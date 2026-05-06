Live TV

Reacția Rusiei după interzicerea simbolurilor sovietice şi ruseşti la comemorările din 8 şi 9 mai în Germania 

Data publicării:
Victory Day Celebrated In Berlin
Imagine din mai 2025 de la comemorările organizate la Memorialul Sovietic din Treptower Park, Berlin. FOTO: Profimedia Images

Ambasada Rusiei în Germania a acuzat miercuri autorităţile de la Berlin de „absurditate” şi „cinism”, după decizia de a interzice simbolurile sovietice şi ruseşti la comemorările dedicate sfârşitului celui de-Al Doilea Război Mondial din 8 şi 9 mai.

Potrivit unui comunicat al poliţiei din Berlin datat 22 aprilie, uniformele, steagurile, simbolurile sau cântecele militare legate de Rusia sau de Uniunea Sovietică vor fi interzise, printre altele, în anumite locuri din capitală.

Aceste măsuri „vizează exclusiv să îi priveze pe descendenţii soldaţilor sovietici eliberatori, pe cetăţenii implicaţi şi pe vizitatorii capitalei de dreptul de a comemora cu demnitate aniversarea distrugerii nazismului”, a declarat ambasada într-o declaraţie transmisă AFP.

Memorialele sovietice din Treptow (est), Tiergarten (centru) şi Pădurea Schőnholz (nord) sunt afectate de aceste interdicţii. Poliţia se aşteaptă la „o prezenţă masivă” în aceste locuri, considerată o ocazie „optimă” pentru acte de violenţă sau de intimidare între tabere politice opuse.

„Comportamentele care nu reprezentau o problemă înainte de începutul războiului din Ucraina trebuie privite în contextul conflictului actual” şi al „numărului crescut de refugiaţi de război ucraineni la Berlin”, a adăugat comunicatul poliţiei.

Poliţia a dat asigurări că a luat aceleaşi măsuri la fiecare comemorare din 8 şi 9 mai de la începutul războiului din Ucraina, fiind raportate infracţiuni şi arestări. Germania este principalul finanţator al Ucrainei şi o ţintă a acţiunilor de sabotaj şi spionaj atribuite Kremlinului.

Ambasada rusă solicită ridicarea acestor interdicţii, precum şi recunoaşterea oficială a crimelor naziste „ca genocid comis împotriva popoarelor Uniunii Sovietice”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Dominic Fritz.
5
Fritz anunță că a fost mandatat să discute cu Bolojan pentru o alianță politică. USR nu...
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rusia ucraina
Rusia cere evacuarea ambasadelor din Kiev înainte de 9 mai: avertisment privind posibile lovituri de represalii
Frank-Walter Steinmeier
Apelul președintelui german după decizia lui Trump: Aliaţii europeni ai NATO au încă nevoie de protecţia SUA
hantavirus MV hondius vas croaziera
O femeie din Germania, aflată pe vasul afectat de hantavirus, va fi testată la un spital din Dusseldorf
foto articol bolojan
Principalul ziar din Rusia comentează căderea Guvernului de la București. KP: „Va veni un politician pro-rus?”
Nicușor Dan.
Recepţia de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei, anulată. Explicația Administrației Prezidențiale
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Bolojan: Liderii PSD, inclusiv Grindeanu, să propună soluția. Dacă...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Grindeanu spune că partidul ar putea intra într-o coaliţie de...
Nicușor Dan.
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că...
Gheorghiu Grindeanu
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a unor...
Ultimele știri
Incendiu de vegetație în Bistrița-Năsăud: focul a cuprins o zonă de pășune împădurită pe Valea Anieșului
Episcopiii francezi spun că Papa Leon al XIV-lea ar putea face o vizită la Paris și Lourdes, în septembrie. Vaticanul nu a confirmat
SUA au deschis focul și au neutralizat un petrolier iranian în Golful Oman cu un avion lansat de pe USS Abraham Lincoln
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Fanatik.ro
40 de ani de la Sevilla 1986. Povestea serii în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Iubita lui Kylian Mbappe, decizie radicală după ce fanii au strâns peste 2.000.000 de semnături pentru...
Adevărul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Fostul preot Cristian Pomohaci, acuzat că oficiază slujbe ilegale într-un fost local, după prescrierea...
Newsweek
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...