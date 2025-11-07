Reacția Rusiei după ce președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat într-un interviu că ar putea vinde muniţie UE

MAE Rus a reacționat după ce președintel sârb Aleksandar Vucic a spus că ar putea vinde muniție către Uniunea Europeană.

Ministerul rus al Afacerilor Externe a cerut vineri Belgradului să clarifice afirmaţiile preşedintelui sârb Aleksandar Vucic privind o posibilă vânzare de muniţie către Uniunea Europeană, în contextul preocupărilor Moscovei că aceasta ar putea ajunge în Ucraina, relatează Reuters.

Într-un interviu recent pentru revista germană Cicero, Aleksandar Vucic a afirmat că Serbia este gata să vândă muniţie partenerilor europeni, chiar dacă armele ajung în cele din urmă în Ucraina.

„Depozitele noastre sunt pline de muniţie, şi producem chiar mai mult, în special obuze de mortier. Producem mai multă muniţie decât Franţa. Nu vreau să fiu văzut drept cineva care furnizează constant muniţie unor părţi în război, dar Europa are nevoie de muniţie. De aceea, le-am propus prietenilor noştri din UE să încheie un acord de vânzare cu noi şi să ia tot ce avem. Aceasta ar putea fi o contribuţie fenomenală pe care am putea-o avea la securitatea europeană”, a declarat Vucic în interviul pentru Cicero, potrivit Interfax Ucraina.

Întrebat dacă muniţia ar putea fi utilizată în Ucraina, preşedintele sârb a răspuns: „cumpărătorii pot face ce vor cu ea”.

„Avem nevoie doar de un contract pe termen lung pentru a putea planifica. Am spus mereu că Serbia este o ţară neutră din punct de vedere militar. Dar suntem absolut gata să cooperăm cu armatele europene”, a dat el asigurări.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus Maria Zaharova a declarat că afirmaţiile lui Vucic necesită explicaţii din partea Belgradului, susţinând că Serbia a promis Rusiei în mai multe rânduri că muniţia sa nu va ajunge în Ucraina.

