitriev, care a sosit sâmbătă, pe de altă parte.

Duminică, Kremlinul a declarat însă că o întâlnire comună a trimişilor americani, ucraineni şi ruşi „nu este în pregătire”.

Editor : B.E.

