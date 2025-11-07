Live TV

Reacția Rusiei după ce președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat într-un interviu că ar putea vinde muniţie UE

Data actualizării: Data publicării:
Zaharova Rusia
Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a MAE Rusia. Foto: Profimedia Images

MAE Rus a reacționat după ce președintel sârb Aleksandar Vucic a spus că ar putea vinde muniție către Uniunea Europeană.

Ministerul rus al Afacerilor Externe a cerut vineri Belgradului să clarifice afirmaţiile preşedintelui sârb Aleksandar Vucic privind o posibilă vânzare de muniţie către Uniunea Europeană, în contextul preocupărilor Moscovei că aceasta ar putea ajunge în Ucraina, relatează Reuters.

Într-un interviu recent pentru revista germană Cicero, Aleksandar Vucic a afirmat că Serbia este gata să vândă muniţie partenerilor europeni, chiar dacă armele ajung în cele din urmă în Ucraina.

„Depozitele noastre sunt pline de muniţie, şi producem chiar mai mult, în special obuze de mortier. Producem mai multă muniţie decât Franţa. Nu vreau să fiu văzut drept cineva care furnizează constant muniţie unor părţi în război, dar Europa are nevoie de muniţie. De aceea, le-am propus prietenilor noştri din UE să încheie un acord de vânzare cu noi şi să ia tot ce avem. Aceasta ar putea fi o contribuţie fenomenală pe care am putea-o avea la securitatea europeană”, a declarat Vucic în interviul pentru Cicero, potrivit Interfax Ucraina.

Întrebat dacă muniţia ar putea fi utilizată în Ucraina, preşedintele sârb a răspuns: „cumpărătorii pot face ce vor cu ea”.

„Avem nevoie doar de un contract pe termen lung pentru a putea planifica. Am spus mereu că Serbia este o ţară neutră din punct de vedere militar. Dar suntem absolut gata să cooperăm cu armatele europene”, a dat el asigurări.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus Maria Zaharova a declarat că afirmaţiile lui Vucic necesită explicaţii din partea Belgradului, susţinând că Serbia a promis Rusiei în mai multe rânduri că muniţia sa nu va ajunge în Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
3
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
4
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
Digi Sport
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, despre întâlnirea lui Ilie Bolojan cu afaceristul Fănel...
grindeanu manda baluta
Congresul PSD: Sorin Grindeanu, unicul candidat, va fi ales astăzi...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un...
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Președintele va discuta săptămâna viitoare cu liderii Coaliției...
Ultimele știri
Adina Năstase: PSD trebuie să-și pregătească propria guvernare. Nicușor Dan a dezamăgit prin foarte multe dintre acțiunile lui
Încă o navă-vânător a intrat în flota militară a României. A fost cumpărată de la Marina Regală Britanică
Nicușor Dan: Ne-ar plăcea ca salariile să fie mari, dar majorarea salariului minim poate să trimită oamenii în șomaj
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nuclear plant chimneys displaying flag of Hungary with according text. Energy pollution accidents in the country concept. Power production and generation from atomic energy.
Rușii au intrat în linie dreaptă privind construcția centralei nucleare din Ungaria
Pressekonferenz der AfD
Partidul german de extremă dreapta AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei (Der Spiegel)
Test nuclar
Rusia se pregătește de teste nucleare la 900km de UE. Experții mizează pe o „detonare atmosferică”, pentru că Putin vrea spectacol
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin emiterea pașapoartelor pentru ruși
Soldatul rus condamnat în premieră în Ucraina. Foto- SBU:X
Militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, pentru executarea unui prizonier de război
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost umilită o mireasă chiar în ziua nunții, de proaspătul soț: „M-am simțit invizibilă, am fost ținta...
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, virulent după Basel – FCSB 3-1. „Rezultatul e mai mult decât mincinos. Două goluri...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho! Giovanni Becali are toate detaliile de culise: salariu cu 7 cifre...
Adevărul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali...
Playtech
Ce înseamnă cuponul de pensie gri? Culoarea talonului contează
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor...
Pro FM
Sabrina Carpenter a numit-o „sufletul ei pereche” pe Nicole Kidman, înainte de a o „aresta” în timpul...
Film Now
Sebastian Stan, după șapte filme în universul Marvel: "Am crescut ca persoană și ca actor, dar au fost doar...
Adevarul
Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia
Newsweek
Schimbare majoră la pensie. Ce procent vor păstra pensionarii din pensie dacă se angajează după 65 de ani?
Digi FM
Sebastian Stan se simte „norocos” că rolurile din filme ca „The Apprentice” şi „A Different Man” au venit mai...
Digi World
A fost creat un antibiotic care învinge tuberculoza rezistentă. Ar putea salva milioane de vieți
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre fostul ei iubit mort de supradoză: „Am încercat totul, dar...
UTV
Theo Rose vorbește despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă. Artista nu își dorește încă al...