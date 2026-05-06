Ambasada Rusiei în Germania a acuzat miercuri autorităţile de la Berlin de „absurditate” şi „cinism”, după decizia de a interzice simbolurile sovietice şi ruseşti la comemorările dedicate sfârşitului celui de-Al Doilea Război Mondial din 8 şi 9 mai.

Potrivit unui comunicat al poliţiei din Berlin datat 22 aprilie, uniformele, steagurile, simbolurile sau cântecele militare legate de Rusia sau de Uniunea Sovietică vor fi interzise, printre altele, în anumite locuri din capitală.

Aceste măsuri „vizează exclusiv să îi priveze pe descendenţii soldaţilor sovietici eliberatori, pe cetăţenii implicaţi şi pe vizitatorii capitalei de dreptul de a comemora cu demnitate aniversarea distrugerii nazismului”, a declarat ambasada într-o declaraţie transmisă AFP.

Memorialele sovietice din Treptow (est), Tiergarten (centru) şi Pădurea Schőnholz (nord) sunt afectate de aceste interdicţii. Poliţia se aşteaptă la „o prezenţă masivă” în aceste locuri, considerată o ocazie „optimă” pentru acte de violenţă sau de intimidare între tabere politice opuse.

„Comportamentele care nu reprezentau o problemă înainte de începutul războiului din Ucraina trebuie privite în contextul conflictului actual” şi al „numărului crescut de refugiaţi de război ucraineni la Berlin”, a adăugat comunicatul poliţiei.

Poliţia a dat asigurări că a luat aceleaşi măsuri la fiecare comemorare din 8 şi 9 mai de la începutul războiului din Ucraina, fiind raportate infracţiuni şi arestări. Germania este principalul finanţator al Ucrainei şi o ţintă a acţiunilor de sabotaj şi spionaj atribuite Kremlinului.

Ambasada rusă solicită ridicarea acestor interdicţii, precum şi recunoaşterea oficială a crimelor naziste „ca genocid comis împotriva popoarelor Uniunii Sovietice”.

Editor : M.I.